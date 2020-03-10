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 Суспільство, За кордоном
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Все про:вірус (373) Китай (512) смерть (3903) COVID-19 (607)

 Жертвами коронавірусу в Китаї стали 3136 осіб, кількість інфікованих сягнула 80,7 тис., - держкомітет КНР

У Китаї за минулу добу зареєстровано 17 летальних випадків від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу (COVID-19), і виявлено 19 нових хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

З грудня кількість жертв коронавірусу в країні становить 3,136 тис. осіб, зареєстровано 80,754 тис. випадків захворювання.

Усі смертельні випадки припадають на адміністративний центр провінції Хубей місто Ухань, який є епіцентром поширення захворювання.

З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Хубеї стали 3,024 тис. осіб (в Ухані - 2,404 тис.), захворіли 67,760 тис. (в Ухані - 49,965 тис.). Станом на ранок понеділка, понад 47 тис. людей у провінції вилікувалися і виписані з лікарень.

Із загальної кількості нових випадків захворювання в країні два припадають на прибулих з-за кордону, один зареєстрований у Пекіні, один - у провінції Гуандун. Загалом налічується 69 інфікованих, які в'їхали в Китай з-за кордону.

На материковій частині країни нині в медустановах проходять курс лікування понад 17 тис. осіб, стан 4,7 тис. хворих оцінюється як важкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через коронавірус Італія ввела карантинні заходи на території всієї країни

Водночас майже 60 тис. осіб одужали і покинули медустанови.

На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 170 випадків захворювання: в Гонконзі - 115 (три смертельні випадки), у Макао - 10, на Тайвані - 45 (один випадок смерті).

Сьогодні одним із головних завдань у сфері боротьби з коронавірусом є запобігання проникненню інфекції з-за кордону, заявила керівна група з боротьби з епідемією при Держраді КНР.

На проведеному під головуванням прем'єра Держради КНР Лі Кецяна засіданні в понеділок наголошувалося, що "нині в обстановці боротьби з епідемією всередині країни зазначений поворот на краще, це особливо стосується Уханя, де вдалося значно знизити темпи зростання кількості інфікованих, що було нелегко".

"Необхідно закріпити цю позитивну тенденцію (...), рішуче запобігти відновленню епідемії", - підкреслили учасники засідання.

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Вони зажадали від місцевих керівників, особливо таких великих і часто відвідуваних іноземцями міст, як Пекін, посилити заходи щодо гарантування безпечного в'їзду в країну в умовах швидкого поширення інфекції в світі, активізувати міжнародне співробітництво, щоб забезпечити "здоровий міжнародний людський обмін".

Як один із заходів пропонується "за погодженням з відомствами освіти відповідних країн обмежити студентський обмін".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180329
 
