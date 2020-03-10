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 Суспільство, За кордоном
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 Другий день судового засідання у справі MH17. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 10 березня, в судовому комплексі Схипхола, який розташований біля аеропорту Амстердама, тривають слухання у справі збиття Боїнга-777 Малайзійських авіаліній над Донбасом

У справі троє обвинувачених громадян Росії та один українець - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180375
 
   
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То есть им предьявлют в вину транспортировку Бука, который потом по ошибке сбил гражданский самолет?
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"...И боевому применению". Не "который сбил", а "которым сбит" Читай внимательно, Петя. Не Бук сбил, а эти поцы.
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По ошибке Бук из воинской части в РФ выехал, по ошибке границу пересек, по ошибке включился, по ошибке сбил гражданский самолет, а потом по ошибке кацапы несколько сфальфисицированных версий представили мировой общественности? И по ошибке детские кроватки в виде пусковой установки Бук выпустили?

Не думаю, что подобная тактика защиты российских преступников будет успешной.
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Главным объвиняемым должен быть *****! В 1980 поцами из ссср был сбит также южнокорейский лайнер. Отчетливо помню, кучу отмазок на ТВ, которыми пытались оправдаться сволота из мо ссср. Ничего не вышло. Международные санкции именно с 1980 года сыграли решающую роль в смерти совка. Ну, и афган, конечно! Поэтому Ждем повторения ситуации почти 1:1 !!!
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Пацаны не хотели безвиза с ЕС, чтобы получить трибунал ЕС....
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