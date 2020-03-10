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 В Україні досліджують 4 випадки підозри на коронавірус, - ЦГЗ

Станом на 10 березня в Україні досліджуються чотири випадки підозри на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

"Станом на 10 березня Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19, із яких 1 підтверджено (3 березня). 4 зразки перебувають на стадії дослідження", - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ нагадали, що звичайне миття рук запобігає зараженню не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки варто 20-40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

"Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її мають лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими", - додали в ЦГЗ.

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В Україні досліджують 4 випадки підозри на коронавірус, - ЦГЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180378
 
 
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что-то не вяжется
"Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний.....медработники и лица, ухаживающие за больными" зачем им носить маску, если "маска не защищает от заражения вирусами"
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Вот и я о том же. Как в анекдоте про Вовочку:* Где логика, где разум ?*
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Sergey Naumovich
13 ч. ·

Китай. Просто фигачат раствором спирта. Похоже на кадры из «Star Wars»В Україні досліджують 4 випадки підозри на коронавірус, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3454
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