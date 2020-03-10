 Слова Зеленського про роль українців у звільненні Освенцима - нісенітниця і кон'юнктура, - Путін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".
"Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це - кон'юнктура сьогоднішнього дня", - заявив Путін.
Він додав, що спроби спотворити історію стали "плювком в обличчя" для людей, які воювали проти нацизму.
"Я знаю, що відбувається в серцях у людей, які воювали з нацизмом зі зброєю в руках, - сказав він. - Для них це плювок".
За словами Путіна, люди в Україні "бояться розкрити рота" у відповідь на такі заяви, "бо відразу переслідування почнеться".
Він також припустив, чому Зеленський дозволяє собі такі висловлювання: "Нинішньому президенту України хочеться бути таким благообразним для чинного сьогодні керівництва Польщі, яке здійснює, на мій погляд, дуже велику помилку".
Путін зазначив, що спокійно поставився до того, що влада Польщі не покликала його на заходи в пам'ять про звільнення Освенцима. "Не покликали - і не треба", - сказав він.
Нагадаємо, 26 січня 2020 року Зеленський, виступаючи в Польщі з нагоди 75-ї річниці визволення в'язнів концентраційного табору "Аушвіц-Біркенау", заявив: "Ми ніколи не забудемо [українця] Ігоря Побірченка, командира танка Т-34, який разом зі своїм екіпажем першими розбили огорожу "Аушвіца". І всіх солдатів ударного батальйону 100-ї Львівської дивізії, які увійшли в "Аушвіц" під керівництвом полтавчанина єврейського походження Анатолія Шапіра, і які разом з бійцями 322-ї дивізії та Українського фронту звільнили табір".
без Украины русня сейчас бы до сих пор в тайге сидела и немцы 22 июня бомбили бы не Киев, а москву
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
…"Как верный сын моей родины я добровольно вступаю в ряды войск Комитета освобождения народов России. В присутствии моих земляков я торжественно клянусь честно сражаться до последней капли крови на благо моего народа против большевизма. Эта борьба ведется всеми свободолюбивыми народами под высшей командой Адольфа Гитлера. Я клянусь, что останусь верным этому союзу. Я служу тебе, Адольф Гитлер как фюреру и канцлеру германского рейха верностью и отвагой. Я клянусь тебе и буду покоряться до смерти. Да поможет мне Бог!"
Или еще варик:
Непосредственное участие в освобождении концлагеря принимали части 106-го стрелкового корпуса 60-й армии и 115-го стрелкового корпуса 59-й армии 1-го Украинского фронта."
Як мордор ще не прибрав цю інформацію? Про Київську Русь прибрали в 2014, а тут гаву піймали
пусть говно в головы росиянцев откладывает
ПТН ПНХ