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 Боєць ЗСУ з важким кульовим пораненням помер під час евакуації із зони ООС

На борту санітарного транспорту під час евакуації помер від кульового поранення військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомляє координатор групи ASAP RESCUE Ілля Лисенко (Хоттабич), передає Цензор.НЕТ.

"Екіпаж зробив усе, що від нього залежало, у спробі врятувати воїна. Характер поранення не залишав шансів", - написав він, додавши, що триває боротьба за життя ще одного важкопораненого.

Лисенко також повідомив, що надано допомогу та евакуйовано в госпіталь ще кількох військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ застосовують 120- і 122-мм міномети та гаубиці під Донецьком: підбито вантажівку ЗСУ. Поранені в одному з розвідбатів, - Бутусов

Боєць ЗСУ з важким кульовим пораненням помер під час евакуації із зони ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180379
 
 
 Топ коментарі
 
Сука.Слов нет. Тряпка у руля Государства.Да и мы,граждане этой страны,не лучше.
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А у зелёной твари постреливают ......
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****.Слов нет. Тряпка у руля Государства.Да и мы,граждане этой страны,не лучше.
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Да. У нас в последнее время в сообщениях МО о потерях вранье. 8 марта в 57 двое погибших ребят, а в сообщении прессцентра МО один. Бубочке, "развидуну" хренову, "правильную" статистику стряпают.
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А в это время в Херсоне народные избранники скорбят: вот в подробностях
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Зеленским руководит Путин,олигархи Ахметов,Коломойша,Пинчук через агента ФСБ Ермака!Они "сливают" Украину!При Зеле стало больше гибнуть наших военных только потому,что оно дало команду "перестать стрелять" и подставляет наших солдат!
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Не мы а вы , те кто голосовал за яйца на рояле!
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А у Арахамии ещё и не понятно кто "простреливает"....
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***** поставило задачу Зеле - уничтожить ВСУ. Чем это криворожское чмо и занимается. Боєць ЗСУ з важким кульовим пораненням помер під час евакуації із зони ООС - Цензор.НЕТ 4533 Целый час получать разрешение на ответку - это преступление и измена Родине. ВСУ при Зеле - это безоружнные мишени в кацапском тире
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В УКРАИНЕ ЕСТЬ ОФИЦЕРЫ С ЯЙЦАМИ КОТОРЫЕ СКАЖУТ ВСЕ ЧТО ДУМАЮТ О ЗЕЛОХЕ? ИЛИ ТАК И БУДУТ ВСЕ СИДЕТЬ В КРЕСЛАХ ЖОПУ ГРЕТЬ? И ДО КАКИХ ПОР НА ПЕРЕДКЕ БОЙЦЫ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ "ПРЕКРАТИТЬ ПОСТРЕЛИВАТЬ" ? ДЕЙСТВУЙТЕ СОГЛАСНО УСТАВУ И ИНСТРУКЦИЯМ А НЕ ПРИКАЗАМ ПРЕДАТЕЛЕЙ!
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Спрчивай з миром, Воїн України ((( смерть клятой расії!!!!
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Я не юрист может кто подскажет прав я или нет .Нарушил Зеленский закон дав приказ нашей армии отступить с занятых с боями позиций . Не превышение ли это должностных полномочий повлекшее тяжкий вред в виде убитых и раненых в зоне отступления . А может есть законный способ наказать предателя Украины . Правоведы ау .
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Это к Портнову, он теперь друг всех правоведов в Украине
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"Надо просто перестать стрелять !" (С - Зелефюрер)
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кожного дня загиблі....головнокомандувач відмовчується та заглядає у очи *****
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Боєць ЗСУ з важким кульовим пораненням помер під час евакуації із зони ООС - Цензор.НЕТ 2994 Леонид Днепр

Царство небесне захисникові.. Жодної реакції від Петра Володимира. Жодної.
19.07.2017 19:23

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Треба писати співчуття за кожного загиблого мамалі Ріме.
Може вона достукається, або дасть трохи розуму Зьо.
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