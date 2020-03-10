EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  877  2
Матеріали за темою:
Все про:Білорусь (950) вірус (373) COVID-19 (607)

 У МОЗ Білорусі підтвердили нові випадки інфікування COVID-19, загальна кількість хворих - 9

У Міністерстві охорони здоров'я Білорусі офіційно підтвердили три нові випадки коронавірусу COVID -19 у країні. Повторні результати аналізів пацієнтів, що належать до контактів 1-го рівня, виявилися позитивними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Білорусі у вівторок.

"Результати аналізів на наявність РНК коронавірусу підтвердилися", - йдеться в повідомленні.

При цьому там зазначили, що "превентивна ізоляція цих пацієнтів і адекватне медичне супроводження дозволили не допустити подальшого розвитку хвороби і поширення захворювання".

На сьогодні "всі три нові пацієнти почуваються задовільно, температура у них нормальна, скарг немає", поінформували в МОЗ.

Напередодні міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік під час пресконференції повідомив про трьох пацієнтів, перші результати тестів яких дали позитивні результати на наявність РНК коронавірусу.

Таким чином, на 10 березня в Білорусі зафіксовано дев'ять випадків захворювання на коронавірус.

Також читайте: У Білорусі зареєстрували другий випадок захворювання коронавірусом

У МОЗ повідомили, що кількість вилікуваних від коронавірусної інфекції в республіці збільшилася до трьох осіб.

"У студента з Ірану отримано третій негативний результат тесту. У двох пацієнтів, з якими він близько контактував, на сьогоднішній момент також отримано негативні результати тестів", - сказали в міністерстві.

Очікується, що протягом поточного тижня після завершення заходів лабораторного та клінічного контролю всі три пацієнти будуть виписані зі стаціонару, додали у відомстві.

"Стан усіх інших пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19, задовільний. Температура нормальна, проводиться лабораторний контроль і заходи медичного спостереження", - зазначили медики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180365
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Відправляйте в санаторії братської расії!
 показати весь коментар
 
У нас 1 (ага, да, именно!).

Каждое утро еду в киевском метрополитене (вагоны забиты под завязку). И гадаю, неужели нам так повезло, и обошло стороной или нам так мало говорят или совсем наша верхушка не в дуплях, что в мире и в стране твориться?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору