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Все про:Зеленський (4746) Освенцим (10) Путін (16413)

 Слова Зеленського про роль українців у звільненні Освенцима - нісенітниця і кон'юнктура, - Путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що заява Президента України Володимира Зеленського про роль українців у звільненні концтабору "Освенцим" - "нісенітниця" і "кон'юнктура сьогоднішнього дня".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це - кон'юнктура сьогоднішнього дня", - заявив Путін.

Він додав, що спроби спотворити історію стали "плювком в обличчя" для людей, які воювали проти нацизму.

"Я знаю, що відбувається в серцях у людей, які воювали з нацизмом зі зброєю в руках, - сказав він. - Для них це плювок".

За словами Путіна, люди в Україні "бояться розкрити рота" у відповідь на такі заяви, "бо відразу переслідування почнеться".

Він також припустив, чому Зеленський дозволяє собі такі висловлювання: "Нинішньому президенту України хочеться бути таким благообразним для чинного сьогодні керівництва Польщі, яке здійснює, на мій погляд, дуже велику помилку".

Путін зазначив, що спокійно поставився до того, що влада Польщі не покликала його на заходи в пам'ять про звільнення Освенцима. "Не покликали - і не треба", - сказав він.

Нагадаємо, 26 січня 2020 року Зеленський, виступаючи в Польщі з нагоди 75-ї річниці визволення в'язнів концентраційного табору "Аушвіц-Біркенау", заявив: "Ми ніколи не забудемо [українця] Ігоря Побірченка, командира танка Т-34, який разом зі своїм екіпажем першими розбили огорожу "Аушвіца". І всіх солдатів ударного батальйону 100-ї Львівської дивізії, які увійшли в "Аушвіц" під керівництвом полтавчанина єврейського походження Анатолія Шапіра, і які разом з бійцями 322-ї дивізії та Українського фронту звільнили табір".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180354
 
   
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По версії фуйла виходить не так, російські війська під триколором звільнили, але коли кажуть що Прагу захистили російські війська під триколором, йому знову не подобається, шизофреник.
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путин патологический лжец и манипулятор... Где бубочкой было сказано что "концлагерь Освенцим освобождали одни украинцы"??? Гнида плешивая, ты берега не попутал?
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Сталин готовился напасть на Германию 10 июля 1941 г, то что германский Фюрер перехитрил кремлёвского Фюрера, то это проблемы руководства ссср ,просто буферная Украина в то время оказалась в в выгодном для Московии положении, за счёт гибели украинского населения, а также уничтожение городов,армия Гитлера не сразу подошла к Москве., а потом Московия очередной раз победила и как кремлёвский Фюрер Хутин говорит, что они одержали победу и без Украины.
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Собственно такая же чушь слова путлера, что цапы победили-бы в войне без украинцев... Обое рябое...
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и без лендлиза. об этом тоже часто говорят.
без Украины русня сейчас бы до сих пор в тайге сидела и немцы 22 июня бомбили бы не Киев, а москву
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Слова Путена о словах Зиленскага тоже чушь... ну что поделать?
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а якщо сказати ***** шо и на рейхстаг прапор радяньский вешал украинец. хлопець з Ахтирки?
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путен опять сел в лужу... Слова Зеленського про звільнення Освенцима українцями - нісенітниця і кон'юнктура, - Путін - Цензор.НЕТ 5934 Ведь всем известно, шо освободившая Освенцим 100-я Львовская стрелковая дивизия комплектовалась в Саратове исключительно из этнических украинцев... Слова Зеленського про звільнення Освенцима українцями - нісенітниця і кон'юнктура, - Путін - Цензор.НЕТ 7742
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Панфіловська комплектувалась в Казахстані, Казахстан виграв 2 світову?
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в том числе да...ну видишь, головой иногда думать не больно...
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Та я нормально думаю, когда до кремлевских педофилов дойдет , что войну выиграл народ СССР, а на стороне Германии воевали все национальности СССР, среди них большинство этнических русских. Можете опровергнуть фактами?
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Все верно - войну выиграл и одержал Победу простой советский народ СССР. А проиграли гитлеровцы и прислуживавшие им коллобаранты. Поэтому советский народ власовцев в плен не брал - расстреливали на месте.
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Вот видишь Петя,проблески есть, давай дальше, чей флаг гордо реет над Кремлем? Власовцев то не брал, а вот с бандеровцами до 1949 у советской армии были совместные комендатуры, знал об этом?
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Та и врешь ты как всегда Петюня, как тогда брат Михалкова выжил?
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С тем что войну выиграли народы СССР никто и не спорит.
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Два сапога пара,на разные уродливые ноги.у рашки значительно больше.У них само х-ло в одном е.....али победил фашизм.
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Украинцев там не было. Их всех угробил Жуков, заставив воевать с половинками кирпичей. Это мне здесь рассказали, до этого думал, что были.
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Конечно только русские спасли мир,открыли Америку ,заселили планету,убили динозавров и сшили инфузории туфельку.
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"Я знаю, что происходит в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках, - сказал он. - Для них это плевок". участник войны Вова в курсе,вот где плевок и коньюктура ..действия рашиста в Украине в Грузии ,Сирии,и т,д скопированы, с действий фашиста во времена ВМВ,вот это есть рашистский плевок на мировое сообщество...
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я знову ж, в 3421-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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и которые вместе с бойцами 322-й дивизии І Украинского фронта освободили лагерь". Источник: https://censor.net.ua/n3180354.Там все были.Плешивый росфюрер.
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Слова "великого" Пу щодо участі українців в другій світовій війні повернулися до Кремля бумерангом. А Освенцім звільнила Червона Армія бійці Першого Українського фронту де більшість були УКРАЇНЦІ.ЛЮБИ БОЖЕ ПРАВДОНЬКУ. ТАК ЩО ЗЕПРИЗЕДЕНТ НЕ ДАЛЕКИЙ ВІД ІСТИНИ.
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Слова "великого" Пу щодо участі українців в другій світовій війні повернулися до Кремля бумерангом. А Освенцім звільнила Червона Армія бійці Першого Українського фронту де більшість були УКРАЇНЦІ.ЛЮБИ БОЖЕ ПРАВДОНЬКУ. ТАК ЩО ЗЕПРИЗЕДЕНТ НЕ ДАЛЕКИЙ ВІД ІСТИНИ.
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Вся расия это чушь собачья и политическое недоразумение
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"Лагерь освобождён 27 января 1945 года войсками 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта во взаимодействии с войсками 38-й армии 4-го Украинского фронта в ходе Висло-Одерской операции.
Непосредственное участие в освобождении концлагеря принимали части 106-го стрелкового корпуса 60-й армии и 115-го стрелкового корпуса 59-й армии 1-го Украинского фронта."
Як мордор ще не прибрав цю інформацію? Про Київську Русь прибрали в 2014, а тут гаву піймали
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Сидит упырь в фейковой стране под штандартом РОА и рассуждает о роли полноценных наций в избавлении от нацизма.
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О 22:40 знову на скульптурі «Німеччина» (домінантна скульптура західного фасаду) встановили свій прапор розвідники-артилеристи з групи В. Макова. Трохи пізніше там же помістили свій прапор бійці групи М. Бондара. Десь у районі четвертої години ранку 1 травня прапор 756-го полку встановили бійці розвідвзводу під командою О. Береста. В цю групу входили М. Єгоров і М. Кантарія, призначені го-вним політ-управлінням на роль прапороносців Перемоги.
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кому интересны высеры ***** ?
пусть говно в головы росиянцев откладывает
ПТН ПНХ
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Шото последнее время ***** в СМИ как на тусовку ходит. Интересно, шо ему колют?
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это что, сейчас важно, что так носится с этим, все это уже прошло, впечатление, что многие не в курсе)
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Передайте ему, чтаа не было лагеря "Освенцим", был Аушвиц Бикенау (Auschwitz Bikenau )
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ху....лу "абидна" стало, що перших в Європі будівників концтаборів не покликали.
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Что-то не видно, что Порнов, Лукаш, Кива, Рабинович и иже с ними "боятся раскрыть рот".
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Українці дійсно звільняли концтабори,а само Пуйло не має жодного стосунку до всіх цих дій.
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ну, кто-то освобождал, а кто-то в заградотрядах стоял - те тоже медали получили, типа, "за оккупацию Крыма"
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Просто удивительно! Когда думаешь, что предел человеческой плдлости и мерзости уже достигнут, на арену выходит Путька с новой порцией своих "откровений". Belissimo!
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