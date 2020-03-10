 Падіння цін на нафту: світові біржі пережили найгірший день із 2008 року

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

На Нью-Йоркській біржі торги в понеділок відкрилися падінням котирувань більш як на 7%. Це сталося після обвалу цін на нафту і різкого падіння котирувань на біржах у Європі та Азії. Відповідно до правил торгів, їх призупиняли на 15 хвилин.

"Необхідна пауза, щоб оговтатися і по-новому поглянути на ситуацію", - сказала глава біржі Стейсі Каннінґем.

Попри паузу, до кінця сесії падіння становило майже 8%. Це понад 2000 пунктів за індексом Dow Jones, який фінішував на рівні 23 тисячі 851 пункт.

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Котирування на біржі в Токіо впали на 5%, у Сіднеї – більш ніж на 7%. Європейські біржі втратили від 5,5% (швейцарський індекс SMI) до майже 8% (німецький DAX). Особливо страждають котирування акцій сировинних компаній.

Ціни на нафту 9 березня впали на понад 30%. Пізніше падіння було частково відігране, але виявилося найбільшим із часів війни в Перській затоці в 1991 році. Цінову війну почала Саудівська Аравія після розриву угоди Росії з країнами ОПЕК.