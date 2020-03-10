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 Суспільство, За кордоном
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Все про:ВОЗ (79) лікування (303) COVID-19 (607)

 ВООЗ: Для повного одужання від коронавірусу необхідно до шести тижнів

Виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Раян заявив, що для повного одужання від хвороби, викликаної новим коронавірусом COVID-19, необхідно до шести тижнів.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Щоб одужати від цієї хвороби, може знадобитися до шести тижнів. Людям, які страждають на дуже важку форму, можуть знадобитися місяці, щоб одужати", - сказав він.

На сьогодні поки не існує ліків для лікування коронавірусу, але інфіковані можуть одужати за належного догляду та лікування симптомів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 114 тис. осіб. Лідерами за темпами заражень залишаються Італія, Південна Корея та Іран. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180347
 
 
 Топ коментарі
 
зате в Україну з Італії впускають.
ну не зебіли при владі, а ?
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В Украине столько новостей про коронавирус, как будто мы это заметим.О таком написал полчаса назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.В феврале в Днепропетровской области прошло совещание по борьбе с коронавирусом.Итоги такие:- тестов на коронавирус нет;- запасов сильных антибиотиков нет;- защитных костюмов для медиков нет;- аппаратов для искусственной вентиляции легких в «скорых» почти нет;- на область всего 180 боксов для инфекционных больных;- зона обсервации подозреваемых на вирус - в 100 км.Обсудили и решили - мыть руки с мылом. В общем, довольно типичная картина. А как иначе? Бюджет не выполняется, денег нет на текущие потребности…
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Нужно побольше положительных эмоций. Смотреть сериалы "Сваты" и "студию вечерний квартал" Там есть смешной сюжет где ЧиНарик Бубочка тарабанит писюном по клавишам ВООЗ: Для повного одужання від коронавірусу необхідно до шести тижнів - Цензор.НЕТ 136
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Так у неё была задача разогнать команду Супрун, которая мешала ей проводить "реформы" Оманского...
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Не їй ,а богатирьовій райці . Ото паща ненаситна .
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Вся Италия со вчерашнего вечера - красная зона. Нельзя перемещаться из региона в регион без разрешения.
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зате в Україну з Італії впускають.
ну не зебіли при владі, а ?
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А сидиш чомусь на українському сайті....
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щас зебыдло набеит и удет расказывать какие в воз идиоты и каҡой короновирус безвредный и что не надо никаких действий для сдерживания эпидемии самогон и чеснок это все что нужно и никакой паники подыхайте тихо!
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В Украине столько новостей про коронавирус, как будто мы это заметим.О таком написал полчаса назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.В феврале в Днепропетровской области прошло совещание по борьбе с коронавирусом.Итоги такие:- тестов на коронавирус нет;- запасов сильных антибиотиков нет;- защитных костюмов для медиков нет;- аппаратов для искусственной вентиляции легких в «скорых» почти нет;- на область всего 180 боксов для инфекционных больных;- зона обсервации подозреваемых на вирус - в 100 км.Обсудили и решили - мыть руки с мылом. В общем, довольно типичная картина. А как иначе? Бюджет не выполняется, денег нет на текущие потребности…
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ничего нет !но зато эсть зеботы которые вылечат вас постами о безвредности коронвируса!
главное не медицина главное не паниковать!
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Эти хоть честно признали, что ничего нет. Уважаю, что не врут ни людям, ни сами себе.
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Давайте людям нормально отдыхать, отпуска по месяцу одним периодом как раньше было и болеть будем меньше.
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Нужно побольше положительных эмоций. Смотреть сериалы "Сваты" и "студию вечерний квартал" Там есть смешной сюжет где ЧиНарик Бубочка тарабанит писюном по клавишам ВООЗ: Для повного одужання від коронавірусу необхідно до шести тижнів - Цензор.НЕТ 136
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Полюбите писюниста, он играет быстро, быстро...
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-походу самое время начинать третий майдан ВООЗ: Для повного одужання від коронавірусу необхідно до шести тижнів - Цензор.НЕТ 1369
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хм..ну главное собрать а повод найдётся...против вируса..против массонов..против зебилов.. ВООЗ: Для повного одужання від коронавірусу необхідно до шести тижнів - Цензор.НЕТ 8099
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"обычный" грипп, только вот на выздоровление 6 недель нужно, а в тяжёлых случаях месяцы...
И ещё не известно какие осложнения на сердце и лёгкие...
Аппаратов вентиляции лёгких нет, масок нет, лекарств нет.
А так все хорошо прекрасная маркиза, главное не паниковать.)))
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