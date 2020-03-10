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 Суспільство, За кордоном
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 Другий день судового засідання у справі MH17. ВІДЕО (оновлено)

Сьогодні, 10 березня, в судовому комплексі Схипхола, який розташований біля аеропорту Амстердама, тривають слухання у справі збиття Боїнга-777 Малайзійських авіаліній над Донбасом

У справі троє обвинувачених громадян Росії та один українець - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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У ході сьогоднішнього засідання суддя розповів, що майже всі свідки у цій справі сказали про те, що хотіли б зберегти анонімність через страх за свою безпеку.

Прокурор Тейс Бергер заявив, що Росія намагається перешкодити розслідуванню катастрофи MH17 шляхом розкриття особи свідків, чиї дані були засекречені, а спецслужби можуть перехоплювати повідомлення і відслідковувати переміщення людей.

"Є чіткі вказівки на те, що російські спецслужби активно намагаються перешкодити зусиллям щодо встановлення правди з приводу катастрофи рейсу MH17", - підсумував прокурор.

Також прокурор заявив, що сторона обвинувачення має докази збиття літака саме з російської системи "Бук". За словами Бергера, прокуратура розглядала різні сценарії: ракету запустили з території, яка перебувала під контролем України, а інший - що її запустили з окупованої території.

"Тільки другий сценарій визнали таким, що відповідає дійсності. Також розслідування отримало позитивні докази того, що ракета була запущена саме із системи "Бук" - з поля біля Первомайського", - додав Бергер.

Він також зазначив, що є свідки повернення "Бука" саме в РФ.

Крім того, судді в ході засідання заявили, що одне з головних завдань суду - протидіяти дезінформаційній кампанії про причини катастрофи. Зокрема, вказувалося, що слідство може відстежити її витоки.

Також було оголошено, що слідство у справі МН17 проведе додаткове розслідування, зокрема, перевірить справжність розмов найманців РФ, які були оприлюднені Службою безпеки України.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180375
 
 
 Топ коментарі
 
По ошибке Бук из воинской части в РФ выехал, по ошибке границу пересек, по ошибке включился, по ошибке сбил гражданский самолет, а потом по ошибке кацапы несколько сфальфисицированных версий представили мировой общественности? И по ошибке детские кроватки в виде пусковой установки Бук выпустили?

Не думаю, что подобная тактика защиты российских преступников будет успешной.
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"...И боевому применению". Не "который сбил", а "которым сбит" Читай внимательно, Петя. Не Бук сбил, а эти поцы.
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Главным объвиняемым должен быть Хуйло! В 1980 поцами из ссср был сбит также южнокорейский лайнер. Отчетливо помню, кучу отмазок на ТВ, которыми пытались оправдаться сволота из мо ссср. Ничего не вышло. Международные санкции именно с 1980 года сыграли решающую роль в смерти совка. Ну, и афган, конечно! Поэтому Ждем повторения ситуации почти 1:1 !!!
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"...И боевому применению". Не "который сбил", а "которым сбит" Читай внимательно, Петя. Не Бук сбил, а эти поцы.
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По ошибке Бук из воинской части в РФ выехал, по ошибке границу пересек, по ошибке включился, по ошибке сбил гражданский самолет, а потом по ошибке кацапы несколько сфальфисицированных версий представили мировой общественности? И по ошибке детские кроватки в виде пусковой установки Бук выпустили?

Не думаю, что подобная тактика защиты российских преступников будет успешной.
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Будет, будет... Шашлык из тебя будет... (с)
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А ще звичайно з причини помилки, багаторазово повторюють цю маячню. Звісно, випадковість...Хіба ж можна звинувачувати "меньшого" брата? Вони ж такі "культурні"!
"Умом расію не панять - в расію можна толька вєріть!" Оце і все, що можна сказати про цей процес!
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"Умом расію не панять - в расію можна толька сєріть!"
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Главным объвиняемым должен быть *****! В 1980 поцами из ссср был сбит также южнокорейский лайнер. Отчетливо помню, кучу отмазок на ТВ, которыми пытались оправдаться сволота из мо ссср. Ничего не вышло. Международные санкции именно с 1980 года сыграли решающую роль в смерти совка. Ну, и афган, конечно! Поэтому Ждем повторения ситуации почти 1:1 !!!
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судити треба також мордор як країну і росіян як націю зайвохромосомних рабів, породжуючих таких ****** яких самі відправити у небуття або хоча б у відставку не можуть і не хочуть - а замість цього обнуляють строк його перебування на посту.
І у 2024 вони знову оберуть цього людожера. бо як вони самі кажуть- без ***** нема мордору. якось так
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В СССР были сбиты 2 корейских самолета : первый 1979 году (2 погибших при вынужденной посадке) , второй в 1983 году (290 погибших). в 1980 никто никого не сбивал...
Второй самолет, насколько я помню 2 раза заходил в воздушное пространство СССР- первый раз его "выпроводил" перехватчик, а во второй раз его "подставили" американские летчики на резведчике- "створившись"(пройдя очень близко) с лайнером, и после этого самолет опять вошел в воздушное пространство СССР на 500км (причем-закрытое для гражданских воздушных судов пространство) после этого и было принято решение его сбить .СССР так и не признал вины за гибель 290 человек...
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Никаких санкций тогда не было. Самолет сбили по закону. Захвати самолет в США, полети к Белому дому. Тебя на 5 мин. хватит, а того корейца 4,5 часа терпели. Ты своей бестолковкой думал, почему экипаж не отвечал?, им буквально в окно заглядывали. Я уверен, что они мертвы были, или в отключке. Разгерметизация, отравление... Это трупы на автопилоте летели. Учти, на автопилоте самолет не садится, там еще и на земле трупы были бы.
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Пацаны не хотели безвиза с ЕС, чтобы получить трибунал ЕС....
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США свою причастность на другие страны валили? Нет
США компенсации выплатили? Да
После такого сравнения россияне с Буком просто суперублюдки.
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А ты не валишь на Рашу вину за сбитую ТУшку над ЧМ, хотя там все более чем очевидно.
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Ты в армии служил?
Кто отвечает за безопасность стрельб на полигоне?
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Служил, По самолетам не стрелял. Но так, догадываюсь.
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кацапа,с чего ты решил,что он ублюдок?
впрочем ,кацапня сами являясь ублюдками,всех подозревают в этом.
твое наигранное возмущение больше говорит про твою ублюдочности,чем ты словами сможешь Другий день судового засідання у справі MH17 - Цензор.НЕТ 944
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Я решил, что он ублюдок, потому, что он 290 человек убил, в чужой стране, после этого получил орден, и сказал: "извиняться не стану"
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ХОТЬ ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ НО ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ СУК НАКАЗАЛИ !!!
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Одним из выводов международного трибунала будет: "Путин - х*йло"
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Людей жаль... из-за таких п...сов как х...ло, уже погибло около 14000 людей (граждан Украины и других стран, включая погибших 298 с рейса МН17)...
На что только не идет чмо, что бы доказать всем, что оно не чмо... но с каждым его шагом все кругом убеждаются что оно -таки чмо, мелкое, лживое, бешеное...
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Там и тысяч 10 000 дончан погибло. Они не украинцы?
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Суд взял перерыв до 23 марта не успев начаться Я знал что эта жевачка на годы Потому что юристы европейские хотят подольше сидеть на гарантированных зарплатах
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зато у них и решение хрен обжалуешь, приговор чёток
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Их решение ХРЕН обжалуешь. На это решение, до его вынесения, уже ХРЕН положен.
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хло не отвертится, разве что зеленая муйня возьмёт вину на себя
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