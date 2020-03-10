 Якщо ти зі складу "іхтамнєтов", то ти бандит і злочинець, - Лукашевич про відмову суду Нідерландів поширити на найманців РФ міжнародне право про звичаї війни

Про це написав у Facebook російський авіаексперт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі коментарі щодо першого дня судового процесу у справі МН17:

"Сторона обвинувачення у справі про катастрофу літака МН17 заявила, що в Україну з Росії в 2014 році були відправлені щонайменше дві зенітно-ракетні установки "Бук", але одна з них дорогою зламалася". Це той самий випадок, коли поломка зброї на благо. Те, що ракетних установок мало бути дві, було зрозуміло раніше з двох фактів:

радіоперехоплення переговорів сепаратистів, згідно з якими одна ракетна установка не змогла перейти кордон через те, що "з тралами непонятка вийшла"; 19 липня 2014 р. біля українського кордону на російській території (в Усть-Шахтарську) була помічена на тралі пускозаряджальна установка з ракетами під маскувальною сіткою - ймовірно, вона була пов'язана з СОУ 332, яка збила МН17", - розповів він.

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"Суд не розглядатиме питання, чи повинна була Україна закривати свій повітряний простір. Якою б не була відповідь на це запитання - це не звільняє винних у пуску ракети по цивільному літаку від відповідальності", - заявили прокурори.

"Загалом, ті, хто заламує руки "а чому Україна не закрила повітряний простір", строєм йдуть лісом. Це питання технічного розслідування DSB, а не кримінального розслідування JIT і суду. Що суд і підтвердив, тим більше за тяжкістю дій це абсолютно непорівнянні речі", - зазначив Лукашевич.

"Прокурор у справі MH17 Вард Фердінандюсс заявив у суді, що терористи "ДНР" не відповідають вимогам міжнародного гуманітарного права, оскільки вони не представляють армію будь-якої суверенної держави". Дуже важливий момент! Таким чином обвинувачення намагається перешкодити можливій ​​лінії захисту про те, що найманців РФ не можна судити з кримінального права, а натомість їхні дії підпадають під так зване міжнародне гуманітарне право - тобто під конвенції, що регулюють правила і звичаї війни", - зазначив експерт.

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"Наш висновок: підозрювані не мають імунітету комбатантів, вони підлягають переслідуванню як звичайні громадяни", - пояснив прокурор.

"Інакше кажучи, якщо ти зі складу "іхтамнєтов", то ти не військовослужбовець, а бандит і злочинець. За що боролися - на те й напоролися", - резюмував Лукашевич.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.