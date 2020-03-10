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 Події, Здоров'я
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Все про:грип (210) Запоріжжя (567) Мінздоров'я (1214) COVID-19 (607)

 У мешканця Запорізької області діагностували не коронавірус, а грип

У Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ спростували інформацію про виявлення коронавірусу в мешканця Оріхівського району в Запоріжжі.

Про це повідомили в ГУ "Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Чоловік повернувся з Єгипту, де він був на відпочинку в період, коли там ще не було зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом. Чоловік дійсно звертався до медиків, у нього діагностовано вірус грипу H1N1", - повідомив заступник директора Запорізького лабораторного центру Олександр Мащак.

За словами фахівців лабцентру, про підозру на коронавірус взагалі не йшлося.

Нагадаємо, раніше низка запорізьких ЗМІ, посилаючись на власні джерела, написали про те, що жителя Оріхівського району госпіталізовано до ЦРЛ із підозрою на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тисячі американців помирають щороку від грипу і ніхто нічого не закриває, - Трамп порівняв смертність від грипу і коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180370
 
 
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У тебя не закрытый перелом, а открытый! (с) У жителя Запорожской области диагностировали не коронавирус, а грипп - Цензор.НЕТ 5095
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В Украине нет короновируса потому что нет тестсистем по его определению но зато есть смертность от пневмании на 400%выше чем обычно...
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ти - пнєвманія, дай зсилку про смертність в 400%. Бо к4іздєть - не мішки таскать.
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Италия целиком закрылась на карантин. Уроки собственной истории их не научили: чума в Милане в 1630 году унесла много жизней из-за проволочки с карантином, больше чем на месяц затупили с момента появления первых заболевших.

Умные учатся на чужих ошибках, идиоты на своих.

Закрывайте на карантин границу, школы, университеты, отменяйте массовые сборища. Если не хотите войти в историю страны как тупорогие идиоты, которые затупили перед лицом пандемии, увлекшись дележкой кресел и портфелей.
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А мне чёт не очень верится... У жителя Запорожской области диагностировали не коронавирус, а грипп - Цензор.НЕТ 1195 Вот какой стимул найти коронавирус? А стимулов "не заметить" вижу вагон.
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а сотни человек с пневмонией которые сейчас лежат?
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ох уж эти сми-шники. при гриппе сопли на кулак наматываешь, а при короне соплей нет.
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