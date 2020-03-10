 "Є таке поняття, як перегрупування під час бою", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про відставку Рябошапки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю 24 каналу.
"Мені було соромно, коли пан Рябошапка не залишився відповідати на запитання народних депутатів. Руслан Рябошапка після емоційного виступу залишив зал Верховної Ради. Мені здається, що до того як він розвернувся і пішов, були ще певні сумніви в деяких депутатів. Насправді в нас не було жодної команди, що "всі голосуйте". У нас було вільне голосування у фракції. Це підтверджують результати, фракція дала 179 з майже 250 голосів", - повідомила Кравчук.
Також вона зазначила, що особисто голосувала "за" відставку генпрокурора.
"Можу цілком спокійно і аргументовано це пояснити. Загалом я б хотіла відреагувати на те, що відбулося цього тижня. Це не розворот. Є таке поняття, як перегрупування під час бою. От у нас зараз відбулося перегрупування", - повідомила нардепка.
Водночас Кравчук додала, що пів року - достатній термін, щоб показати результат: "Можна було ще давати якісь місяць чи два, але для тих, хто трішки знає зсередини ситуацію, це б уже кардинально не змінило. Я вважаю, що пів року - достатній термін і для уряду, і для генерального прокурора, щоб показати якісь результати".
Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.
Пізніше стало відомо, що поки Верховна Рада не обере нового генерального прокурора, його обов'язки виконуватиме заступник колишнього прокурора Руслана Рябошапки.
А 9 місяців на посту президента - достатній термін для лемонстрування результатів?
А перегруппировка без плана есть другое название не имеющее к бою никакого отношения и называется "перестановка кроватей в борделе"!
а вы, козлы, как не садитесь, вы в человеки не годитесь
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Мнагахадавачка? Переименуйтесь в Верховную Думу, чего уж там..
"хотелок", но нет НИКАКИХ РЕАЛЬНЫХ планов их РЕАЛИЗАЦИИ.. Много болтовни и суеты, а реально - тотальная скрытность о состоянии дел и действий власти. Кроче, сплошные спекуляции на ожиданиях избирателя, а реально- тупая сдача позиций Украины практически во всех направлениях.
Но моск не задет!...
Просто мозгосшибательный аргумент или только для ушибленных мозгов, которые это воспримут за аргумент...
поняття ,взагалі незастосовні до нікчемного і сцикливого рябошапки...
Пороха, от только упоминании имени которого он ссытся сразу во все штаны? Ты что, кацап? Ну не разу не паляться лишнехромосомные.
ПЕРЕГРУППИРОВКА ВОЙСК (СИЛ)
изменение существующих группировок и операт. построения войск (сил) на ТВД, стратег. (операционном) направлении, в полосе (участке) наступления (обороны). Проводится в целях усиления войск, действующих на гл. направлении, закрытия образовавшихся брешей в обороне, переноса усилий на новое направление, восстановления вторых эшелонов (резервов) и т.д. П.в.(с.) в зависимости от целей и масштабов могут быть стратег., операт. и тактическими. К стратег. относятся П.в.(с.), осуществляемые на новые стратег. направления или ТВД; операт. П.в.(с.) осуществляются при подготовке или в ходе операций; такт. - при подготовке боя (напр., наступления соединения из положения обороны). П.в.(с.) могут проводиться передвижением своим ходом (маршем, перелётом, переходом морем), перевозкой войск (сил) различными видами транспорта и комбинир. способом.
"На переправе коней не меняют".
"Загнанных лошадей пристреливают".
а также в народе говорят - услужливая женщина тоже друг человека
Уже вижу очередную медаль ФСБ РФ и скорее всего орден:
"За победу над Украиной!"
01.04.2019 - 01.04.2020
Украина при агрессии выдержала, не выдержали мозги и холодильник