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 Падіння "дерев'яного": росіяни вишикувалися у величезні черги за валютою, експерти радять "затягувати" пояси. ВІДЕО+ФОТО

Жителі Петербурга створили ажіотаж біля пунктів обміну валюти. У черзі вони читають новини про обвал ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Стовпотворіння біля обмінників зняли очевидці вдень ​​9 березня. Найбільше людей виявилося біля пункту в Ліговському провулку, поруч з однойменним проспектом. У черзі стоїть близько 30 осіб. Багатолюдно і в інших пунктах, наприклад, неподалік станції метро "Володимирська".

Падіння деревяного: росіяни вишикувалися у величезні черги за валютою, експерти радять затягувати пояси 01

Про черги в обміннику на Ліговському проспекті також розповів муніципальний депутат Олександр Ізотов у Twitter.

"Черги в обмінниках Пітера. Продають, у кращих традиціях, за новою ціною - 75 рублів, а скуповують за старою - 67 рублів", - написав Ізотов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії загрожує бюджетний дефіцит і девальвація через падіння цін на нафту, - Fitch

Російські експерти вважають, що громадянам РФ варто приготуватися до підвищення цін на всі продукти і товари приблизно на 30%, оскільки в Росії майже немає власного виробництва і товари будь-яких груп ввозяться з-за кордону. До цін додадуться автоматично всі податки і відрахування всередині Росії.

Тому російським громадянам знову доведеться "затягувати свої пояси", хоча й так більшості з них затягувати вже нікуди. Адже зараз в РФ за межею бідності перебуває понад 20 мільйонів громадян.

Нагадаємо, курс долара і євро стрибнув до 75 і 86 рублів вранці 9 березня на тлі новин про відмову Росії продовжити угоду про обмеження кількості видобутої нафти. Її вартість впала до рівня 1991 року. З відкриттям торгів впали й американські біржі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180363
 
   
 Топ коментарі
 
Как иронично... ненавидящие "пиндосию" стоят в очереди за ее валютой))) В этом вся суть мокшан... злобные, зависливые, туповатые крепостные.
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У нас причина жопы другая - ЗЕбанарий на марше.
И решается она несколько проще - дырка в голове у нескольких персонажей из этого ЗЕбанария.
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как долго Х#йло будет терпеть унижение вяликого рассеянского народа перед буржуинскими дензнаками? где талоны? почему в очереди не строем стоят? имхо,пора прекращать вот это вот все...
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Зкріпно стоять козломорді. Буде вам: кримнаш, можемпафтаріть, абирвалг.
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Надо ЕЩЕ, еще больше и без вазелина.
"Вяликая" ********* обнаглела. Щас им покажут КАК надо.
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очень своевременно вмешались нефтебарыги, сбив цену на нефть. теперь ***** придется тяжеловато реализовывать империалистические планы.
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это умные маскали доляры сдают, за них много много рупелей дают .
скоро и в морду давать будут
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Скоро 9 мая, пусть рейхсмарки скупают, пабидуны епта
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Даешь рубаль по 200 И тогда сраную ванючую ******** оставят гастербайтеры.
А еще лучше чтоб МИИ не покупал у ******** ничего.
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