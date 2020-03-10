 ВООЗ: Для повного одужання від коронавірусу необхідно до шести тижнів

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Щоб одужати від цієї хвороби, може знадобитися до шести тижнів. Людям, які страждають на дуже важку форму, можуть знадобитися місяці, щоб одужати", - сказав він.
На сьогодні поки не існує ліків для лікування коронавірусу, але інфіковані можуть одужати за належного догляду та лікування симптомів.
ну не зебіли при владі, а ?
Italia сейчас в беде! Я молюсь на неё.
главное не медицина главное не паниковать!
И ещё не известно какие осложнения на сердце и лёгкие...
Аппаратов вентиляции лёгких нет, масок нет, лекарств нет.
А так все хорошо прекрасная маркиза, главное не паниковать.)))