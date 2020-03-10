 Ексчиновник Держгеокадастру в Тернополі погорів на хабарі в 1000 доларів, - СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні УСБУ в Тернопільській області у Facebook.
За попередньою версією слідства, ексчиновник оцінив у $1000 використання своїх зв’язків для впливу на співробітників держустанови та ухвалення ними позитивного рішення щодо надання громадянину в користування земельного наділу.
Після виготовлення проєктно-технічної документації на земельну ділянку площею 1,7 га зловмисник нагадав місцевому мешканцю про необхідність розрахуватися з ним за "послуги", однак прийняти готівку від нього особисто відмовився.
Натомість він направив "клієнта" до посередниці, зустріч із якою мала б відбутися в автомобілі, припаркованому навпроти входу до центрального автовокзалу міста. Підтвердженням передачі коштів спільниці мав слугувати телефонний дзвінок та умовна фраза "я вже передав документи".
У ході контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували отримання всієї суми хабаря посередницею та здійснення телефонних дзвінків із підтвердженням успішного завершення оборудки.
Під час огляду місця події правоохоронці вилучили у фігурантки справи 10 купюр номіналом $100 кожна.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, колишньому посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину.
Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися спільно зі слідчими Національної поліції України та оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури.
Веран не уточнил, встречался ли в этот период его коллега с президентом Франции Макроном. Но подчеркнул, что члены правительства в последние две недели воздерживались от рукопожатий на заседаниях.При этом президент США во время брифинга не ответил на вопрос о состоянии его здоровья после контактов с чиновниками, которые ушли на добровольный карантин из-за подозрений, связанных с коронавирусом.Об этом передает The Hill.«В течение последних дней Трамп встречался по меньшей мере с тремя людьми, которые с тех пор самоизолировались, чтобы предотвратить распространение коронавируса после контактов с инфицированными участниками Конференции консервативных политических действий», - отмечается в публкации.загрузка...Как уточняется, Дональд Трамп пожал руку председателю Союза американских консерваторов Мэтту Шлаппу, ранее так же здоровавшегося с людьми, у которых подтвердили коронавирус.Подобная история произошла с конгрессменом Дагом Коллинзом в пятницу во время посещения президентом Центра контроля и профилактики заболеваний. В понедельник Коллинз заявил, что добровольно уходит на карантин.О таком же решении заявил и конгрессмен Мэтт Гетц - всего через несколько часов после того как на «борту номер один» сопровождал Дональда Трампа из Флориды в Вашингтон.Тем временем в Белом доме отметили, что Трамп является гермофобом (человеком с обостренным отвращением ко всяким микробам) и всегда тщательно моет руки.«Однако его близость к законодателям, которые уходят на карантин, подчеркивает возрастающую угрозу вируса, даже для высших должностных лиц», - указывает издание.Вскоре после упомянутого брифинга вице-президент Пенс сказал журналистам, что не знает, прошел ли Трамп тест на коронавирус. И заверил, что попытается это выяснить.Сам Пенс, по его словам, соответствующую проверку не проходил.
«Почему у вас такие коррумпированные министры, почему они так часто меняются? Китайцы не понимают, почему коррупционеров не стреляют, как у нас»,
- заявил Чжан Чжунхуа.