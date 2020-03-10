 Адвокати найманців РФ можуть затягнути розгляд справи MH17, - прокурор ван Буцелар

Про це заявила керівник обвинувачення, прокурор Дігна ван Буцелар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За її словами, троє обвинувачених, що не представлені в процесі: росіяни Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко - зберігають право повідомити суд про свою участь.

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Буцелар додала, що зараз ці троє підозрюваних вважають такими, що відмовилися від захисту, тому суд проходить без урахування їхньої позиції. Якщо вони передумають, то це означатиме, що їхнім адвокатам буде потрібен час для вивчення справи, обсяг якої обраховується тисячами сторінок.

"Завжди можливо переглянути рішення про свою відсутність у процесі. Чи зможе це затримати розгляд справи - так, напевно, затримає", - наголосила вона.

Також у процесі може виникнути потреба перекладу документів російською мовою.

"Я впевнена, що частина файлу буде перекладена. Яка саме частина - буде вирішено судом завтра", - зазначила прокурор.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.