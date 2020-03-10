 Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 114 тис. осіб. Лідерами за темпами заражень залишаються Італія, Південна Корея та Іран. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані карт із сервісу для відстеження поширення коронавірусу при Університеті Джона Гопкінса.
Так, жертвами коронавірусу у світі стали 4026 осіб. З них 3024 смерті зафіксовано в Китаї, 463 - в Італії, 237 - в Ірані, 54 - у Південній Кореї, 30 - в Іспанії, 30 - у Франції.
Понад 80 000 випадків зараження сталися на материковому Китаї. Найбільша кількість людей померли від вірусу в провінції Хубей - 3024. Також у Хубеї найбільша кількість осіб, які одужали, - майже 48 000. За даними держкомітету КНР, за минулу добу зареєстровано 17 летальних випадків від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу (COVID-19), і виявлено 19 нових хворих.
Водночас лідером за темпами зараження коронавірусом є Італія. Зараз там 9172 інфікованих. Зазначимо, що 9 березня там налічувалося 7375 інфікованих. Таким чином, за добу в Італії вірус діагностували у 1797 осіб. Влада Італії ухвалила рішення закрити на карантин всю територію країни, скасувавши всі публічні заходи і закривши всі навчальні заклади до кінця березня.
У Південній Кореї захворіли 7513 осіб, в Ірані - 7161, у Франції - 1412, в Іспанії - 1231, у Німеччині - 1224, у США - 754.
Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізовані 7 осіб. У шести госпіталізованих жителів тести показали негативний результат.
Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.
У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/10/news/coronavirus_chiusa_l_italia-250808811/
Экстремальные меры итальянского правительства в связи с инфекцией COVID19, принятые вечером 10,03,20.
Положение №1 - сидеть дома. Если надо ехать на работу, необходимо иметь автосертификат. Садики, школы, университеты закрыты до 03,04. Если надо ехать в супермаркет, тоже надо иметь автосертификат. Маски. Бары и рестораны открыты с 12.00до 18.00. Посуда одноразовая. Коммерческие центры и проч. закрыты. Итд итп. Сейчас по телеку объясняю всё в деталях. Экономия упала и продолжает падать. Если человек потерял работу , приостанавливается выплата ссуд в банке за жильё. В учреджениях и на улицах держаться на дистанции безопасности - по меньшей, 1 метр. Там много пунктов. Будем слушать телек и шерстить инет.
Если остановят по дороге и кто-то передвигается без автосертификата , расценивается как преступление.
это не стратегия. может тактика, может один из видов истерики.
Нет, это меры, основанные на научных данных.
В случай чего, я проголосую за тебя в Европерламент, министерство Здравоохранения. Хотя и среди обывателей возможны ясные мысли.
Лучше всех пока получается у китайцев
Одной ногой в аду. Китайский студент из Уханя рассказал, каково это - когда у тебя коронавирус
Человек, перенесший коронавирус - как развивалось заболевание, как перенесла заболевание его семья и сколько дней понадобилось на полное выздоровление
Источник - Guardian
21-летний житель Ухани под псевдонимом Тайгер Е рассказал The Guardian, как он заразился и полностью излечился от смертельного коронавируса
17 января у меня стало ломить всё тело. Возможно, немного поднялась температура, но не настолько, чтобы я обратил на это внимание. Если задуматься, то становится немного страшно, ведь мой дом и языковая школа, где я изучаю японский, находится в радиусе 5 км от того самого рынка в Ухани (где, как считают, возник коронавирус).
Для того чтобы справиться с мышечной болью, я принял противопростудные таблетки, поскольку считал, что это обычная простуда. Когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что я упустил тогда лучшее время для начала лечения - не сумев на ранней стадии ограничить распространение вируса с помощью противовирусных препаратов.
Я не знаю, как подхватил этот вирус. Я всегда ел в одном и том же ресторане в гонконгском стиле рядом со школой. Не гулял в окрестностях - на улице было очень холодно и на занятиях я очень уставал, поэтому после них всегда шел домой. Как только начались каникулы, я уехал из общежития к родителям. Носить маску стал несколькими днями позже, когда увидел, что их носят все.
