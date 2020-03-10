 Боєць ЗСУ з важким кульовим пораненням помер під час евакуації із зони ООС

Про це повідомляє координатор групи ASAP RESCUE Ілля Лисенко (Хоттабич), передає Цензор.НЕТ.
"Екіпаж зробив усе, що від нього залежало, у спробі врятувати воїна. Характер поранення не залишав шансів", - написав він, додавши, що триває боротьба за життя ще одного важкопораненого.
Лисенко також повідомив, що надано допомогу та евакуйовано в госпіталь ще кількох військовослужбовців.
Царство небесне захисникові.. Жодної реакції від
ПетраВолодимира. Жодної.
19.07.2017 19:23
Може вона достукається, або дасть трохи розуму Зьо.