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Все про:гривня (103) долар (60) курс (83) НБУ (608)

 Після свят гривня впала відносно долара на 18 копійок, - НБУ. ІНФОГРАФІКА

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 24,92 грн/$ станом на ранок 10 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Зазначається, що з учорашнього дня долар виріс на 18 копійок (з 24.74 грн / $ до 24.92 грн / $).

Після свят гривня впала відносно долара на 18 копійок, - НБУ 01

Курс євро встановлений на рівні 28,23 грн/євро. Він виріс на 54 копійки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміцнення гривні не позначилося на добробуті українців, - Шмигаль

Після свят гривня впала відносно долара на 18 копійок, - НБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180344
 
 
 Топ коментарі
 
Падение гривны еще впереди. С осени прошлого года дефицит бюджета от работы прошлого правительства составил 78 млрд гривен. Дефицит из-за падения производства и экономики, так как зеленый премьер, проголосованный зелеными идиотами был абсолютный непрофессионал. За первые 2 мес нового года мы имеем дыру, которая разрослась еще на 17 млрд долларов. А экономического роста нет. Новое правительство такое же непрофессиональное. Это приведет у чему? К дефолту. Нечем возвращать долги по кредитам. И это результат охрененного выбора наших избирателей в 2019 году. Поэтому не проиндексированные пенсии и не будут индексированы, поэтому и задержки по зарплатам и степендиям и они и будут дальше т.д. Экономика не терпит дураков и непрофессионалов. Дыра в бюджете 100 млрд гривен на сегодня. Это пипец и писец всему. Поэтому денег нет, а вы держитесь.
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Падение гривны неизбежно, мало того что мировой кризис так еще и её курс был укреплен искуственно путем скупки валюты за счет продажи гривневых облигаций.
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А не срубль случайно потянул гривну за собой? Вы же рассказывали что Украина разорвала отношения с Кацапстаном?
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Падение гривны еще впереди. С осени прошлого года дефицит бюджета от работы прошлого правительства составил 78 млрд гривен. Дефицит из-за падения производства и экономики, так как зеленый премьер, проголосованный зелеными идиотами был абсолютный непрофессионал. За первые 2 мес нового года мы имеем дыру, которая разрослась еще на 17 млрд долларов. А экономического роста нет. Новое правительство такое же непрофессиональное. Это приведет у чему? К дефолту. Нечем возвращать долги по кредитам. И это результат охрененного выбора наших избирателей в 2019 году. Поэтому не проиндексированные пенсии и не будут индексированы, поэтому и задержки по зарплатам и степендиям и они и будут дальше т.д. Экономика не терпит дураков и непрофессионалов. Дыра в бюджете 100 млрд гривен на сегодня. Это пипец и писец всему. Поэтому денег нет, а вы держитесь.
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там половина денег - никому не нужные ценные бумаги. реальных денег и золота почти нет.
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О зараз під ніком "З нами Бог і Україна" почне обзивати вас кремлівськими холуями і щоб зарплату не брали срублями...
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Все так, але за перші два місяці цього року діра збільшилась на 17млрд. не дол., а гр.
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А не срубль случайно потянул гривну за собой? Вы же рассказывали что Украина разорвала отношения с Кацапстаном?
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Просто экономики у нас схожие - сырьевые. Падает сырьё - падают валюты.
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я наблюдаю эту ситуацию каждый раз как падает рубль - в Украине полно ваты которая смотрит Раша-новости, и как возникает паника с рублем они как бараны ломятся менять гривню на доллары, соответственно курс растет.
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Uasya Pupkin, "могутній" економічний аналіз.

таке пояснення процесів хіба що зеленському можна задвинути.
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ну т.е. возразить нечего. Давай дальше гыгыкай и пости тупые картинки в ситле "Раше теперь точно конец".
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"гигикання та тупі малюнки" в моєму пості відсутні.
так само, як відсутнє реальне розуміння економічних процесів у вашому.
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але якщо ви наполягаєте, я вам трохи накидаю:
задекларована відмова МВФ від співпраці з урядом шмигаля (зеленського),