Болезнь и самоизоляция
21 января все мое тело все еще болело, поэтому я позвонил отцу. Он почувствовал, что со мной что-то не так и сказал, чтобы я немедленно отправлялся домой. В тот вечер я измерил температуру и оказалось, что у меня небольшой жар. Мама сказала, что если температура не спадет к позднему вечеру, мы пойдем в больницу. К 11 вечера жар не спал, поэтому я пошел в больницу Тунцзи.
Клиника уже была перегружена пациентами. Впервые в жизни увидев докторов в защитных костюмах (до этого я видел такое только в документальных фильмах о SARS), я понял, что происходит что-то неладное.
Наплыв людей меня не удивил и не напугал, потому что это одна из лучших больниц в Ухани и в ней всегда полно людей. Но из-за большой толпы все же решил отправиться в уханьскую легочную больницу, что в итоге оказалось правильным решением.
Там я не встретил ни одного пациента. У меня взяли анализы крови, печёночные пробы и сделали компьютерную томографию (КТ). На снимках КТ были видны неоднородные затемнения в нижней части легких. Я стал принимать прописанные в больнице лекарства и один препарат традиционной китайской медицины.
Когда Ухань собирались закрыть, отец решил, что мне нужен домашний карантин. Благодаря фильмам я знал, что нам стоит запастись едой, поэтому мы купили много лапши быстрого приготовления, которую в итоге так никто и не ел. В супермаркете всего хватало, единственное, чего нельзя было найти - это дезинфицирующие средства. […]
Моя самоизоляция началась 22 января, к моей комнате примыкает собственная ванная и туалет, что было очень удобно. Готовила мне бабушка, она же и приносила еду, предварительно надев маску. Еще мы использовали одноразовые палочки и тому подобное, чтобы всё это можно было потом выбросить.
«Худшее время»
25 января я прошел еще одно обследование. Я стал кашлять - это был очень сухой кашель с небольшой примесью желтой мокроты. Результаты теста показали, что ситуация ухудшается, и инфекция уже распространилась по всем легким. Доктор прописал мне капельницу, и я продолжал пить те же таблетки. Тогда доктор сказал мне, что у меня есть подозрение на коронавирус, но только экспертная комиссия может принять решение, кого именно проверят тест-системой.
К 26 января мне стало очень сложно подниматься с постели и меня очень морозило - был сильный жар, 39 °C. Позже стало известно, что ситуация на средней стадии может развиваться очень быстро, но не успел я опомниться, как к вечеру температура упала. Казалось, будто я побывал в аду и вернулся назад. Тот период с 21 января до 26-го - был самым худшим. Я кашлял настолько сильно, что у меня болел живот и спина. Это были одни из худших дней в моей жизни.
В тот момент я понял, что мне нужна какая-то моральная поддержка, иначе я не справлюсь. Я смотрел свое любимое аниме и глядя на нормальную, счастливую жизнь героев, думал: «Возможно, мне придется попрощаться с жизнью». Но видите ли, в середине февраля я должен был полететь в Японию на концерт Аяки Охаси - японской певицы и актрисы озвучки, голоса главной героини этого аниме. Но из-за карантина её концерт могли отменить. […] Поэтому я подумал: «Мне нужно выздороветь, если я хочу увидеть её следующий концерт». Это мотивировало и утешало меня. […]
28 января я прошел еще одно обследование, которое показало, что мои легкие восстанавливаются. В тот же день доктора посоветовались и решили, что меня стоит проверить на коронавирус.
Вирус распространяется
29 января у моего брата появился кашель и жар. На снимке его легких тоже были видны небольшие затемнения. Его квалифицировали как пациента с подозрением на коронавирус. В тот же день поднялась температура у моей бабушки. Что касается меня, то результаты теста оказались положительными, и мое заболевание стало официально подтвержденным. Больница бесплатно снабдила меня лекарствами на 5 дней, и моя семья тоже стала принимать лекарства. Так как я чувствовал себя лучше, а в больнице не хватало коек, мне сказали идти домой и изолировать себя, так закончилась и моя внутривенная терапия.
2 февраля брата обследовали второй раз - тест дал положительный результат. У бабушки 4 дня держалась высокая температура, но потом она выздоровела. Ее не обследовали, как и маму, но они все равно принимали лекарства. Мой брат тоже выздоровел, его тесты показали негативный результат.
