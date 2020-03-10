 МЗС радить українцям тимчасово відмовитися від поїздок до Італії

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з подальшим загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Італійської Республіки", - зазначили в МЗС.

Зазначається, що українцям, які продовжують перебувати в Італії, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки, зокрема, що стосується обмежень щодо переміщення всередині країни та місць проживання, уникати скупчень людей, а також повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на вебресурсі "Друг".

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Водночас громадян України, які зараз перебувають в країні, МЗС просить стежити за рекомендаціями, розробленими Міністерством охорони здоров'я Італії.

У разі підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання або при поверненні з країн, найбільш ураджених коронавірусом, телефонувати на номер "гарячої" лінії 1500.

МЗС також просить громадян України відстежувати інформацію на сайтах Посольства України в Італії, генерального консульства України в Мілані, генконсульства України в Неаполі і МЗС України.

"У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися за номерами "гарячих ліній" на території Італії до Посольства України в Італії (+39 3519 886 823), Генерального консульства України в Мілані (+39 3487 254 038) та Генерального консульства України в Неаполі (+39 327 736 48 22)", - йдеться в повідомленні.

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