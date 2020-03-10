 Ми попросили допомоги ВООЗ у лікуванні хворого з коронавірусом, - Чернівецька ОДА

Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Останній тест на коронавірус у пацієнта дав позитивний результат. Згідно з протоколами, громадянину проводитимуть його ще кілька разів; лише після кількох поспіль негативних результатів можна стверджувати, що пацієнт одужав, пояснила чиновниця.
За її словами, щоб зняти напругу в суспільстві, влада Чернівців звернулася з проханням по допомогу до ВООЗ.
"ВООЗ завжди посилає своїх представників у країну, в якій виявили хворого на коронавірус. У делегацію входить і фахівець, який відповідає саме за клініку, тобто, чи правильно лікують хворого на коронавірус. Ми попросили, щоб саме цей фахівець приїхав до Чернівців, оглянув хворого і перевірив правильність призначеного лікування", - сказала вона.
Також Гусак зазначила, що стан хворого пацієнта стабільний, температура тіла протягом доби коливається від 37,1 до 37,6 градуса.
Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях було зафіксовано перший в Україні випадок коронавірусу.
На місці нового міністра МОЗ я би просто розігнав на..уй всю верхівку МОЗ...
за профнепридатність...
Кор
не доставай / самоудались
ТО ЯКИЙ ЗМІСТ ЗАПРОШУВАТИ Лікаря ВООЗ -щоб зняти з себе відповідальність ?
думаю,проблема не у персоналіі...
Но ведь когда будет то тогда будет поздно об этом говорить.
одобрено международной ассоциацией микробиологов
Если деньги брать - то они и без помощи ВОЗ справляются, а если лечить - то это не к ним.
Даже одного вылечить не могут. А когда их станет соти и тысячи? А ведь орали, что готовы лучше всех в мире...