 Після свят гривня впала відносно долара на 18 копійок, - НБУ. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.
Зазначається, що з учорашнього дня долар виріс на 18 копійок (з 24.74 грн / $ до 24.92 грн / $).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.
Зазначається, що з учорашнього дня долар виріс на 18 копійок (з 24.74 грн / $ до 24.92 грн / $).
таке пояснення процесів хіба що зеленському можна задвинути.
так само, як відсутнє реальне розуміння економічних процесів у вашому.
задекларована відмова МВФ від співпраці з урядом шмигаля (зеленського),
падіння промисловості,
світова криза викликана коронавірусом.
штучно стримувана впродовж останніх десяти місяців гривня,
ну й той факт, що НБУ на тому тижні скупив рекордні за останній час 307 мільйонів доларів теж має вам про щось казати. правда ж?
хоча, особисто я, не виключаю, що впродовж тижня - півтора відбудеться емісія з випуску валюти на ринок й гривня знов трохи виросте.
https://censor.net.ua/news/3180372/nbu_vyshel_na_mejbank_i_za_pervye_polchasa_prodal_okolo_150_mln_dollarov
але враховуючі недолугість "керівництва" країни все це тільки відтермінування неминучого.
Конечно гривня в основном падает из-за экономических причин, а паника среди ваты сидящей во вкантакте лишь дополнительный фактор.
советовал здесь же остальным сделать то же самое, кризис грядьот
в ответ услышал метание какашками и бульки носом
навіть на корпорації Рашен буде жорстка стагнація. незважаюче на те, що нею керують найталоновитіші менеджери в історії людства, а не Зеленський
но скоро сможешь там же на те же деньги скупить побольше пивасика и рібки
Не, ну то что для Яременка анал-табу, мы знаем, но нам пока точно еще не известно в какое именно отверствие Тищенко надувает резиновую бабу. Не в курсе, Тищенко резиновая баба не писала что ему тоже "анал табу"...