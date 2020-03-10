 Концерт з еротичним шоу в сесійній залі Херсонської облради на 8 Березня: "Моя ти люба бебі, не можу я без тебе". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису розваг для місцевих депутатів опублікувала в соцмережі користувачка Maryna Khromykh.
16951 109
Бунт в облраді Миколаєва: депутати зламали двері до сесійної зали і винесли кабінку для голосування. ВIДЕО
Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради. ВIДЕО
Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань. ВIДЕО
"Припиніть бійку!" - нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували штовханину за колоною сесійної зали. ВIДЕО
У Росії анонсували "нове" шоу із Зеленським: його було знято ще 8 років тому. ВIДЕО
+25
І хлопці з дівчатами на фронті захищають ось це ... примітивне бидло?
+19
Налогоплательщики, видимо, заплатили мало налогов!
+12
Скотный двор.
Сидят СВИНЬИ и слушают про "смаженного кабанчика".
Сидят СВИНЬИ и слушают про "смаженного кабанчика".
Хзяти Лободку , чим вона ліпше............ "Все на спродаж" гасло певної обрізаної громади.
А якщо взяти інтермедію з прутнем Зе і фортепіано. Так це ж прутень вже президентський.