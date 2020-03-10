 Канадські парламентарії створили рекордно велику групу дружби з Україною

Про це повідомив депутат від Ліберальної партії Іван Бейкер, якого на установчому засіданні обрали головою групи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для мене велика честь бути обраним депутатами та сенаторами від усіх партій головою парламентської групи дружби між Україною та Канадою. Ця група є однією з найбільших та найактивніших парламентських груп дружби, адже до неї входять понад 100 представників різних партій", - зазначив Бейкер.

За його словами, завданнями групи є створення майданчику для обміну ідеями між канадськими та українськими парламентарями, а також розвиток політичних, економічних в культурних відносин між Канадою та Україною.

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"Канада перебуває на передовій міжнародної підтримки українських демократичних, економічних та оборонних реформ, а також суверенітету й територіальної цілісності України. Я прагну співпрацювати з колегами по групі з усіх партій задля подальшої підтримки процвітання, суверенітету й територіальної цілісності України", - наголосив депутат.

Група дружби з Україною традиційно формується у кожному скликанні федерального парламенту Канади. У попередньому складі, протягом 2015-2019 рр., бажання долучитися до неї висловили 84 законодавці.

Загалом в обох палатах канадського парламенту засідають 443 депутати, тобто стати членом групи дружби з Україною цього року зголосилася майже чверть законодавців.

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