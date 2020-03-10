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 Ексчиновник Держгеокадастру в Тернополі погорів на хабарі в 1000 доларів, - СБУ

У Тернополі колишній посадовець обласного управління Держгеокадастру "погорів" на хабарі за сприяння у виділенні земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні УСБУ в Тернопільській області у Facebook.

За попередньою версією слідства, ексчиновник оцінив у $1000 використання своїх зв’язків для впливу на співробітників держустанови та ухвалення ними позитивного рішення щодо надання громадянину в користування земельного наділу.

Після виготовлення проєктно-технічної документації на земельну ділянку площею 1,7 га зловмисник нагадав місцевому мешканцю про необхідність розрахуватися з ним за "послуги", однак прийняти готівку від нього особисто відмовився.

Натомість він направив "клієнта" до посередниці, зустріч із якою мала б відбутися в автомобілі, припаркованому навпроти входу до центрального автовокзалу міста. Підтвердженням передачі коштів спільниці мав слугувати телефонний дзвінок та умовна фраза "я вже передав документи".

У ході контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували отримання всієї суми хабаря посередницею та здійснення телефонних дзвінків із підтвердженням успішного завершення оборудки.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили у фігурантки справи 10 купюр номіналом $100 кожна.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, колишньому посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися спільно зі слідчими Національної поліції України та оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури.

Ексчиновник Держгеокадастру в Тернополі погорів на хабарі в 1000 доларів, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180336
 
 
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Коронавирусом заразился министр Франции Ристер. Под большим риском президент США ТрампМарт 10, 2020Экс-чиновник Госгеокадастра в Тернополе погорел на взятке в 1000 долларов, - СБУ - Цензор.НЕТ 9317У министра культуры Франции Франка Ристера обнаружен коронавирус, и пока чиновник находится дома, устанавливают круг его общения за последние дни.Об этом сообщает DW.«Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у министра культуры Франции Франка Ристера. У него нет симптомов легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран в понедельник, 9 марта. По его словам, Ристер находится дома, а не в больнице», - говорится в сообщении.Как отмечается, сейчас власти устанавливают круг лиц, с которыми в последнее время контактировал Ристер.

Веран не уточнил, встречался ли в этот период его коллега с президентом Франции Макроном. Но подчеркнул, что члены правительства в последние две недели воздерживались от рукопожатий на заседаниях.Экс-чиновник Госгеокадастра в Тернополе погорел на взятке в 1000 долларов, - СБУ - Цензор.НЕТ 7748При этом президент США во время брифинга не ответил на вопрос о состоянии его здоровья после контактов с чиновниками, которые ушли на добровольный карантин из-за подозрений, связанных с коронавирусом.Об этом передает The Hill.«В течение последних дней Трамп встречался по меньшей мере с тремя людьми, которые с тех пор самоизолировались, чтобы предотвратить распространение коронавируса после контактов с инфицированными участниками Конференции консервативных политических действий», - отмечается в публкации.загрузка...Как уточняется, Дональд Трамп пожал руку председателю Союза американских консерваторов Мэтту Шлаппу, ранее так же здоровавшегося с людьми, у которых подтвердили коронавирус.Подобная история произошла с конгрессменом Дагом Коллинзом в пятницу во время посещения президентом Центра контроля и профилактики заболеваний. В понедельник Коллинз заявил, что добровольно уходит на карантин.О таком же решении заявил и конгрессмен Мэтт Гетц - всего через несколько часов после того как на «борту номер один» сопровождал Дональда Трампа из Флориды в Вашингтон.Тем временем в Белом доме отметили, что Трамп является гермофобом (человеком с обостренным отвращением ко всяким микробам) и всегда тщательно моет руки.«Однако его близость к законодателям, которые уходят на карантин, подчеркивает возрастающую угрозу вируса, даже для высших должностных лиц», - указывает издание.Вскоре после упомянутого брифинга вице-президент Пенс сказал журналистам, что не знает, прошел ли Трамп тест на коронавирус. И заверил, что попытается это выяснить.Сам Пенс, по его словам, соответствующую проверку не проходил.
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Стандартна ціна за одну сдєлку в Україні. І скільки за місяць проходить таких угод? Так що підвищувати зарплату бідним чиновникам на 500 гривень -гроші на вітер.
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в КНР возмущены коррупцией в Украине. Именно поэтому китайская сторона предлагает Украине свой собственный метод борьбы с коррупцией - расстрел.
«Почему у вас такие коррумпированные министры, почему они так часто меняются? Китайцы не понимают, почему коррупционеров не стреляют, как у нас»,
- заявил Чжан Чжунхуа.
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Якщо корупція не припиняється це означає лише одне - недостатнє покарання. Корупцію державних службовців потрібно прирівняти до державної зради з обвязковою конфіскацією майна всієї родини до четвертого коліна та позбавлення всіх дипломів про вищу освіту та наукові ступені з пожиттєвою забороною працевлаштування в державних установах і втратою пенсійного стажу з моменту працевлаштування на державну службу. Лише тоді коли покарання буде позбавляти всіх членів родини майна та коштів як співучасників та підбурювачів до скоєння злочину а також таких які приховували злочини і користувалися результатами злочину отримання хабара стане економічно невигідним. Навіщо розстрілювати? Позбав жлоба майна, пенсії, родини, дипломів про освіту, всіх можливих пільг та державних нагород і будь яких перспектив "почати все спочатку" і він сам, не досидівши свої 25 років тюрми, повіситься. Так і будемо діяти ми - українські націоналісти. Це традиції українського народу які жидобільшовики намагаються знищити з 1917 року зробивши владу а не чесну працю джерелом збагачення. Ексчиновник Держгеокадастру в Тернополі погорів на хабарі в 1000 доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 3638
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