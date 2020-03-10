 "Є таке поняття, як перегрупування під час бою", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про відставку Рябошапки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю 24 каналу.

"Мені було соромно, коли пан Рябошапка не залишився відповідати на запитання народних депутатів. Руслан Рябошапка після емоційного виступу залишив зал Верховної Ради. Мені здається, що до того як він розвернувся і пішов, були ще певні сумніви в деяких депутатів. Насправді в нас не було жодної команди, що "всі голосуйте". У нас було вільне голосування у фракції. Це підтверджують результати, фракція дала 179 з майже 250 голосів", - повідомила Кравчук.

Також вона зазначила, що особисто голосувала "за" відставку генпрокурора.

"Можу цілком спокійно і аргументовано це пояснити. Загалом я б хотіла відреагувати на те, що відбулося цього тижня. Це не розворот. Є таке поняття, як перегрупування під час бою. От у нас зараз відбулося перегрупування", - повідомила нардепка.

Водночас Кравчук додала, що пів року - достатній термін, щоб показати результат: "Можна було ще давати якісь місяць чи два, але для тих, хто трішки знає зсередини ситуацію, це б уже кардинально не змінило. Я вважаю, що пів року - достатній термін і для уряду, і для генерального прокурора, щоб показати якісь результати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запропонуємо заступника голови МВС, якщо ця людина виросте, то зможе замінити Авакова, - "слуга народу" Кравчук

Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.

Пізніше стало відомо, що поки Верховна Рада не обере нового генерального прокурора, його обов'язки виконуватиме заступник колишнього прокурора Руслана Рябошапки.