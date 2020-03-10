 Концерт з еротичним шоу в сесійній залі Херсонської облради на 8 Березня: "Моя ти люба бебі, не можу я без тебе". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису розваг для місцевих депутатів опублікувала в соцмережі користувачка Maryna Khromykh.

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