На КТ снимке 4 февраля было заметно существенное улучшение состояния моих легких, и я перестал кашлять. Меня еще раз проверили на коронавирус и еще прописали лекарств. На следующий день результат теста показал, что я больше не болен, но в соответствии с врачебными инструкциями, мне нужно было вернуться для еще одного теста. 7 февраля результаты вновь были негативными, поэтому меня официально признали здоровым.
https://coronavirus.d3.ru/istoriia-vyzdorovleniia-kitaiskogo-malchika-1938832/?sorting=rating
вот же коммунисты загнивающие!!11
буржуннисты!!11)
Друзья, не ездите сейчас в Европу!
Мы вас очень любим, и очень рады, когда вы к нам приезжаете, - но сейчас нельзя.
Кто может - читайте новости на иностранных языках. Кто не может - мы, те, кто получает информацию из первых рук, объясним, переведем, поможем. Пожалуйста, не игнорируйте проблему и не помогайте ей разрастаться и дальше. Будьте теми, кто помогает ее решать. К счастью, для этого есть, в частности, один очень простой способ.
Я не собиралась об этом писать вообще, но уже трое дорогих френдов написали о том, что бояться не стоит. Конечно, бояться не стоит. Нужно спокойно, ответственно и бесстрашно - помочь остановить распространение вируса. Отменить ненужные поездки. Чем дороже вам обойдется это решение (я знаю, многие из вас долго планировали, долго копили, надеялись, верили) - тем благороднее оно будет с вашей стороны.
Проблем из-за вируса сейчас в основном две, и я постараюсь их вам описать.
Первая проблема - санитарная. В Италии уже два дня назад не хватало аппаратов для искусственной вентиляции легких. Это значит, что их не хватало и новым больным, и тем, у кого вообще-то совсем другая болезнь. В Италии не хватает мест в реанимации. Не только тем, у кого коронавирус, а и тем, у кого, например, сердечный приступ. В Италии не хватает врачей и медперсонала. Многие заболевшие приезжали на скорой помощи - и заражали персонал больницы и других больных (это не единственная причина нехватки медперсонала, но одна из; у меня есть знакомые медики и медсестры в Италии, им правда очень тяжело). Да, очень многие заболевшие смогут выздороветь. Но процент выздоравливающих снижается. Потому что когда нет мест и нет медперсонала - выздороветь труднее. А количество заболевших - все увеличивается и увеличивается. Не идет на спад, нет, и не стабилизируется - только увеличивается.
Вторая проблема - экономико-политическая. И тут я вам скорее расскажу про Францию. Карантин - это мощный удар по экономике: это трагедии и отдельных людей (потерявших работу или бизнес), и государства в целом. Поэтому французское государство ведет себя осторожно: например, Диснейленд не стали закрывать, он же на открытом воздухе, там же, вроде бы, никто слюной-то не обменивается (прим. автора: в принципе, во Франции неприлично лизать поручни аттракционов, но я все равно подозреваю, что тот, кто принял это решение, никогда не видел маленьких детей). Сегодня обнаружили вирус у одного из работников. Скольким людям он успел его передать - неизвестно. В городе (в смысле - собственно Париже) заражено несколько работников транспорта. Что же делать с транспортом - опять закрывать, как во время забастовки? Но транспортная компания и так в огромных убытках, как раз после забастовки. И это не проблема кошелька директора - это проблема ремонта составов, путей и станций, проблема зарплат, оплачиваемых отпусков по беременности и много чего еще. Одного кошелька на это не хватит.
Но принять решение - это полбеды. Настоящая беда - это то, как граждане это решение примут. Демократия сложная штука. Когда французское правительство запретило собираться в количестве больше 5000 человек - желтые жилеты тут же пообещали собираться количеством 4999 человек. Сегодня запрещено собираться в количестве больше 1000. Многие французы рассматривают это как удар по свободе собраний. И действительно, как тут устраивать демонстрации? Серьезная проблема, обе стороны по-своему правы.
О своем личном опыте могу сказать следующее. Администрация кампуса, где я живу, не знает, что делать. Я вхожу в оргкомитет по культурным мероприятиям моего корпуса (попала туда случайно, но это отдельная история). Вчера директор встретился с нами, чтобы объяснить ситуацию. Он сказал: у нас случаев еще нет, но будут, паниковать рано, но жить, как будто ничего не происходит, тоже нельзя. Постарайтесь никуда не ездить. Постарайтесь быть разумными. И ооочень оочень осторожно добавляет - ну, пока что нас на карантин не закрывают... (пока что).
