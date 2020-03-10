 Жертвами коронавірусу в Китаї стали 3136 осіб, кількість інфікованих сягнула 80,7 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.
З грудня кількість жертв коронавірусу в країні становить 3,136 тис. осіб, зареєстровано 80,754 тис. випадків захворювання.
Усі смертельні випадки припадають на адміністративний центр провінції Хубей місто Ухань, який є епіцентром поширення захворювання.
З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Хубеї стали 3,024 тис. осіб (в Ухані - 2,404 тис.), захворіли 67,760 тис. (в Ухані - 49,965 тис.). Станом на ранок понеділка, понад 47 тис. людей у провінції вилікувалися і виписані з лікарень.
Із загальної кількості нових випадків захворювання в країні два припадають на прибулих з-за кордону, один зареєстрований у Пекіні, один - у провінції Гуандун. Загалом налічується 69 інфікованих, які в'їхали в Китай з-за кордону.
На материковій частині країни нині в медустановах проходять курс лікування понад 17 тис. осіб, стан 4,7 тис. хворих оцінюється як важкий.
Водночас майже 60 тис. осіб одужали і покинули медустанови.
На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 170 випадків захворювання: в Гонконзі - 115 (три смертельні випадки), у Макао - 10, на Тайвані - 45 (один випадок смерті).
Сьогодні одним із головних завдань у сфері боротьби з коронавірусом є запобігання проникненню інфекції з-за кордону, заявила керівна група з боротьби з епідемією при Держраді КНР.
На проведеному під головуванням прем'єра Держради КНР Лі Кецяна засіданні в понеділок наголошувалося, що "нині в обстановці боротьби з епідемією всередині країни зазначений поворот на краще, це особливо стосується Уханя, де вдалося значно знизити темпи зростання кількості інфікованих, що було нелегко".
"Необхідно закріпити цю позитивну тенденцію (...), рішуче запобігти відновленню епідемії", - підкреслили учасники засідання.
Вони зажадали від місцевих керівників, особливо таких великих і часто відвідуваних іноземцями міст, як Пекін, посилити заходи щодо гарантування безпечного в'їзду в країну в умовах швидкого поширення інфекції в світі, активізувати міжнародне співробітництво, щоб забезпечити "здоровий міжнародний людський обмін".
Як один із заходів пропонується "за погодженням з відомствами освіти відповідних країн обмежити студентський обмін".
так вот фейки и зарождаются.
( по данным на утро )
05.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 15006
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 17818
07.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 21527
08.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 28323 <= исправлено, было
38323;
09.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 29306
10.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 32851
летальный исход (deaths) 09.03 deaths =706 ; 10.03 deaths =876 ( +170 )
выздоровели (recovered) : 09.03 ( 3389 / 29306 ) ; 10.03 ( 3778 / 32851 ) +389 вызд / +3545 инфц
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (341 / 1684) от числа выздоровевших
смертность 07.03 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) от числа выздоровевших
смертность 08.03 : ~17 -:-21%% (497 / 2869) от числа выздоровевших
смертность 09.03 : ~17 -:-21%% (706 / 3389) от числа выздоровевших
смертность 10.03 : ~20 -:-23%% (876 / 3778) от числа выздоровевших
3136 deaths 59885 recovered China 5,2% ;
237 deaths 2394 recovered Iran 9,0% ;
463 deaths 724 recovered Italy 39,0% ;
53 deaths 118 recovered South Korea 30,99% ;
28 deaths 32 recovered Spain 46,7% ;
19 deaths 12 recovered France 61,3% ;
[ данные из Ирана -Китая -РФ -Украины вероятно являются недостоверными ]
совершенно колоссальные .
в отчете "Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019"
(Отчет Совместной миссии ВОЗ-Китай по коронавирусной болезни 2019)
за период 16-24 February 2020
отмечено что в Китае летально завершались 13,4%% .
в тоже время при сопоставлении этой инфы с данными на сайте
наблюдается следующая динамика летальности :
20.02.20 13,0% - всего 74,5k инфицированных в Китае
21.02.20 12,2%
22.02.20 11,3%
23.02.20 10,6
24.02.20 10,4
25.02.20 9,7
26.02.20 9,1
27.02.20 8,4
28.02.20 7,7
29.02.20 7,2
01.03.20 6,8
02.03.20 6,5%
03.03.20 6,2%
04.03.20 5,9
05.03.20 5,7
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных в Китае
то есть всего за 18 дней летальность "уронили" в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;
а кирилке (10.03.2020 07:43) могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ
04.03.20 5,9%
05.03.20 5,7%
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных в Китае
то есть всего за 18 дней летальность "уронили" в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;
а кирилке (10.03.2020 07:43) могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