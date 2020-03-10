EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1446  8
Все про:Канада (779) парламент (352) допомога (1003)

 Канадські парламентарії створили рекордно велику групу дружби з Україною

Члени обох палат федерального парламенту Канади створили групу дружби з Україною, до якої увійшли понад сто законодавців.

Про це повідомив депутат від Ліберальної партії Іван Бейкер, якого на установчому засіданні обрали головою групи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для мене велика честь бути обраним депутатами та сенаторами від усіх партій головою парламентської групи дружби між Україною та Канадою. Ця група є однією з найбільших та найактивніших парламентських груп дружби, адже до неї входять понад 100 представників різних партій", - зазначив Бейкер.

За його словами, завданнями групи є створення майданчику для обміну ідеями між канадськими та українськими парламентарями, а також розвиток політичних, економічних в культурних відносин між Канадою та Україною.

Також дивіться: Американські військові передали тренувальному центру ССО сучасний і комфортний наметовий комплекс типу "Аляска". ФОТО

"Канада перебуває на передовій міжнародної підтримки українських демократичних, економічних та оборонних реформ, а також суверенітету й територіальної цілісності України. Я прагну співпрацювати з колегами по групі з усіх партій задля подальшої підтримки процвітання, суверенітету й територіальної цілісності України", - наголосив депутат.

Група дружби з Україною традиційно формується у кожному скликанні федерального парламенту Канади. У попередньому складі, протягом 2015-2019 рр., бажання долучитися до неї висловили 84 законодавці.

Загалом в обох палатах канадського парламенту засідають 443 депутати, тобто стати членом групи дружби з Україною цього року зголосилася майже чверть законодавців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 3 років Канада надасть 2 млн дол. на підтримку Нацполіції України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180346
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Канада завжди на стороні України, активно нас підтримує.
 показати весь коментар
 
 
Ну, вот, опять в мире стало больше парламентариев за Украину, а то у зебов - восемь процентов, восемь процентов...
 показати весь коментар
 
 
чем больше группа дружбы - тем больше группа риска и больше сотрудников у бурисмы
 показати весь коментар
 
 
ага, конечно) процент отказов в визах украинцам в Канаду больше 32%. введите этим друзьям визы и сразу почувствуете как они хотят с вами дружить...
 показати весь коментар
 
 
Я не уверен, что много канадцев желает имигрировать или подработать в Украине.
 показати весь коментар
 
создали рекордно большую группу дружбы с Украиной
Канадські парламентарії створили рекордно велику групу дружби з Україною - Цензор.НЕТ 964
Именно поэтому Канада массово отказывает в визах украинцам?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору