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 Суспільство
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Все про:вокзал (90) злодійство (314) Київ (7392) Мінінфраструктури (369) Криклій (83)

 На Центральному залізничному вокзалі Києва тепер буде 12 пар патрулів поліції охорони, щоб запобігти крадіжкам, - Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів, як він разом з Муніципальною вартою інспектував Центральний залізничний вокзал Києва через постійні крадіжки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН" про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Вчора проводив рейд на Центральному залізничному вокзалі з приводу того, що там існують крадіжки. Вчора ми дивилися і там системна проблема, і до поліції є теж певні питання, і до організації роботи", - розповів Криклій.

За його словами, у лютому міністерство підписало з поліцією охорони новий договір.

"Тепер на залізничному вокзалі буде ще 12 пар патрулів поліції охорони. І домовилися, що протягом 10 діб ми і камери встановимо, і відеофіксацію та інші механізми відпрацювання, які периметри чергують і освітлення. Такі масові речі будемо вирішувати з боку і поліції, і "Укрзалізниці", - додав він.

Також дивіться: Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180356
 
 
 Топ коментарі
 
Достачно было б мусорам не крышевать карманников и цыган!
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теперь ворью раздолье - будут работать с полицией на паритетных началах
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Всю жизнь там мусора крышевали цыган и катал...
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теперь ворью раздолье - будут работать с полицией на паритетных началах
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Потому что там существуют кражи Источник: https://censor.net.ua/n3180356
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Як нема? Епоха бідності пройдена. Попереду розквіт і благодєнствіє!
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По парах, так называемое совместное патрулирование.
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Достачно было б мусорам не крышевать карманников и цыган!
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тогда бы кражи не существовали там...
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Слава с14! Я смотрел вчера стрим Карася как они там ментов щемили, которые цыган крышуют. По итогу договорились, что менты будут усиленно их контролировать 10 дней. В цыганских мессенджерах уже инфа, чтоб в этот период не борзели ...

https://youtube.com/watch?v=xmJptWGcGA0
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Всю жизнь там мусора крышевали цыган и катал...
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территорию на сектора пастбищ уже поделили ?
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вот-вот...и существующие кражи тоже...
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Якби мєнтів змусили працювати по закону, то вокзал був би чистим від злодіїв.
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мне нравятся бомжи на киевском вокзале, многие из них просят деньги на трех-четырех языках На Центральному залізничному вокзалі Києва тепер буде 12 пар патрулів поліції охорони, щоб запобігти крадіжкам, - Криклій - Цензор.НЕТ 3783
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А знаешь ли тьі, что бомжу существует большая доплата к окладу за знание иностранньіх язьіков ?
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я знаю что профессиональный нищий на том вокзале зарабатывает гораздо больше чем я На Центральному залізничному вокзалі Києва тепер буде 12 пар патрулів поліції охорони, щоб запобігти крадіжкам, - Криклій - Цензор.НЕТ 4708 и в связи с профессиональной деятельностью ему пришлось выучить ещё пару языков))
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На 12 пар тех БОМЖей и циган не хватит, придется им увеличивать число подопечных.
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Збільшення кількості навряд чи призведе до якості роботи якщо це все роками нагадує спортивну рибалку - зловили і відразу відпустили.
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11-Пар не справлялись , 12 пар +дворник всем пи*да !
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Это все проза, а цыганский барон и король бомжей хотели бы знать на сколько конкретно увеличат аренду.
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Да хоть сто пар. Пока они их ловят, "стригут" и отпускают, толку не будет.
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Разрешить короткоствол и убрать на хрен мусоров - проблема будет решена в рекордно короткие сроки. Главное быстро убирать трупы.
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Какие кражи?
Вырывают баулы и мчатся на тройках с бубенцами?
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Напоминаю, при Черновецком бомжам выделили заброшенный санаторий в пуше-водице, всех выловили, вывезли, помыли, приодели, кормили и давали больших звиздюлей, если они появлялись опять на вокзалах
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