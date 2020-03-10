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Все про:Іран (532) Хаменеї (3) COVID-19 (607)

 Лідер Ірану скасував звернення на Новий рік за перським календарем через коронавірус

Щоб запобігти поширенню коронавірусу, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї скасував свою промову в місті Мешхед на перський новий рік 20 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters

Традиційно церемонія виступу лідера Ісламської революції відбувається в перший день нового року. Однак нинішнє звернення було вирішено скасувати за рекомендацією органів охорони здоров'я Ірану. У такий спосіб влада хоче мінімізувати масові зібрання людей.

У понеділок міністерство охорони здоров'я країни оголосило про 237 смертей від китайського коронавірусу COVID-2019. Крім того, заразилися вірусом 7161 особа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди в Ірані повірили, що метанол врятує від коронавірусу: 7 померли, 4 осліпли

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180327
 
 
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Хунта одобряет методы "добивания" Америки Лидер Ирана отменил обращение на Новый год по персидскому календарю из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 8982
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аятоллы на несколько порядков умнее Московского патриархата
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не тех дремучими фанатиками обзывают Лидер Ирана отменил обращение на Новый год по персидскому календарю из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 6828
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Хунта одобряет методы "добивания" Америки Лидер Ирана отменил обращение на Новый год по персидскому календарю из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 8982
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100 долларов за рупь ?Тут двузначный текст и тролей немерено
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Про троллей не знаю, а где ты увидел "100 долларов за рубль"?
Там написано - "ДоЛар по 100".
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аятоллы на несколько порядков умнее Московского патриархата
смотри: Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице. ФОТОрепортаж

не тех дремучими фанатиками обзывают Лидер Ирана отменил обращение на Новый год по персидскому календарю из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 6828
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А как же магические обряды? Шо, все эти шаманы не могут остановить какой-то жалкий вирус?
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За такие "новости" и "пожелания" нужно банить.
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Только что прочитал "Телеграф",который предрекает 20 долларов за баррель нефти и дефолт рошляндии. https://www.telegraph.co.uk/business/2020/03/09/saudi-arabias-risky-game-russian-roulette-oil-could-end-tears/
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