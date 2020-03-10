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 Якщо ти зі складу "іхтамнєтов", то ти бандит і злочинець, - Лукашевич про відмову суду Нідерландів поширити на найманців РФ міжнародне право про звичаї війни

Російський авіаексперт Вадим Лукашевич, коментуючи перший день суду у справі МН17, зазначив, що ключовим моментом засідання є інформація про два відправлені РФ в Україну "Буки", відмова розглядати питання закриття авіапростору і відмова поширити на найманців РФ міжнародні норми, що регулюють правила і звичаї війни.

Про це написав у Facebook російський авіаексперт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі коментарі щодо першого дня судового процесу у справі МН17:

"Сторона обвинувачення у справі про катастрофу літака МН17 заявила, що в Україну з Росії в 2014 році були відправлені щонайменше дві зенітно-ракетні установки "Бук", але одна з них дорогою зламалася". Це той самий випадок, коли поломка зброї на благо. Те, що ракетних установок мало бути дві, було зрозуміло раніше з двох фактів:

  1. радіоперехоплення переговорів сепаратистів, згідно з якими одна ракетна установка не змогла перейти кордон через те, що "з тралами непонятка вийшла";
  2. 19 липня 2014 р. біля українського кордону на російській території (в Усть-Шахтарську) була помічена на тралі пускозаряджальна установка з ракетами під маскувальною сіткою - ймовірно, вона була пов'язана з СОУ 332, яка збила МН17", - розповів він.

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"Суд не розглядатиме питання, чи повинна була Україна закривати свій повітряний простір. Якою б не була відповідь на це запитання - це не звільняє винних у пуску ракети по цивільному літаку від відповідальності", - заявили прокурори.

"Загалом, ті, хто заламує руки "а чому Україна не закрила повітряний простір", строєм йдуть лісом. Це питання технічного розслідування DSB, а не кримінального розслідування JIT і суду. Що суд і підтвердив, тим більше за тяжкістю дій це абсолютно непорівнянні речі", - зазначив Лукашевич.

"Прокурор у справі MH17 Вард Фердінандюсс заявив у суді, що терористи "ДНР" не відповідають вимогам міжнародного гуманітарного права, оскільки вони не представляють армію будь-якої суверенної держави". Дуже важливий момент! Таким чином обвинувачення намагається перешкодити можливій ​​лінії захисту про те, що найманців РФ не можна судити з кримінального права, а натомість їхні дії підпадають під так зване міжнародне гуманітарне право - тобто під конвенції, що регулюють правила і звичаї війни", - зазначив експерт.

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"Наш висновок: підозрювані не мають імунітету комбатантів, вони підлягають переслідуванню як звичайні громадяни", - пояснив прокурор.

"Інакше кажучи, якщо ти зі складу "іхтамнєтов", то ти не військовослужбовець, а бандит і злочинець. За що боролися - на те й напоролися", - резюмував Лукашевич.

Якщо ти зі складу іхтамнєтов, то ти бандит і злочинець, - Лукашевич про відмову суду Нідерландів поширити на найманців РФ міжнародне право про звичаї війни 01

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180360
 
   
 Топ коментарі
 
В общем ба-альшой привет рабсеянам.
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Земля скловатою паскудам!
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Не обязательно. Если он террорист и получал оружие и деньги от РФ, то РФ - спонсор терроризма
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Наемник в росийской военной форме? Наемник, для начала скажи кто тебя нанял? Выдай своего заказчика. Так как по закону заказчик преступления несет большее наказание чем исполнитель
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"на Украину"....

рашик.

Эль Мюрида читал вчера - высрал что наши сговорились с россиянами и повели Боинг тупо на "Бук", поскольку РЛС одиночной установки - полное г. и мало что видит.
Только вот, думаю, новыми ракетами, которые только в ВС РФ, не заряжали бы его?
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почитай этого же эксперта на сайте буран.ру(латиницей), ихтамнехи знали примерный курс нашего ана и тут по идее, может справиться одна машина...только вот полет ана в последний момент отменили, и как назло, боингу по тому же почти направлению прилетел
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но в посте шо я читал - там какой-то Кургинян, приехав перед "Буком", начал кричать что "у оплачения есть "Бук"". и сводится что идиота использовали вслепую.

