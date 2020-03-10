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Все про:ВВВ (7) Путін (16413) Росія (26646)

 У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність РФ до військових дій у разі нападу на країну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", про це він заявив у десятій частині інтерв'ю ТАСС "20 запитань Володимиру Путіну", відеоанонс до якої опубліковано на сторінці агентства в Youtube.

"Ми втратили 27 мільйонів осіб. І якщо хтось наважиться зробити щось подібне, ми повторимо ... Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине", - сказав Путін, відповідаючи на запитання агентства про загрозу світової війни і підсумки Великої Вітчизняної.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путіна є рік, щоб закінчити війну, - Зеленський

Раніше Путін у цьому ж інтерв'ю, в частині, присвяченій витратам на армію і оборону, заявляв про небажання воювати з іншими країнами, принцип "розумної достатності" під час формування військового бюджету і створення умов, за яких нікому на думку не спаде воювати з Росією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180330
 
 
 Топ коментарі
 
Да кому вы засранцы нужны...что бы ваевать с вами??
Сырьевой придаток можно развалить без единого выстрела в течении года..было бы желание...
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не забываем, что это же чмо сказало, что расея не кончается нигде... В случае нападения на РФ, мы повторим, - Путин напомнил о Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 515
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У єтого срепоносного шизофреника одно гавно в плешивой башке -- кроме пугать и махать ЯО больше нихера В случае нападения на РФ, мы повторим, - Путин напомнил о Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 1673
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Одна Туреччина вас на атоми розбере...
Сиділи б вже на своїх болотях і не квакали.
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А хто збирається на рашку напади ?
Невже Білорусія під Могильовом ?
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"Мы павтарим! Мы патеряем ищо 27 миллионов челавек!" Плєшиве ***** може тільки залякувати своїх крєпосних, його в світі ніхто серйозно не сприймає і не боїться
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та там їх стільки і немає, одні вінігрети мешкають...))
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скоріше б клята расія зникла б з мапи Землі!!!! от чесно, краще б стало тоді на Землі!!!
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он как тот пастушок, что постоянно орёт-"волки,волки" хотя последнего волка 80 лет назад видели.
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Кому вы нах нужны .
Уничтожат вас экономическими методами .
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мы потеряли 27 миллионов человек - мы повторим.
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20 миллионов ванек положить - дело нехитрое....
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Не відволікайся плішивий смокчи далі ( у саудитів )
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Це заява, після чого буде провокація з нападом на Рашу. Нападе мабуть Лукашенко або дебіли з лугандогські. У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну - Цензор.НЕТ 5155
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У 1939 році так почалась друга світова - буцімто напад поляків на радіостанцію в Глівіцах і купа вбитих німецьких зольдатен
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Говно, как будто только одни русские воевали, в Украинской ССР погибло 7 миллионов человек. Что ты можешь повторить? Шапками забросать? Мудило, повтори это со своими дочерьми
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Раша её звали. Потому что русов там отродясь не было.
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А как переводится Раша с английского?
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А туркам в Сирии слабо повторить? Они ждут не дождутся новых Панцирей.
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Не получится повторить у рашки. Нет людских ресурсов-- украинцев. казахов. киргизов. узбеков. Нет продовольствия , материальной базы , патриотизма для ведения затяжных действий.
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Ну все, закидоны пошли, ждём Франца Фердинанда или переодетый отряд польских военныхб
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Мы тоже , могём повторить . У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну - Цензор.НЕТ 213 . Мало не покажется .
У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну - Цензор.НЕТ 8653 .
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Нафіг ви комусь потрібні мавпи з гранатою. Пофторіть обісратись.😁
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Что-то рано победобесие началось, а понятно 75 лет прошло.
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Шо, десант союзников и ленд-лиз тоже повторит?
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У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну - Цензор.НЕТ 9905 .........Едрён батон ... А шо это ? Палата № 6 ??
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Помню , при совке , под эту песню стояли и плакали ,, а за такие скачки могли точно - упрятать в психушку . У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну - Цензор.НЕТ 7571 .
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это просто -- дрессированные собачки... дрессировщик -- х...йло...
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под капельницей в бреду, моль плешивая, повторяй: "кабаева, волчица ты, тебя я презираю, к Птибурдукову ты уходишь от меня"
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Повтори что??? Драпать до мацквы будете???
Тогда Украина, Беларусь, Грузия, Молдова, были в составе СССР, было куда отступать.
За Урал будешь драпать, уйло?
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===Мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим...===

