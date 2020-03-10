 Ексчиновник Держгеокадастру в Тернополі погорів на хабарі в 1000 доларів, - СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні УСБУ в Тернопільській області у Facebook.

За попередньою версією слідства, ексчиновник оцінив у $1000 використання своїх зв’язків для впливу на співробітників держустанови та ухвалення ними позитивного рішення щодо надання громадянину в користування земельного наділу.

Після виготовлення проєктно-технічної документації на земельну ділянку площею 1,7 га зловмисник нагадав місцевому мешканцю про необхідність розрахуватися з ним за "послуги", однак прийняти готівку від нього особисто відмовився.

Натомість він направив "клієнта" до посередниці, зустріч із якою мала б відбутися в автомобілі, припаркованому навпроти входу до центрального автовокзалу міста. Підтвердженням передачі коштів спільниці мав слугувати телефонний дзвінок та умовна фраза "я вже передав документи".



У ході контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували отримання всієї суми хабаря посередницею та здійснення телефонних дзвінків із підтвердженням успішного завершення оборудки.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили у фігурантки справи 10 купюр номіналом $100 кожна.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, колишньому посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину.



Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися спільно зі слідчими Національної поліції України та оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури.