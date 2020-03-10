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Все про:Херсон (304) еротика (3) стриптиз (12) 8 Березня (69)

 Концерт з еротичним шоу в сесійній залі Херсонської облради на 8 Березня: "Моя ти люба бебі, не можу я без тебе". ВIДЕО

Концерт з еротичним шоу влаштували в сесійній залі Херсонської облради на честь 8 Березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису розваг для місцевих депутатів опублікувала в соцмережі користувачка Maryna Khromykh.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вікторе Володимировичу, вам ще працювати!" - стриптиз у морзі російського Санкт-Петербурга на 23 лютого. ВIДЕО 18+

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180361
 
 
 Топ коментарі
 
І хлопці з дівчатами на фронті захищають ось це ... примітивне бидло?
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Налогоплательщики, видимо, заплатили мало налогов!
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Скотный двор.
Сидят СВИНЬИ и слушают про "смаженного кабанчика".
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Нашли кого удивить голыми ляшками, депутаты столько жоп и сисек по баням перелапали, что это просто "утренник" для девственников!
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Зекономили гроші і закупили низькопробний продукт, де якість підміняється оголенням певних частин тіла.
Хзяти Лободку , чим вона ліпше............ "Все на спродаж" гасло певної обрізаної громади.
А якщо взяти інтермедію з прутнем Зе і фортепіано. Так це ж прутень вже президентський.
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И что такого,в ХерСоне слушают уже не российскую попсу - прогресс нах.
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