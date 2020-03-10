 Після свят гривня впала відносно долара на 18 копійок, - НБУ. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Зазначається, що з учорашнього дня долар виріс на 18 копійок (з 24.74 грн / $ до 24.92 грн / $).

Курс євро встановлений на рівні 28,23 грн/євро. Він виріс на 54 копійки.

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