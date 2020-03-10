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Все про:Туреччина (1082) Ердоган (343) Євросоюз (2838) фон дер Ляєн Урсула (16)

 ЄС готовий іти назустріч Туреччині за умови, якщо це буде обопільно, - фон дер Ляєн

Між Євросоюзом і Туреччиною є явні розбіжності, але ЄС готовий іти назустріч їй за умови, якщо це буде обопільно, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Зрозуміло, що у нас є розбіжності, але ми говорили про них один одному відкрито і відверто. Це був хороший, конструктивний діалог", - сказала вона на спільній пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем після їхньої зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо шукати шлях уперед. Сьогодні ми зосередилися на визначенні галузей, у яких ми можемо працювати як в інтересах ЄС, так і в інтересах Туреччини", - зазначила вона.

Глава Єврокомісії наголосила, що спільна заява ЄС та Туреччини 2016 року залишається чинною.

"Ми обговорювали сьогодні, як виконати її пункти, які залишилися невиконаними. Спочатку треба визначити їх, проаналізувати, знайти взаєморозуміння про те, чого не вистачає, а що вже зроблено, і потім виконати відсутні елементи", - продовжувала вона.

"Ми дуже чітко сказали президенту Ердогану, що будемо просуватись уперед у виконанні наших зобов'язань з цих питань за умови, якщо це буде обопільно", - заявила фон дер Ляєн.

"Сьогодні був хороший початок процесу, який має на меті насамперед забезпечити перспективу для мігрантів і стабільність для регіону", - підсумувала голова Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемир'я між Росією і Туреччиною - тимчасове, - Der Spiegel

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180326
 
 
 Топ коментарі
 
Перед цим було невиконання домовленостей з боку ЄС. Після того, як стало зрозумілим, що мігранти будуть в ЄС почалися нові перемовини і з'явилося бажання виконувати обіцянки.
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Перед цим було невиконання домовленостей з боку ЄС. Після того, як стало зрозумілим, що мігранти будуть в ЄС почалися нові перемовини і з'явилося бажання виконувати обіцянки.
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А також через рішучість турецького президента, який дав пуйлу по зубах, а потім потис йому руку.
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Шо тільки не ляпнеш, як 100000 арабів померещеться на тому кінці "коридору"
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Ага, "вы обещали на мне жениться! Ну мало ли, что я на вас обещал" ЕС готов идти навстречу Турции при условии, если это будет взаимно, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5517 А арабы никому не мерещатся. Граница остается закрытой несмотря на все истерики укушенного )(уйлом. Вопрос закрыт. ЕС готов идти навстречу Турции при условии, если это будет взаимно, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5878
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А все через Росію і її ставленика Асада, який боїться пуйла і російської військової бази на своїй території, і воює проти свого народу.
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Эрдоган знает, на какой мозоль старушке Европе больнее всего можно наступить.
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Раз!!!............ І нахилив Ердоган весь ЄС.
Молодчина..... ЕС готов идти навстречу Турции при условии, если это будет взаимно, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 2842
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Вот как?"Восток-дело тонкое,Петруха".Сто лет тому 1921 года турки вынужденно подписали Анкарские договорённости в пользу колонизаторской Франции по Сирии,как и Украина сейчас в Минске.В результате не только народ,но и гробница Сулейман Шаха перешла колонизаторам(такой нынче "правильной" Ейропе,которая сотню лет качает недра,ресурсы,золото,алмазы из стран "третьего мира",к которым присоединилась нынешняя Украина).Как и без инвестиций Германии и Франции никакой ***** не смог-бы воевать в Украине и Сирии,так и без США Ердоган не смог-бы отстаивать свои национальные интересы и нынешний подход по отношению к еврогейским "глобализаторским" ценностям.
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«Анти-колорадос» назвал операцию турок в Сирии НВР (где Р - раком). После того как Хпут понял, что его ПВО наклонили Эрдоган приехал в кремль урегулировать «новую систему отношений»: в Сирии делает, что считает нужным; «Турецкий поток» теперь турецкий; а для ФрауШлюх бородатые беженцы.
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Эрдоган полным ходом вводит в Сирию войска
Щас и Трамп присоединится
Давно пора эту бойню кацапскую остановить
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Осмелюсь посоветовать - сойдитесь по середине, глядя в глаза друг другу.
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40% bezencev jest deti.Tut nado smotret izza cego stolko bezencev,rasku nado nazimat stob perestali vojevat i sponserirovat teroristov.Im nado ne simbolnyje sankciji nalozit,a maksimum sto mozno stob poniali.Vse gosudarstvenyje kompaniji rosiji i druzej putina dolzny popast pod sankciji.
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Террорист №1 Х.йло и его ближайшие спонсоры - подельники несущие разруху.


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