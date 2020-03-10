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Все про:відставка (655) Рябошапка Руслан (343) Слуга народу (713) Кравчук Євгенія (40)

 "Є таке поняття, як перегрупування під час бою", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про відставку Рябошапки

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила рішення нардепів щодо відставки Руслана Рябошапки з поста генпрокурора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю 24 каналу.

"Мені було соромно, коли пан Рябошапка не залишився відповідати на запитання народних депутатів. Руслан Рябошапка після емоційного виступу залишив зал Верховної Ради. Мені здається, що до того як він розвернувся і пішов, були ще певні сумніви в деяких депутатів. Насправді в нас не було жодної команди, що "всі голосуйте". У нас було вільне голосування у фракції. Це підтверджують результати, фракція дала 179 з майже 250 голосів", - повідомила Кравчук.

Також вона зазначила, що особисто голосувала "за" відставку генпрокурора.

"Можу цілком спокійно і аргументовано це пояснити. Загалом я б хотіла відреагувати на те, що відбулося цього тижня. Це не розворот. Є таке поняття, як перегрупування під час бою. От у нас зараз відбулося перегрупування", - повідомила нардепка.

Водночас Кравчук додала, що пів року - достатній термін, щоб показати результат: "Можна було ще давати якісь місяць чи два, але для тих, хто трішки знає зсередини ситуацію, це б уже кардинально не змінило. Я вважаю, що пів року - достатній термін і для уряду, і для генерального прокурора, щоб показати якісь результати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запропонуємо заступника голови МВС, якщо ця людина виросте, то зможе замінити Авакова, - "слуга народу" Кравчук

Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.

Пізніше стало відомо, що поки Верховна Рада не обере нового генерального прокурора, його обов'язки виконуватиме заступник колишнього прокурора Руслана Рябошапки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180331
 
   
 Топ коментарі
 
Похоже что бараны атаковали новые ворота..или лбами друг с дружкой бились...
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А еще есть такое понятие - *тупая куча клоунов которая не знает что делать кроме удовлетворения Бени и сдачи страны агрессору*!!
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Боя? А с кем зеленое стадо билось?
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Кого не поставлять - одне лайно. В природі в них таке глайноїди.
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И с кем у вас бой, умники ? С народом Украины ?
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Какие эти слуги все просто конченные! Феерические долбодятлы и все до единого. Интересно, они зад ослу оманскому так все лижут, тот еще может в туалет ходить или нет уже? Какая Украина, какие люди у них- только осел и бабломойский и сдача интересов страны рашке, им на фиг мы все не нужны. Не нужна не страна, ни ее интересы. Каждый день полная пурга в голове и действиях и брехня с бредом сумашедших во всех интервью и высказываниях этих уродов.
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Просто дали пинка под сраку и всего делов. Хватит трусить тут яйцами и трепаться. "Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя", - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук об отставке Рябошапки - Цензор.НЕТ 6626
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Сколько зад с головой не группируй, все равно получится зад. Но тут возникает вопрос: что такое у зеленых зад, а что такое голова? Там уже все перемешалось.
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"Я считаю, что полгода - достаточный срок и для правительства, и для генерального прокурора, чтобы показать какие-то результаты" Є.Кравчук .Источник: https://censor.net.ua/n3180331
А 9 місяців на посту президента - достатній термін для лемонстрування результатів?
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Похоже что бараны атаковали новые ворота..или лбами друг с дружкой бились...
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Не знаю, с кем они там бились, но точно знаю, что "перегруппировка во время боя" не делается просто так, от балды, когда тупо что-то не получается, без плана, без стратегии...Для перегруппировки нужен четкий план, а них как всегда его нет.
А перегруппировка без плана есть другое название не имеющее к бою никакого отношения и называется "перестановка кроватей в борделе"!
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Нужно ли считать поездку в Оман результатом?
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А точнее, просто перестановка кроватей в борделе.
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А еще есть такое понятие - *тупая куча клоунов которая не знает что делать кроме удовлетворения Бени и сдачи страны агрессору*!!
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Перегруппировка для сдачи привата бене?!!! Или перегруппировка с целью оставить в прокуратуре бриллиантовых по всей Украине?! Скорее всего комплексно.
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Просто на место одной групповухи-хи-хи придет другая, такая же.
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Так перегруппировались, что с зажопниками побратались!
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почти по крылову..
а вы, козлы, как не садитесь, вы в человеки не годитесь
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У вас слуг что не комментарий то какое-то недорозумение. Как собственно и сам ваш пастух валодя с коломухой.
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"СЛУГИ" ИЗНУТРИ. То, что "слуги" знают изнутри почему-то никак не вписывается в реакцию населения на действия власти. Может эти "знания изнутри" мешают власти. А, вообще-то, избирали "слуг" именно потому, что надеялись, что этих "изнутри" у них как раз и не будет.
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Есть такое понятие, как перегруппировка