Именно потому, что директора, политики и даже министры здравоохранения не знают, что именно говорить и приказывать, - не ориентируйтесь на конкретные меры карантина. Они случайны, они плод неуверенных решений, непопулярных и о двух концах. Не они ваш главный ориентир, а знание о распространении вируса и вообще - информация.
В Милане мэр организовал бесплатный аперитив на площади - «Скажем нет вирусу! Скажем нет панике!» Вместе с ним чокался сприцем секретарь демократической партии. Сияющий здоровьем. Он так и продолжал сиять здоровьем через два дня, когда оказалось, что он - носитель вируса.
Потому что этот чертов вирус может не иметь симптомов. Но даже без симптомов он передается.
Его занесли в Индию - итальянские туристы. В индийских деревушках большие проблемы с аппаратами для вентиляции легких. Его занесли в Исландию - исландцы, побывавшие в Италии и Австрии. Население Исландии - 300 000 человек, это даже не квартал Милана, это гораздо меньше.
На острове Искья просят: не приезжайте к нам, у нас одна скорая помощь на весь остров!
Вы уверены, что хотите быть частью этой жуткой хроники?
Может быть, лучше остаться дома? Дочитать наконец непрочитанные книги. Ответить на все е-мейлы. Позвонить бабушке, пожилой маме, двоюродному дедушке, у которого день рождения, троюродному племяннику, сдавшему на права. Погулять на природе - кое-где уже весна, можно пойти на нее посмотреть своими глазами. Выучить иностранный язык, до которого все руки не доходили. Вышить блузку на лето. Написать роман. Дописать статью. Волонтерить на расстоянии - ведь фондам нужны и переводчики-фрилансеры, и много кто еще.
И потом, когда карантин пойдет на спад, а экономика начнет выползать из той ямы, в которую она сейчас летит, - сказать себе, что вы внесли свой тяжело давшийся, но очень важный вклад в эту большую победу.
У меня только недавно появилась возможность снова ездить в командировки. Я бы хотела - и должна бы была - сидеть в мадридской библиотеке. Это действительно важно для моего исследования. Но я отменила все передвижения; и вместо этого предложила итальянским коллегам, у которых университет на карантине, записать аудиоматериалов для их студентов. Мне бы хотелось по возможности (именно по возможности, на идеал совсем не претендую) быть среди тех, кто делает сложную ситуацию легче, переносимее, человечнее, несмотря ни на что.
Поэтому я написала для вас весь этот текст. Мне бы хотелось найти и вас среди этих людей.
ФБ Riva Evstifeeva
Allora, ciao a tutti! Мы живем в Милане, моя девушка - врач-терапевт. Мы на связи с коллегами, которые работают в больницах (пульмонологи, реаниматологи). Ситуация и впрямь не самая лучшая, тем не менее никого не оставляют без медицинской помощи. Места в госпиталях есть, и в срочном порядке создаются новые за счет переоборудования отделений под Covid-19. У нас нет стат. данных по количеству выздоровевших среди тех, кто находился в реанимации и был интубирован. Возможно, таких пациентов нет вовсе, тем не менее реанимационные мероприятия проводят всем без исключения. Дополнительная неопределенность на настоящий момент - это поведение мед. персонала. Абсолютное большинство терапевтов (семейный врачи) и существенное количество госпитального мед. персонала работают как ИП. Пока не введено военное положение, такие врачи имеют полное право оставаться дома и следить за развитием ситуации. Многие уже начали этим правом пользоваться. Мы, принимая все риски, решили что будем работать дальше. Количество погибших в Италии следует оценивать исходя из возрастного профиля. На текущий момент зарегистрирован только один погибший младше 50 лет, при этом у него были тяжелые сопутствующие заболевания. В воскресенье наше правительство приняло, на мой взгляд, ошибочную директиву, якобы запрещающую перемещение из региона в регион. С учетом того как в Италии исполняются законы, эффект от постановления оказался обратным - молодые люди, работающие в Милане, брали поезда штурмом и отправлялись на юг в дома своих пожилых родителей и регионы с низким уровнем развития здравоохранения. Бегство продолжалось всю ночь и весь день 10 марта. Последствия этого бездумного поведения будут заметны по новой статистике заболевших из южных регионов. События развиваются молниеносно, страна к этому совершенно не готова...
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание !