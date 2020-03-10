 Лідер Ірану скасував звернення на Новий рік за перським календарем через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters

Традиційно церемонія виступу лідера Ісламської революції відбувається в перший день нового року. Однак нинішнє звернення було вирішено скасувати за рекомендацією органів охорони здоров'я Ірану. У такий спосіб влада хоче мінімізувати масові зібрання людей.

У понеділок міністерство охорони здоров'я країни оголосило про 237 смертей від китайського коронавірусу COVID-2019. Крім того, заразилися вірусом 7161 особа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди в Ірані повірили, що метанол врятує від коронавірусу: 7 померли, 4 осліпли