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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Італія (397) МЗС (2088) COVID-19 (607)

 МЗС радить українцям тимчасово відмовитися від поїздок до Італії

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Італії у зв'язку з поширенням у цій країні коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з подальшим загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Італійської Республіки", - зазначили в МЗС.

Зазначається, що українцям, які продовжують перебувати в Італії, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки, зокрема, що стосується обмежень щодо переміщення всередині країни та місць проживання, уникати скупчень людей, а також повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на вебресурсі "Друг".

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Водночас громадян України, які зараз перебувають в країні, МЗС просить стежити за рекомендаціями, розробленими Міністерством охорони здоров'я Італії.

У разі підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання або при поверненні з країн, найбільш ураджених коронавірусом, телефонувати на номер "гарячої" лінії 1500.

МЗС також просить громадян України відстежувати інформацію на сайтах Посольства України в Італії, генерального консульства України в Мілані, генконсульства України в Неаполі і МЗС України.

"У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися за номерами "гарячих ліній" на території Італії до Посольства України в Італії (+39 3519 886 823), Генерального консульства України в Мілані (+39 3487 254 038) та Генерального консульства України в Неаполі (+39 327 736 48 22)", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180368
 
 
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как говорится - "не прошло и пол года"))
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Да... молниеносно так. Я удивлен, почему МИД не советует отказаться от поездок в Израиль в связи со вторым "Крестовым походом".
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Лучше бы мид посоветовал итальянским "украинцам" воздержаться от поездок в Украину. И неплохо бы принять уже...хоть какие то адекватные меры.
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а моника не хочет визит в Италию осуществить? на шару ведь)
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Позно всрались. Италия ввела карантин на всей терриотрии. Даже если какой камикадзе и поедет - скорее всего развернут обратно.
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Головне не пускати в Україну італійських заробітчан. Нехай там сидять зі своєю заразою.
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до Вас рашистська зараза вчепиться,вона гірше коронавірусу,а може вже того....причепилася Боже борони...
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точно рашистський вірусняк прихватив -"а ось на"язык" вам шановна
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Так вроде итальянцы сами закарантинились за что им спасибо потому что зебилы не запретили а дэбилы едут а потом привозят чуму домой
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Советуйте. А я в пятницу еду, потом на 1 день во Львов. Билеты уже куплены, невозвратные, с какого я должен терять из-за каких-то мракобесных паникеров.
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