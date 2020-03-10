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Все про:біржа (9) нафта (143) ціни (253)

 Падіння цін на нафту: світові біржі пережили найгірший день із 2008 року

Усі провідні світові біржі в понеділок, 9 березня, показали найгірші результати від часу глобальної кризи 2008 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

На Нью-Йоркській біржі торги в понеділок відкрилися падінням котирувань більш як на 7%. Це сталося після обвалу цін на нафту і різкого падіння котирувань на біржах у Європі та Азії. Відповідно до правил торгів, їх призупиняли на 15 хвилин.

"Необхідна пауза, щоб оговтатися і по-новому поглянути на ситуацію", - сказала глава біржі Стейсі Каннінґем.

Попри паузу, до кінця сесії падіння становило майже 8%. Це понад 2000 пунктів за індексом Dow Jones, який фінішував на рівні 23 тисячі 851 пункт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саудівська Аравія включила "режим покарання" на ринку нафти, в 80-ті це стало однією з причин краху економіки "совка", - член наглядової ради "Приватбанку" Сульжик

Котирування на біржі в Токіо впали на 5%, у Сіднеї – більш ніж на 7%. Європейські біржі втратили від 5,5% (швейцарський індекс SMI) до майже 8% (німецький DAX). Особливо страждають котирування акцій сировинних компаній.

Ціни на нафту 9 березня впали на понад 30%. Пізніше падіння було частково відігране, але виявилося найбільшим із часів війни в Перській затоці в 1991 році. Цінову війну почала Саудівська Аравія після розриву угоди Росії з країнами ОПЕК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180333
 
   
 Топ коментарі
 
Да плевать на худшие дни мировых бирж!!! Рашка когда по всем этим делам разваливаться начнет??!!
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Падіння вартості нафти має для нас один ЖИРНИЙ плюс - це ЖИРНИЙ мінус економіці маскалопітеків.
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Да плевать на худшие дни мировых бирж!!! Рашка когда по всем этим делам разваливаться начнет??!!
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никто не знал, что Советский Союз развалится
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тут не явные аналогии
к тому же путен явно сделал вывод из этого
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он развалился из-за таких тупых реформаторов, как и сегодня... да и впрочем почти всех за 30 лет..
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спекулянты приуныли . не на чем зарабатывать легкие деньги . биржевое казино вообще бы прикрыть не мешало . абсолютно бесполезное для экономики занятие .
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Спекулянты зарабатывают на любом движении - хоть вверх, хоть вниз.
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Ну да, в принципе, они только и делают, что мобилизуют (через акции и облигации) инвестиционные ресурсы, способствуя их концентрации на крупных и прогрессивных хозяйственных направлениях; обеспечивают необходимый торговый порядок и большую рыночную стабильность. А благодаря непрерывности и обильности потока покупок-продаж биржи выравнивают спрос и предложение, гласно устанавливают цены, одновре́менно смягчая их колебания.
Ну, а так, они и нафиг не нужны Падіння цін на нафту: світові біржі пережили найгірший день із 2008 року - Цензор.НЕТ 1398
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Для спекулянтов сейчас наоборот идеальная ситуация. Спекулянт зарабатывает на волотильности рынка. Чем она выше - тем больше маржа. Главное не заиграться.
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Падіння вартості нафти має для нас один ЖИРНИЙ плюс - це ЖИРНИЙ мінус економіці маскалопітеків.
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Про ЖМРНИЙ плюс зрозуміло, а що там з ЖИРНИМИ мінусами для нас?
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на этот сложный вопрос вам тута ответа не получить Падіння цін на нафту: світові біржі пережили найгірший день із 2008 року - Цензор.НЕТ 3029
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Значит, в падении цен на нефть - сплошные минусы?
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думаю, это признак надвигающегося мирового кризиса
в первую очередь пострадают страны с сырьевой экономикой
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В борг ніхто не дасть і потік валюти в Україну зменшиться в рази через карантини і падіння попиту на метал/хімію. В принципі це вже було в 2008, але тоді не було вірусу і в борг нам ще давали. Тому та криза пройшла в режимі тимчасових (десь на рік) труднощів.
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И шо, в Украине бензин и газ подешевеют? Сомневаюсь. Быстрее гривну опустят чем скинут цены на энергоносители.
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Тоесть, падение цен на нефть - это один негатив? Или есть и позитив в ударе по экономике врага?
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Позитив есть конечно. Но экономика врага настолько мощнее, что нам падение цен на сырьё аукнется больнее. Гривна вон уже привычно ныряет за рублём.
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Падение цен на нефть - это следствие мирового кризиса. Можешь хоть обскакаться от счастья но кризис Украину заденет тоже.
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станешь богаче если у соседа корова сдохнет?
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Так она и так сейчас по руб 1.30...водка 95 копееек)))
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Кхе-кхе. За один доллар теперь больше рублёв дадут. Вы посчитайте.
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так за 1 доллар и больше гривен давать начали с утра. гривна тоже подешевела.
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путин просто сошел с ума (в клиническом смысле) от ностальгии по ссср..
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насчет количества..это к путену..он старший экономист
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вынужден, есть депо на 50штук в самой красивой
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"Не ждите чуда, Украина не станет богатой из-за рынка земли. Инвестировать выгодней в Польшу
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Это отскок после панического падения, но впереди нефтяные войны за рынки, о резком росте добычи уже заявили АОЭ и Нигерия и цена вновь упадет ниже 30. Рашку вновь загонят в стойло ОПЕК, иного выхода у неё нет.
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Торги на биржах еще не начались...то что видишь это дергания на мацковской бирже..
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хм. не исключено, что основное веселье начнется 1-го апреля. именно "в день дурака" перестанут действовать ограничения на добычу жижи, чего и добились эрэфийцы своим демаршем. символично, однако.
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Рынки лихорадит от резкости падения цены, а не от самого падения. Мировая экономика нормально функионировала и при ценах нефти значительно ниже. А вот чьё-то маниакальное величие действительно в зоне серьёзного риска.
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Украинцы не хотят, что бы враги меньше зарабатывали на нефти!
На словах - хотят. Радуемся снижению цены.
На деле: за два года количество легковых автомобилей на дорогах удвоилось. Большинство из них возят свою попу на работу или просто катаются.
В добавок, каждый автомобиль загаживает воздух которым мы дышим. Выбросы составляют 20-30 кг. газов на 100 км. ПДК (Предельно допустимая концентрация) в городах 10-17 раз превышает допустимый предел.
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...в оп, на банковой...но вам не продадут: он им самим нужен...
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на бензиновых колонках --- почти никого нет, на газовых -- всегда очередь....
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Примерно 30% имеют ГБО. Газ тоже закупается рашкин.
Выбросы меньше, для ЕВРО3 "всего" 170 г./км. 17 кг. на 100 км.
40% - дизель. Там совсем мрачно.
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Вы явно своей машины не имеете и заработать на неё не можете, а шоб жена Вас За человека считала , несёте бред про вред авто.

