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 Молдова заборонила в'їзд іноземцям, які прибувають літаками з країн, де виявлено коронавірус

На борт літаків, що летять у Кишинів з країн, де зафіксовані випадки інфікування коронавірусом, пускатимуть тільки громадян Молдови.

Про це виданню NewsMaker розповів прем'єр-міністр Іон Кіку, передає Цензор.НЕТ.

"Від завтра (10 березня. - Ред.) ми теж маємо намір ввести обмежувальні заходи. У зонах ризику ми будемо пускати на борт тільки громадян Молдови", - зазначив Кіку.

Він уточнив, що Молдова не може повністю заборонити польоти з цих країн: "Якщо зробимо це, люди все одно будуть приїжджати на мікроавтобусах у ще гіршому стані".

Прем'єр-міністр підкреслив, що його країна не може заборонити своїм громадянам повертатися додому.

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"Це наші люди, і ми зобов'язані пустити їх додому. Тобто зараз ми не припинимо польоти. Скільки триватиме цей етап, складно сказати. Думаю, проблема не вирішиться швидко", - зазначив Кіку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180338
 
 
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а шо, ещё остались страны, где его не выявлено?
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И только в Украине проходной двор!
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А у нас расплодник хотели в Санжарах забацать ...
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Так уже ж всех выпустили. Т.е. распылили...
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Доброго ранку, панове, та гарного березневого настрою!

Молдова заборонила в'їзд іноземцям, які прибувають літаками з країн, де виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 4435
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А мы блин анекдоты про молдаван и лампочку рассказывали!
Теперь очередь молдаван, на тему, почему хохлам не разрешают покупать оружие...
Молдова заборонила в'їзд іноземцям, які прибувають літаками з країн, де виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 8550
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