 НБУ вийшов на міжбанк і за перші пів години продав близько 150 млн доларів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.
"Торги відкрилися продажами НБУ. За перші 30 хвилин він продав близько $ 150 млн. Ринок перебуває в діапазоні $ 25,27 / 31. Готівковий ринок торгується вище: $ 25,50 / 25,80", - повідомили в ОТП Банку.
У Райффайзен Банку сказали, що НБУ дійсно продав 150 млн і "готовий ще продавати".
"Курс поки слабо відреагував на інтервенції НБУ - зростання курсу триває", - зазначили в Райффайзен Банку.
9 березня ціна нафти марки Brent після відкриття торгів впала більш ніж на 30%. Причина падіння цін - розвал угоди ОПЕК і Росії про скорочення видобутку нафти.
Ключевой вопрос, определяющий курс гривни - сотрудничество с МВФ. А МВФ не даст денег, пока власть Зе намерена компенсировать Бене его "страдания" за счет денег налогоплательщиков
НБУ, на 10 марта:
По состоянию на 6 марта портфель ОВГЗ нерезидентов составлял 124,402 млрд грн по состоянию на 10 марта он уменьшился до 123,670 млрд грн.
(за 4 дня уменьшился на 730 миллионов)
падіння гривні неминуче, треба помякшити
але мені приємно, що у мене є шанувальники, які мене конспектують
последние полгода никаких лебедей не было
покупка 0,0511 злотого за рубель
продажа 0,0591 злотого за рубель
До быкования Кацапии нефть была почти по пиисят.
Нефть упала после ответа Саудитов на быкование Кацапии.
Нефть падала потому что сократился мировой спрос, из-за падения производства. В Китае половина фабрик остановилась.
если нет, то у тебя проблемы с восприятием реальности.
а около 50 нефть была весь 2016 и 10 месяцев 2017.
для нас это гут
брент стоила 50 в декабре 2018, но про пипец никто не говорил.
а сейчас форс-мажор и обвал цены почти до уровня 90-х годов прошлого века.
п.с. не ты один можешь посмотреть графики нефти
уроданарода...
а ты думал, что доллар низкий из-за феноменального роста экономики в Украине ?
Но нет, Зе команда думала что все будут цветочки....
Ну что, "патриоты", схавали? Давайте продолжайте стенания "пачиму дорожает доллар он должен дешеветь если нефть падает".
Сижу с попкорном в первых рядах.
этот бред тебе точно не порохоботы сказали )))
В Украине началась распродажа ОВГЗ.
Рынки акций падают, нефть летит вниз, паника нарастает, и все только и говорят, что о наступлении очередного экономического кризиса. И, конечно, все, как всегда, случается в самый неподходящий момент. Мало того, что коронавирус заходит с одной стороны, падение финансовых рынков с другой, так мы еще решили себе устроить дополнительное развлечение в виде перетасовки правительства, которая больше похожа на какой-то политический хаос, нежели на стратегические действия власти. Естественно, когда такие "звезды" сходятся в вместе, то реакция финансовых рынков не заставляет себя долго ждать.
Можно сколько угодно трубить о победах в пропагандистские горны, но, если инвесторы начинают продавать, значит, есть проблемы, и риск превышает доходность. Ежедневное стремительное падение евробондов с момента назначения нового правительства - отличный индикатор отношения инвесторов к тому, что происходит в Украине.
С ОВГЗ ситуация такая же: цены поползли вниз, иностранные инвесторы начинают искать возможности для выхода, которых, практически, нет, а правительство отменяет очередной аукцион, понимая, что в такой ситуации ОВГЗ не продашь. ...
И, наверное, справедливо будет предположить, что главную роль в этом сыграла перетасовка правительства, которое теперь своей главной задачей видит "орошение" Крыма. Но, как сами понимаете, зеленеющие виноградники и сады Крыма и даже рекордные урожаи ялтинского лука вряд ли помогут нашему правительству выполнить свои обязательства. Вот инвесторы и побежали.
Те прелести, которыми украинские облигации возбуждали трейдеров два последних года, попросту исчезли. Нет, конечно же, доходность нашего долга по-прежнему выше, чем на развитых и многих развивающихся рынках, но только теперь эта доходность не покрывает значительно возросшие риски: коронавирус, огромные выплаты по долгу, растущий бюджетный дефицит, регресс в переговорах с МВФ и добавившийся к этому правительственный кризис.
Набор, хоть куда! Вернее, в никуда! Вот цены на украинские евробонды и падают, а аукционы по продаже новых выпусков ОВГЗ отменяются.
В чем риск? По евробондам и валютным ОВГЗ в том, что заемщик, а это наше правительство, не сможет вовремя расплатиться. Без поддержки МВФ это очень сложно, а почитателей МВФ
в правительстве не видать. По гривневым долгам дефолта не будет, но есть риск девальвации национальной валюты.
Учитывая ситуацию в мире, на следующем заседании НБУ ничего не остается, как понизить процентную ставку. Причем, агрессивно, так, как это сейчас делают центробанки во всем мире. Это должно привести к ослаблению гривны и, соответственно, риски инвестиций в гривневые ОВГЗ возрастут.
Так что, похоже, эра инвестиционной привлекательности украинского долга бесславно подошла к концу. Чего, собственно, и стоило ожидать. "Иностранные инвесторы", которых так "умело" привлекало правительство в течение последнего года, бесконечно хвастаясь увеличивающимися объемами заимствований и выставляя это, как высокую оценку собственной работы, моментально начали разбегаться, как только снизились ставки, а из украинской политической кухни запахло жареным.
Чтобы их вернуть, а это желательно для финансирования дефицита бюджета, есть два пути.
Первый - цивилизованный - договориться с МВФ.
Если удастся, то дальше события будут разворачиваться по известной цепочке: кредит от ЕС, Мирового банка и выход на рынки капитала под разумный процент. Такой подход дает стране хорошие шансы на спасение, даже в условиях замедления глобальной экономики.
Второй, интеллигентно назовем его "ковбойским" - ни с кем не договариваться и попытаться решить все проблемы бюджета строительством настоящей пирамиды из облигаций.
Желающие поучаствовать в таком проекте всегда найдутся, в надежде заработать и убежать до того, как все обрушится. В таком случае, нас ждет судьба России. Через какое-то время, достаточно короткое, нашему президенту не останется ничего другого, как проявить профессиональное мастерство и голосом Бориса Ельцина сказать со сцены: "Твердо и ответственно заявляю - девальвации не будет!".
Как мы знаем, через несколько дней после этой знаменитой фразы российского президента, произнесенной 14 августа 1998 года, пирамида российских облигаций, ГКО, обрушилась, российский рубль подешевел втрое за несколько недель, а Россия на несколько лет погрузилась в непроглядный экономический мрак.
НБУ, на 10 марта:
По состоянию на 6 марта портфель ОВГЗ нерезидентов составлял 124,402 млрд грн по состоянию на 10 марта он уменьшился до 123,670 млрд грн.
- эта гривна ушла на межбанк. Похоже, только начало: 123,670 млрд грн. - "нависают"
(уточнение Мендель)
по факту - банальный балабол и "голый король на час"(с),
к лету станет очевидна даже самым упоротым фанам.
Другой вопрос, что к этому времени благодаря "гению" и Ко как Беня, так и ***** получат то, что хотят