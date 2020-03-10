 Ми попросили допомоги ВООЗ у лікуванні хворого з коронавірусом, - Чернівецька ОДА

Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Останній тест на коронавірус у пацієнта дав позитивний результат. Згідно з протоколами, громадянину проводитимуть його ще кілька разів; лише після кількох поспіль негативних результатів можна стверджувати, що пацієнт одужав, пояснила чиновниця.

За її словами, щоб зняти напругу в суспільстві, влада Чернівців звернулася з проханням по допомогу до ВООЗ.

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"ВООЗ завжди посилає своїх представників у країну, в якій виявили хворого на коронавірус. У делегацію входить і фахівець, який відповідає саме за клініку, тобто, чи правильно лікують хворого на коронавірус. Ми попросили, щоб саме цей фахівець приїхав до Чернівців, оглянув хворого і перевірив правильність призначеного лікування", - сказала вона.

Також Гусак зазначила, що стан хворого пацієнта стабільний, температура тіла протягом доби коливається від 37,1 до 37,6 градуса.

Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях було зафіксовано перший в Україні випадок коронавірусу.