Вся Европа ездит на авто - И ЖЕНЫ И МУЖЬЯ И СТАРИКИ И МОЛОДЕЖЬ , а Вы тут такой один самый Вумный 😀😀😀умнее европейцев, которые живут очень хорошо
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Автомобили у меня были всегда. Первый в 1987г.
Сейчас езжу на электро.
Было 3 предпосылки:
- меньше денег врагам.
- экология
- цена проезда 40 коп./км.
Откуда у нас столько много дешевых машин с ДВС? Весь мир избавляется от них.
В Европе в 2020 ожидается более 50% продажи электро и подзаряжаемых гибридов.
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Може економити почнуть не тількі свідомі екологи, а і грошові мішки. Вже давно час обмежувати себе у потребах. Земля не витримує нашої бездумної поведінки. А іншої "землі" в нас нема.
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не нашої..а кацапської бездумної поведінки..
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В мене йдеться про все людство. Україна не може існувати окремо від планети Земля.
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Ваньок ти забувся написати про мародьора. Як же так? Перепиши. І покажи, що він щось там поцупив і все пропало.
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Похоже решила повторить Саудовская Аравия, как перед развалом СССР, обвалив до минимума цену на нефть. Посмотрим сколько выдержит Кацапстан до развала?
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Лишь бы договариваться не стали и снова возвращать все как было..((
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Ни одна страна мира так не радуется на обвал цен на нефть, как радуется Украина. Потому, что извечный враг Украины - Россия на грани распада. Спасибо Саудовская Аравия за очень действенные скажем так, санкции. Мы очень радостно озабочены.
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Ну на грани распада это сильно сказано. В этом вопросе лучше иметь сдержанный оптимизм. Даст Бог таки распадется. Но пока об сим еще рано говорить ИМХО.
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уже 6 лет слышим мантры "на грани распада". И что-то никак.
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Свободу Якутії, Татарстану, Сибіру і т.д !!! :D

Досить годувати зажравсюся маЦкву !!!
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Будут кормить Пекин...там без вариантов ...И уже кормят...
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Максим Мирович

Ну и что, что падает нефть? Ведь у нас есть ещё алмазы! - подумал Якутск.

Падіння цін на нафту: світові біржі пережили найгірший день із 2008 року - Цензор.НЕТ 3099
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Не знаю, что так всем весело: в Одессе доллар 24,70 - 25, 90. Маржа 1,20 некисло?
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А доллар в нас почав рости ДО падіння цін на нафту. Ріст почався після призначення Шмигаля, бо народ кинувся бакси купувати... От так українці не словом, а ділом показали рівень довіри до нового уряду))))
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А тому, що не мародери олігархи Беня і Ахметка, я вже не кажу за Мертведчука, прив*язують нашу гривню до рубля.
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нужно границы укреплять...
а то, русские побегут в Украину от кризиса.. ))
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