==
Мнагахадавачка? Переименуйтесь в Верховную Думу, чего уж там..
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Все эти "перегруппировки" лет 200 назад досконально описал Иван Андреевич Крылов в басне "Квартет". Когда я учился в школе, сие произведение проходили в младших классах.
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Більше схоже на заміну копачів під час поховання. Нема де правди діти - одні вже лопати обстукали, а інші ще закопують чи готують могилку для наступного уряду зеленого непорозуміння.
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Зато мы узнали - кто советник у Верховного Главнокомандующего, судя по результатам его Верховного главнокомандования...
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Вона точно не розуміє - просто підлизнула.
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Зе и его команда набранная практически из подворотни АБСОЛЮТНО не понимают элементарных законов жизни государства. У них как и у всех ДИЛЕТАНТОВ много
"хотелок", но нет НИКАКИХ РЕАЛЬНЫХ планов их РЕАЛИЗАЦИИ.. Много болтовни и суеты, а реально - тотальная скрытность о состоянии дел и действий власти. Кроче, сплошные спекуляции на ожиданиях избирателя, а реально- тупая сдача позиций Украины практически во всех направлениях.
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Просто говнокомандующего ранило...
Но моск не задет!...
"Є таке поняття, як перегрупування під час бою", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про відставку Рябошапки - Цензор.НЕТ 734
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"Могу совершенно спокойно и аргументировано это объяснить. В общем я бы хотела отреагировать на произошедшее на этой неделе. Это не разворот. Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя. Вот у нас сейчас произошла перегруппировка", - сообщила нардеп.
Просто мозгосшибательный аргумент или только для ушибленных мозгов, которые это воспримут за аргумент...
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Ну это как в любимом савецкомсаюзе - и вновь повторяется бой,и сердцу тревожно в пути,и Лееенин такой молодой......Дайош!!!
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Лучше бы эта сволоч так много не болтала... Но видно закончит он свой путь с черенком от лопаты в ****. Походу к этому идет
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поняття "бій" включає такі поняття як відвага,непідкупність..

поняття ,взагалі незастосовні до нікчемного і сцикливого рябошапки...
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Да, сцыкло зеленое точно в бой не годится, только из под кшонки пердеть про попередников))
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..Почему это - сцыклывого? Он вроде никого не боялся .
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А бойцов АТО, а волонтеров, а Маруси Зверобой и Федины, не говоря про
Пороха, от только упоминании имени которого он ссытся сразу во все штаны? Ты что, кацап? Ну не разу не паляться лишнехромосомные.
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я не удивлюсь, если окажется что все депутаты "Слуг народа" имеют корочки "участников боевых действий" и получают льготы по коммуналке , тем более, что у некоторых явно просматриваются симптомы тяжелых контузий....
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Помним, как Кравчук восхвалял (комика), результат на лицо. Рожденный быть клоуном, быть настоящим президентом не может. Жизнь показала!!!
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кравчуків в нас багато.. не про того стаття "Є таке поняття, як перегрупування під час бою", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про відставку Рябошапки - Цензор.НЕТ 3888
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Есть такой аргумент - толковый словарь, который перебьёт любой другой аргумент.

ПЕРЕГРУППИРОВКА ВОЙСК (СИЛ)
изменение существующих группировок и операт. построения войск (сил) на ТВД, стратег. (операционном) направлении, в полосе (участке) наступления (обороны). Проводится в целях усиления войск, действующих на гл. направлении, закрытия образовавшихся брешей в обороне, переноса усилий на новое направление, восстановления вторых эшелонов (резервов) и т.д. П.в.(с.) в зависимости от целей и масштабов могут быть стратег., операт. и тактическими. К стратег. относятся П.в.(с.), осуществляемые на новые стратег. направления или ТВД; операт. П.в.(с.) осуществляются при подготовке или в ходе операций; такт. - при подготовке боя (напр., наступления соединения из положения обороны). П.в.(с.) могут проводиться передвижением своим ходом (маршем, перелётом, переходом морем), перевозкой войск (сил) различными видами транспорта и комбинир. способом.
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вот это надо распечатать и вытереть ей лицо
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Есть народная мудрость:
"На переправе коней не меняют".
"Загнанных лошадей пристреливают".
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Ппц кого навыбирали, вместо того, что бы работать, клоуны воюют за доступ к кормушке
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Ну так они так и переписываються друг с другом -(Лошье тупое жрущее помои Г+Г нас выбрало, и тут можно хорошо за их счет прибарахлиться. Внукам хватит)
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"Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя"

а также в народе говорят - услужливая женщина тоже друг человека "Є таке поняття, як перегрупування під час бою", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про відставку Рябошапки - Цензор.НЕТ 3267
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Просто, лед тронулся, господа цензорнет почитатели.
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Есть такое понятие, как "стоит на полшестого". Это и есть ваше состояние. Импотенты, дегенераты и моральные уроды.
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в армии хоть служил, стратег перегруппировки?)
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Ти ба стратег х..в, групируеться сракою під пуйла.
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с кем там у них бой...вроде ж все свои были на 100%
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И кто у нас сейчас главный прокурор? Зам. Рябошапки! Круто перегрупировались!
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петики как обычно "борются зі злочинним режимом", громко роняя слюни и сопли об пол "Є таке поняття, як перегрупування під час бою", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про відставку Рябошапки - Цензор.НЕТ 2477
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Коней на переправе не меняют (с) Авраам Линкольн
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Дебил. Откровенный дебил. С кем СЛУГИ НАРОДА воюют? С Украиной? С народом Украины? С экономикой?
Уже вижу очередную медаль ФСБ РФ и скорее всего орден:
"За победу над Украиной!"
01.04.2019 - 01.04.2020
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И даже вижу историю Украины:
Украина при агрессии выдержала, не выдержали мозги и холодильник
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Интересно, а сама эта барышня какой результат показала за полгода ? И вообще на кой куй ее объяснения впали кому?
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"Слуга народа" Евгения Кравчук знає,що таке бій? Був в АТО\ООС? Чмо зелене.Источник: https://censor.net.ua/n3180331
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