EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  4478  38
Матеріали за темою:
Все про:ВОЗ (79) ОДА (757) Чернівці (151) COVID-19 (607)

 Ми попросили допомоги ВООЗ у лікуванні хворого з коронавірусом, - Чернівецька ОДА

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направить свого лікаря в Чернівці у зв'язку з повторним підтвердженням коронавірусної інфекції у прибулого 3 березня з Італії українця.

Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Останній тест на коронавірус у пацієнта дав позитивний результат. Згідно з протоколами, громадянину проводитимуть його ще кілька разів; лише після кількох поспіль негативних результатів можна стверджувати, що пацієнт одужав, пояснила чиновниця.

За її словами, щоб зняти напругу в суспільстві, влада Чернівців звернулася з проханням по допомогу до ВООЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ: Для повного одужання від коронавірусу необхідно до шести тижнів

"ВООЗ завжди посилає своїх представників у країну, в якій виявили хворого на коронавірус. У делегацію входить і фахівець, який відповідає саме за клініку, тобто, чи правильно лікують хворого на коронавірус. Ми попросили, щоб саме цей фахівець приїхав до Чернівців, оглянув хворого і перевірив правильність призначеного лікування", - сказала вона.

Також Гусак зазначила, що стан хворого пацієнта стабільний, температура тіла протягом доби коливається від 37,1 до 37,6 градуса.

Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях було зафіксовано перший в Україні випадок коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180352
 
 
 Топ коментарі
 
одного пациента не могут вылечить? на все Черновцы нет адекватного инфекциониста? мне как то стремно от этой новости.... а где тысячи врачей от бога, выпускаемых медуниверами Украины? работают медпредставителями?
 показати весь коментар
 
И эти дегенераты рассказывали что все готово?!
 показати весь коментар
 
Что за Х..ня? 1го больного? Попросили помощи? Я в шоке, просто нет слов..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а шо?... семейные врачи не справляются???
 показати весь коментар
 
 
И эти дегенераты рассказывали что все готово?!
 показати весь коментар
 
 
одного пациента не могут вылечить? на все Черновцы нет адекватного инфекциониста? мне как то стремно от этой новости.... а где тысячи врачей от бога, выпускаемых медуниверами Украины? работают медпредставителями?
 показати весь коментар
 
 
це дійно називається -РОЗПИСАТИСЬ У ВЛАСНІЙ НЕСПРОМОЖНОСТІ.

На місці нового міністра МОЗ я би просто розігнав на..уй всю верхівку МОЗ...

за профнепридатність...
 показати весь коментар
 
Что за Х..ня? 1го больного? Попросили помощи? Я в шоке, просто нет слов..
 показати весь коментар
 
 
Надо срочно еще самолетов из Китая и чем больше тем лучше! Пейсатым нужны новые территории, какое дело им до этих гоев?! а тут такой случай...
 показати весь коментар
 
 
а как же развитие телемедицины, лечение и консультации по скайпу? Украина ж уже в смартфоне или нет?
 показати весь коментар
 
 
И это только, пока что единственный случай... Могу представить уровень а...уения этого врача от условий и состояния этой больницы. А теперь страшно подумать, если в Италии не могут нормально справится, то что будет у нас. Кстати, половина женщин Черновицкой области в Италии работают. А тут Пасха не за горами. И все они по старой традиции едут именно на этот праздник домой.
 показати весь коментар
 
 
Нужно срочно закрывать граници и запретить разносить заразу. Через 1-2 месяца уже будет поздно!
 показати весь коментар
 
 
"дакакаяразница". dibilito ( с испанского слабенькие).....сначала будут делить новенькие потфели, потом входить в курс дела, потом искать более-менее соображающих замов, те более профессиональных помощников, помощники искать высококвалифицированных исполнителей.... а проблема то на самой верхушке дерева - в обезьяне
 показати весь коментар
 
 
Я думаю что у нас уже пару сотен заболевших есть. Просто некоторые обратятся в больницу уже когда край будет. Другие переболеют так и не узнав чем. Третьим наши "мега" врачи поставят не правильный диагноз. Некоторые умрут, но им в причине укажут любую хрень, лишь бы не замарачиваться. Проблема начнется когда это все обретет большие масштабы.
 показати весь коментар
 
 
всем порохоботам срочно-на новый майдан! Ми попросили допомоги ВООЗ у лікуванні хворого з коронавірусом, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 8393
 показати весь коментар
 
пнх кацап. У вас там нефть упала, а ты тут дрочишь, смотри с голоду не опухни как в 93м кацапы пухли!
 показати весь коментар
 
 
Оо щас так все казламордые отвечают 1 в 1!!! Новые методички???
 показати весь коментар
 
конечно..всегда только новые...у вас тупин головного мозга...
 показати весь коментар
 
дядя, к чему тут Порошенко ?
не доставай / самоудались
 показати весь коментар
 
Это чурка черно...опая. Они всегда недовольны, тупое семитское племя Ми попросили допомоги ВООЗ у лікуванні хворого з коронавірусом, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 763
 показати весь коментар
 
уровень наших ОГА - выписывать врачей из ВОЗ!)))
 показати весь коментар
 
 
Ніби чітко є у ВСІХ (за винятком нашого Мозу) є розуміння -ліків немає.. тобто "лікувати" можливо лише "підтримуючими" методами,зокрема з допомогою апарату штучного насичення крові киснем...

ТО ЯКИЙ ЗМІСТ ЗАПРОШУВАТИ Лікаря ВООЗ -щоб зняти з себе відповідальність ?
 показати весь коментар
 
 
може сталося так, що лікарі не вміють застосовувати апарат штучного насичення крові киснем? У лікарі часто йдуть діти небідні та й не завжди розумні....
 показати весь коментар
 
 
кажуть(Тодуров) ,що у нас на всю Україну цих апаратів-10-ть штук..
думаю,проблема не у персоналіі...
 показати весь коментар
 
 
Когда во всем мире говорят что делать что бы не было, то в Украине говорят что ничего нету и не стоит волноваться.
Но ведь когда будет то тогда будет поздно об этом говорить.
 показати весь коментар
 
 
самое действенное лекарство от корона вируса-голая зоряна в скафандре Ми попросили допомоги ВООЗ у лікуванні хворого з коронавірусом, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 405
 показати весь коментар
 
 
лучшая защита от короновируса
одобрено международной ассоциацией микробиологов

Ми попросили допомоги ВООЗ у лікуванні хворого з коронавірусом, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 2140
 показати весь коментар
 
Не - это для куколдов, там много другого интересного можно подцепить
 показати весь коментар
 
Вот это врачи!
Если деньги брать - то они и без помощи ВОЗ справляются, а если лечить - то это не к ним.
 показати весь коментар
 
 
Теперь для каждого больного будут врача из ВОЗ вызывать. Не ВОЗ, а скорая помощь какая-то.
 показати весь коментар
 
Куда делись те гениальные врачи, которых нелох за пару дней собрал, что бы обсудить "как просрать медреформу"? Среди них что, нет специалиста в этой сфере?
 показати весь коментар
 
А как же "лук, сало и чеснок"? Где этот поц, что вещал о панацее от коронавируса? Ми попросили допомоги ВООЗ у лікуванні хворого з коронавірусом, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 4997
 показати весь коментар
 
помощи ВОЗ в лечении больного с коронавирусом..

Даже одного вылечить не могут. А когда их станет соти и тысячи? А ведь орали, что готовы лучше всех в мире...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору