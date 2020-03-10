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 Найманці РФ застосовують 120- і 122-мм міномети та гаубиці під Донецьком: підбито вантажівку ЗСУ. Поранені в одному з розвідбатів, - Бутусов

Стратегія президента України Володимира Зеленського щодо "примирення" з Путіним за рахунок згортання бойових дій українськими військами на Донбасі провалилася.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Бій у Пісках і під Авдіївкою - обстріл українських позицій з російських 120- і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 підбито вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ. Наші почали відповідати за годину. Поранені в одному з розвідбатів", - розповів журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог застосував БПЛА, 120- та 82-мм міномети, за добу - 10 обстрілів, - штаб

""Провокації" тривають по всьому фронту. Обстріл ПТКР - президент мовчить, не помічає. Бомбардування санітарної машини з безпілотника - президент мовчить, не помічає. Сьогодні знову обстріл. Верховний Головнокомандувач заспокоює себе байками про "провокації", боячись зізнатися собі і всім - його стратегія "примирення" з Путіним за рахунок згортання бойових дій українськими військами провалилася", - зазначив Бутусов.

"Президент стурбований тим, як скоротити втрати - і замість того, щоб з цією метою проводити реформи в армії, робити її професійною, президент домагається скорочення активності наших підрозділів. А кров не припиняє литися. У війні не вдасться залишитися чистеньким, пане президенте, кров тепер на вас, це ваша відповідальність, особиста, а ви пасивно мовчите і не вживаєте дій. Утім, активна бездіяльність - це вже фірмова політика нинішньої влади", - резюмував журналіст.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180371
 
   
 Топ коментарі
 
Andrey Shevchenko f5154a7a

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского ...


Наемники РФ применяют 120- и 122-мм минометы и гаубицы под Донецком: подбит грузовик ВСУ. Раненые в одном из разведбатов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2075
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Она не "провалилась" она была мертворождённой с самого начала. Об этом орали все, у кого есть мозги. Но бубочка увидела знамение в копчёном глазу уйла... Наемники РФ применяют 120- и 122-мм минометы и гаубицы под Донецком: подбит грузовик ВСУ. Раненые в одном из разведбатов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5446
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Стратегия президента Украины Владимира Зеленского .....провалилась
А что у клоуна НЕ ПРОВАЛИЛОСЬ ???
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"Президент озабочен тем, как сократить потери - и вместо того, чтобы с этой целью проводить реформы в армии, делать ее профессиональной, президент добивается сокращения активности наших подразделений. А кровь не перестает литься. В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий. В Источник: https://censor.net.ua/n3180371

Найманці РФ застосовують 120- і 122-мм міномети та гаубиці під Донецьком: підбито вантажівку ЗСУ. Поранені в одному з розвідбатів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5997
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Це питання напрошувалось і ставилось, а закінчилось тим, що призначили нового міністра оборони і тим більше з плямою зрадника.
Хто на чолі війська обосранец і зрадник , усі під стать головнокомандуючому.
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Це питання напрошувалось і ставилось, а закінчилось тим, що призначили нового міністра оборони і тим більше з плямою зрадника.
Хто на чолі війська обосранец і зрадник , усі під стать головнокомандуючому.
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Наемники РФ применяют 120- и 122-мм минометы и гаубицы под Донецком: подбит грузовик ВСУ. Раненые в одном из разведбатов - В Україні будуть випускати російські автомобілі Lada
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