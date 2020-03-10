 ВООЗ: Для повного одужання від коронавірусу необхідно до шести тижнів

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Щоб одужати від цієї хвороби, може знадобитися до шести тижнів. Людям, які страждають на дуже важку форму, можуть знадобитися місяці, щоб одужати", - сказав він.

На сьогодні поки не існує ліків для лікування коронавірусу, але інфіковані можуть одужати за належного догляду та лікування симптомів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 114 тис. осіб. Лідерами за темпами заражень залишаються Італія, Південна Корея та Іран. ІНФОГРАФІКА