Все по Фрейду
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Чтобы Сралин делал без войск союзников, которые наступали на нацистов с запада? За Уралом бы сидели, чукчи. Павтаритель, ёпрст!
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Мы - это кто????? мыкалка !!!!Немцова за что ИРОД????? Такой яркий мужик был!!! Был шанс у России - теперь ты мыкаешь тв....арь!!!
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Фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Уинстон Черчилль.
Черчиль как видел будущее сегодняшней России.
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Уинстон Черчилль НИКОГДА не произносил фразы «фашисты будущего будут называть себя антифашистами». Особенно учитывая то, что «образцовый антифашист» Черчилль был расистом и колониалистом, устроившим голодомор в Бенгалии. У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну - Цензор.НЕТ 9981
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Что не умаляет заслуг перед фашизмом вЯликой бензоколонки.
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Расслабься, гавноед. Черчилль не только сказал это, но и с 1 сентября 1939 воевал один на один с гитлером, пока вы братались с ним в бресте. Бгггг... У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну - Цензор.НЕТ 3794
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Росіяни, ви чули, що сказав ху...ло, 27 мільйонів він готовий, ще раз утилізувати.
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А 20 вопросов, я так понимаю, он сам себе пишет)
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читайте внимательно ...он просто хочет еще раз потерять 27 млн человек(((
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Вторую Мировую войну СССР проиграл и уже решался вопрос сдачи Москвы. Только благодаря помощи антигитлеровской коалиции удалось остановить Гитлера и выиграть войну. В этот раз не будет помощи антигитлеровской коалиции, не будет помощи украинского народа и очень мало вероятно, что нынешняя Россия победит. Россия находится на грани распада.
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Вы это кто? Украинцы, Белорусы ...?
Костяк был - русские. Настоящих русских в России 10%. Остальные примазавшиеся.
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Я извиняюсь, но термин "русские", как и термин "Россия" были ведены в обиход указом царька Московии Петра в 1721 году. Дабы примазать своих московитов, как потомков Орды, к славянам. Т.е. к Европе. А до 1721 года никаких русских не существовало.
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Никаких "русских" не существует. Русь - название средневекового государства, находившегося на территории современной Украины со столицей в КИЕВЕ! У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну - Цензор.НЕТ 4546
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Скільки коштують в раші "ніжки Трампа"? У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну - Цензор.НЕТ 4483 Дорожче ніж "ніжки Буша"?
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Я извиняюсь, но что он повторит? Драп нах остен РККА? Или 27 000 000 убитых благодаря тупым мясникам жуковым?
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Шо, опять на бутылку прыгнут? Вот же козлиное племя необучаемое!
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совок развалили без единого патрона и без наступления - рабсею и подавно куйло закапывает собственными кровавыми ручонками,да и турок в Сири за пару часов дал понять.что не повторяй того,где Тебе предоставили наглядное пособие и урок...
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Куйло мечтал о таком вопросе , тот кто задал вопрос на что он надеялся на хлеб с соль от дебила.
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Всмысле повторим? Еще 27 миллионов кацапов утилизирует? Так уже нет такого количества дебилоидов на Рашке. А чурбаны и другие национальности теперь х*** за ********* воевать будут
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З ким ти будеш повторювати что терористське? Українців там не буде, будуть крисчани, грузин не буде, молдован не буде. Порахуй скільки було українськиї фронтів і як ви падли кацапські забирали простих пацанів і кидали їх на німецькі укріплення с куском цегли в руках, навіть не переодівали у військову форму, щоб ті вистріляли всі набої і тоді ви йшли сцикуни вонючі. А скільки потерпіла економіка України? А ленд ліз? Чи ти подумав, що тобі хтось допоможе?
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