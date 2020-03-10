 У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", про це він заявив у десятій частині інтерв'ю ТАСС "20 запитань Володимиру Путіну", відеоанонс до якої опубліковано на сторінці агентства в Youtube.
"Ми втратили 27 мільйонів осіб. І якщо хтось наважиться зробити щось подібне, ми повторимо ... Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине", - сказав Путін, відповідаючи на запитання агентства про загрозу світової війни і підсумки Великої Вітчизняної.
Раніше Путін у цьому ж інтерв'ю, в частині, присвяченій витратам на армію і оборону, заявляв про небажання воювати з іншими країнами, принцип "розумної достатності" під час формування військового бюджету і створення умов, за яких нікому на думку не спаде воювати з Росією.
Сиділи б вже на своїх болотях і не квакали.
Невже Білорусія під Могильовом ?
Уничтожат вас экономическими методами .
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тут з музикою
Тогда Украина, Беларусь, Грузия, Молдова, были в составе СССР, было куда отступать.
За Урал будешь драпать, уйло?
Все по Фрейду
Черчиль как видел будущее сегодняшней России.
Костяк был - русские. Настоящих русских в России 10%. Остальные примазавшиеся.