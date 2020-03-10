 Боєць ЗСУ з важким кульовим пораненням помер під час евакуації із зони ООС

Про це повідомляє координатор групи ASAP RESCUE Ілля Лисенко (Хоттабич), передає Цензор.НЕТ.

"Екіпаж зробив усе, що від нього залежало, у спробі врятувати воїна. Характер поранення не залишав шансів", - написав він, додавши, що триває боротьба за життя ще одного важкопораненого.

Лисенко також повідомив, що надано допомогу та евакуйовано в госпіталь ще кількох військовослужбовців.

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