падіння промисловості,
світова криза викликана коронавірусом.
штучно стримувана впродовж останніх десяти місяців гривня,
ну й той факт, що НБУ на тому тижні скупив рекордні за останній час 307 мільйонів доларів теж має вам про щось казати. правда ж?
хоча, особисто я, не виключаю, що впродовж тижня - півтора відбудеться емісія з випуску валюти на ринок й гривня знов трохи виросте.
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о, а от вам й підтвердження моїх слів щодо емісії з випуску валюти на ринок

https://censor.net.ua/news/3180372/nbu_vyshel_na_mejbank_i_za_pervye_polchasa_prodal_okolo_150_mln_dollarov
але враховуючі недолугість "керівництва" країни все це тільки відтермінування неминучого.
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Та же бл#дская страна.юа сейчас пытается панику разогнать своим обычным п#здежом и манипуляциями.
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прям с утра в первый рабочий день недели все ломанулись менять гривну на бакс и обвалили курс? Після свят гривня впала відносно долара на 18 копійок, - НБУ - Цензор.НЕТ 5599
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во-1-х, работает черный валютный рынок. Ты можешь обменять валюту в любой день. Банки мониторят рост спроса и с утра выставляют повышенный курс.
Конечно гривня в основном падает из-за экономических причин, а паника среди ваты сидящей во вкантакте лишь дополнительный фактор.
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Точно! Только,что пришел с ощадбанка и пока стоял у кассы человек шесть подлетало с вопросом обмена грн на долл.
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Товарооборот с Парашей при Клоуне резко вверх пошел!
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Расчет всегда был на безмозглость. 18 коп..., даже смешно.
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Падение гривны неизбежно, мало того что мировой кризис так еще и её курс был укреплен искуственно путем скупки валюты за счет продажи гривневых облигаций.
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я скинул гривну еще тфе недели взад
советовал здесь же остальным сделать то же самое, кризис грядьот
в ответ услышал метание какашками и бульки носом Після свят гривня впала відносно долара на 18 копійок, - НБУ - Цензор.НЕТ 6018
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Не віриш у економічний геній Зекоманди?
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я вірю у світову кризу, яка не пощадить нікого
навіть на корпорації Рашен буде жорстка стагнація. незважаюче на те, що нею керують найталоновитіші менеджери в історії людства, а не Зеленський
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..... а я ЗНАЮ что есть БОЛЬШОЙ ПИСЕЦ и до каждого он ПРИХОДИТ в разное время (((((
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.....я вчера тоже СКИНУЛ гривну в АТБ , купил пивасика , рыбки , перекусить !!!!
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правильно
но скоро сможешь там же на те же деньги скупить побольше пивасика и рібки Після свят гривня впала відносно долара на 18 копійок, - НБУ - Цензор.НЕТ 5840
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гривня будет падать вслед за рублём ибо экономики взаимосвязаны уже 25 лет Після свят гривня впала відносно долара на 18 копійок, - НБУ - Цензор.НЕТ 8802
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у нас что есть нефть , у нас даже ПЕРЕРАБОТКИ не осталось , большая МОЛДОВА !!!
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Беларуский срубль и казахский кизяк тоже упали вслед за срублем. Совпадение? Не думаю. Держитесь дальше за ********* и все с ней на дно пойдете, хотя ***** утверждает что там рай вы же ему верите
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Последний аргумент от зебобы для зебобиков летит в дупу
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ну вот почему некоторім особям так обязательно упомянуть дупу и прокомментировать как что-то надо засунуть в дупу? нужели нельзя прожить без того, чтобі ничего не совать в дупу?
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А что Радуцкий по этому поводу думает?
Не, ну то что для Яременка анал-табу, мы знаем, но нам пока точно еще не известно в какое именно отверствие Тищенко надувает резиновую бабу. Не в курсе, Тищенко резиновая баба не писала что ему тоже "анал табу"...
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"Didumazai Ivata" всім розкаже що не та методика і взагалі чи ви в Україні живите.
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Що вони мелють? Таке враження, що святкували Новий рік, Різдво чи Великдень. Яке свято? Що, квіточки обвалили гривню???
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так, все зло від жінок, навіть світові кризи від них
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Гривня не буде падати за рублем більше. Минулого разу коли срупль падав, то гривня навпаки укріпилася.
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грудень місяць минулого року. Ми з Рашкою не дуже так торгуємо.
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