дал бы хоть цитату на буран, чет впадлу шнырить по руснявым сайтам то
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То, что эту мразь не признают военнослужащими - плохо.
Снимается ответственность с ПаРаши.
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Бук то расейский, они по канавам не валяются, а что его использовали бандиты, то это да...
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Не обязательно. Если он террорист и получал оружие и деньги от РФ, то РФ - спонсор терроризма
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Нічого не знімається. БУК не є військовослужбовцем, в є власністю збройних сил роісі. От з відси й будуть танцювати далі.
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А то яким чином? Навпаки, звинувачення в тероризмі це навіть ДУЖЕ серйозно.
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Просто бандиты взяли в аренду Бук у министерства обороны рф.))
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Відповідальність не знімається, так як відправлення найманців і озброєних банд на територію суверенної держави є однією з ознак агресіі за конвенцією ГОН. А у расєї цих ознак назбиралось достатньо.
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Нет, там паРаше светит обвинение в финансировании терроризма.
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Лукашевичу ще б навчитися писати "в Україну" а не "на Україну".
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в рассеи так все и пишут...и вообще, с этими "в" и "на" вышиватные ребята носятся как дурень с писаной торбой..вот нашли мне оскорбление большое, ей богу
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Тобі все одно як тебе називають? Тоді я тебе називатиму козел і син шлюхи. Не носися з писаною торбою, козел син шлюхи, окей?
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нухз насчет просто "бандит и уголовник".
где бандиту взять бук? его же взяли из какой-то военной части из рф.
кто-то же его отдал, кто-то принял. при нем был обученный рассчет.

это не просто бандитизм и уголовное преступление, это военное преступление за которое должна отвечать рф по большей части. а не списать на ихтамнетов.
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Всё понятно.Пора суд закрывать-рашка терорист и нужно арестовывать активы рашки по всему миру.
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Велике питання, а чому нам коментує російський фахівець ?
Чому не український ?
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Та не можуть бандити стріляти з Бука! Не вміють!
Возити - можуть, супроводжувати - можуть, навіть охороняти - можуть. Всі четверо підозрюваних разом із Гіркіним, Цемахом і ін.
Стріляти можуть тільки спеціалісти. А тому весь цей суд ризикує сісти в калюжу.
Потрібні імена ЕКІПАЖІВ, а не цих статистів.
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А вот это правильно. Тут ПОКА подождём и посмотрим за дальнейшим развитием событий в суде. Запасайся попкорном. Ну не могут же и в самом-то деле голландцы быть такими идиотами.
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они не представляют армию любого суверенного государства
Якщо ти зі складу "іхтамнєтов", то ти бандит і злочинець, - Лукашевич про відмову суду Нідерландів поширити на найманців РФ міжнародне право про звичаї війни - Цензор.НЕТ 5970
Не нравится мне такая формулировка.
Суд считает "ихтамнет" а война гражданская?
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Террористами их не признают - расследуют не умышленную атаку по гражданскому судну, а ошибку. То есть сразу дают понять, что все сбитые до этого военные самолеты, вертолеты, подбитая техника, убитые военные - совсем другая история, отличительная от происшествия с Боингом. Соответственно россиян не признают спонсором терроризма.

За поставку Бука на Донбасс россиян наказывать не станут. Накажут только если будут готовы наказать за поставку всей другой техники, ведь поставка Бука на Донбасс ничем не отличается от поставок танков и прочей военной техники.

По такому сценарию могут признать виновными отдельных персон. Может даже обяжут РФ заплатить компенсации семьям погибших. может даже РФ заплатит. Будет говорить о несправедливости, о непричастности, но заплатит, чтобы дело закрылось и забылось.

Но так как этот процесс намечается очень долгим, может еще повернуться в любую сторону в связи с появлением новых улик или изменением политической ситуации.
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Критика должна быть обоснованной. Если ты с какими-то пунктами не согласен, обоснуй, приведи свою версию. А просто так бросаться словами - это пустословство Якщо ти зі складу "іхтамнєтов", то ти бандит і злочинець, - Лукашевич про відмову суду Нідерландів поширити на найманців РФ міжнародне право про звичаї війни - Цензор.НЕТ 1093
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