 
 Топ коментарі
 
треба шоб Голосіївський суд заборонов розповсюдження вірусу Україною.. наші суди найкращі в світі... все можуть парєшать.. бо як не заборонять та похворіють наші найчесніші судді і прокурори, хто ж їми нахапаним розпоряджатися буде? стікі труда вкладено в нарощування капіталу..а тут бац - і ти вже ніхто..терміново збирайте засідання.. стоп Вірус!!!
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Нельзя им верить -- изначально брешут комуняки а сейчас и подавно экономика рушиться !!!Более 80 тыс зараженных и умерло 17 ? Бред Жертвами коронавируса в Китае стали 3136 человек, число инфицированных достигло 80,7 тыс., - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 5471
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Читаем Италия зараженных 9172 человек умерло 463 человека !!! Как то я больше верю ЕС чем статистам китая Жертвами коронавірусу в Китаї стали 3136 осіб, кількість інфікованих сягнула 80,7 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 5208
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Если верить Китаю, то у них эпидемия пошла на спад, а вот Италия бьёт рекорды по количеству умерших и вновь выявленных
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Нельзя им верить -- изначально брешут комуняки а сейчас и подавно экономика рушиться !!!Более 80 тыс зараженных и умерло 17 ? Бред
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подожди скоро вирус тебя убедит -привет от комуняк посредством биологического оружия
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Италия закрывается полностью. Данные по коронавирусу в мире на 10 мартаМарт 10, 2020Без рубрикиКомментарииЖертвами коронавірусу в Китаї стали 3136 осіб, кількість інфікованих сягнула 80,7 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 3142Италия расширяет меры по борьбе с коронавирусом, предусматривающие запрет на публичные собрания на всю страну.Читать далее
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есть тут один зебилоидКирилл Лещенко так он называет такие меры паникерстом убеждает что так делать низя!получил задание убеждать украинцев что вирус не опасен
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Читайте внимательно, 80 тыс это за все время, из них 60 тыс уже выписали, умерло 3 тыс.
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Читаем Италия зараженных 9172 человек умерло 463 человека !!! Как то я больше верю ЕС чем статистам китая Жертвами коронавірусу в Китаї стали 3136 осіб, кількість інфікованих сягнула 80,7 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 5208
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Не пиши глупости ,сначала прочитай , сопоставь цифры ,а уже потом комментируй,
так вот фейки и зарождаются.
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треба шоб Голосіївський суд заборонов розповсюдження вірусу Україною.. наші суди найкращі в світі... все можуть парєшать.. бо як не заборонять та похворіють наші найчесніші судді і прокурори, хто ж їми нахапаним розпоряджатися буде? стікі труда вкладено в нарощування капіталу..а тут бац - і ти вже ніхто..терміново збирайте засідання.. стоп Вірус!!!
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Zemer (10.03.2020 07:25) "Если верить Китаю,..."
( по данным на утро )
05.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 15006
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 17818
07.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 21527
08.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 28323 <= исправлено, было 38323 ;
09.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 29306
10.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 32851

летальный исход (deaths) 09.03 deaths =706 ; 10.03 deaths =876 ( +170 )
выздоровели (recovered) : 09.03 ( 3389 / 29306 ) ; 10.03 ( 3778 / 32851 ) +389 вызд / +3545 инфц

смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (341 / 1684) от числа выздоровевших
смертность 07.03 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) от числа выздоровевших
смертность 08.03 : ~17 -:-21%% (497 / 2869) от числа выздоровевших
смертность 09.03 : ~17 -:-21%% (706 / 3389) от числа выздоровевших
смертность 10.03 : ~20 -:-23%% (876 / 3778) от числа выздоровевших

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для сравнения данные по некоторым регионам :

3136 deaths 59885 recovered China 5,2% ;
237 deaths 2394 recovered Iran 9,0% ;
463 deaths 724 recovered Italy 39,0% ;
53 deaths 118 recovered South Korea 30,99% ;
28 deaths 32 recovered Spain 46,7% ;
19 deaths 12 recovered France 61,3% ;

[ данные из Ирана -Китая -РФ -Украины вероятно являются недостоверными ]

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у Ирана -Китая в разы показатели занижены не говоря уже про Украину тут вообще пишут что умер от пневмонии при том что смертность от пневмонии на 300-400% выше чем обычно
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Поделитесь источником по повышению смертности в Украине от пневмонии .
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манипуляции с цифирью относительно летальности короновируса
совершенно колоссальные .
в отчете "Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019"
(Отчет Совместной миссии ВОЗ-Китай по коронавирусной болезни 2019)
за период 16-24 February 2020
отмечено что в Китае летально завершались 13,4%% .

в тоже время при сопоставлении этой инфы с данными на сайте
наблюдается следующая динамика летальности :
20.02.20 13,0% - всего 74,5k инфицированных в Китае
21.02.20 12,2%
22.02.20 11,3%
23.02.20 10,6
24.02.20 10,4
25.02.20 9,7
26.02.20 9,1
27.02.20 8,4
28.02.20 7,7
29.02.20 7,2
01.03.20 6,8
02.03.20 6,5%
03.03.20 6,2%
04.03.20 5,9
05.03.20 5,7
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных в Китае

то есть всего за 18 дней летальность "уронили" в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;


а кирилке (10.03.2020 07:43) могу сказать только одно :
 ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ

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03.03.20 6,2%
04.03.20 5,9%
05.03.20 5,7%
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных в Китае

то есть всего за 18 дней летальность "уронили" в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;

а кирилке (10.03.2020 07:43) могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ

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19 новых заболевших для Китая это ерунда, очевидно что ситуация намного улучшилась.
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