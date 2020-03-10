 Падіння цін на нафту: світові біржі пережили найгірший день із 2008 року

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.
На Нью-Йоркській біржі торги в понеділок відкрилися падінням котирувань більш як на 7%. Це сталося після обвалу цін на нафту і різкого падіння котирувань на біржах у Європі та Азії. Відповідно до правил торгів, їх призупиняли на 15 хвилин.
"Необхідна пауза, щоб оговтатися і по-новому поглянути на ситуацію", - сказала глава біржі Стейсі Каннінґем.
Попри паузу, до кінця сесії падіння становило майже 8%. Це понад 2000 пунктів за індексом Dow Jones, який фінішував на рівні 23 тисячі 851 пункт.
Котирування на біржі в Токіо впали на 5%, у Сіднеї – більш ніж на 7%. Європейські біржі втратили від 5,5% (швейцарський індекс SMI) до майже 8% (німецький DAX). Особливо страждають котирування акцій сировинних компаній.
Ціни на нафту 9 березня впали на понад 30%. Пізніше падіння було частково відігране, але виявилося найбільшим із часів війни в Перській затоці в 1991 році. Цінову війну почала Саудівська Аравія після розриву угоди Росії з країнами ОПЕК.
к тому же путен явно сделал вывод из этого
Ну, а так, они и нафиг не нужны
в первую очередь пострадают страны с сырьевой экономикой
На словах - хотят. Радуемся снижению цены.
На деле: за два года количество легковых автомобилей на дорогах удвоилось. Большинство из них возят свою попу на работу или просто катаются.
В добавок, каждый автомобиль загаживает воздух которым мы дышим. Выбросы составляют 20-30 кг. газов на 100 км. ПДК (Предельно допустимая концентрация) в городах 10-17 раз превышает допустимый предел.
Выбросы меньше, для ЕВРО3 "всего" 170 г./км. 17 кг. на 100 км.
40% - дизель. Там совсем мрачно.
Вся Европа ездит на авто - И ЖЕНЫ И МУЖЬЯ И СТАРИКИ И МОЛОДЕЖЬ , а Вы тут такой один самый Вумный 😀😀😀умнее европейцев, которые живут очень хорошо
Сейчас езжу на электро.
Было 3 предпосылки:
- меньше денег врагам.
- экология
- цена проезда 40 коп./км.
Откуда у нас столько много дешевых машин с ДВС? Весь мир избавляется от них.
В Европе в 2020 ожидается более 50% продажи электро и подзаряжаемых гибридов.
Досить годувати зажравсюся маЦкву !!!
Максим Мирович
Ну и что, что падает нефть? Ведь у нас есть ещё алмазы! - подумал Якутск.
а то, русские побегут в Украину от кризиса.. ))