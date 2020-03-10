 США підтвердили, що почали виведення військ з Афганістану

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Відповідно до домовленостей США з талібами і з декларацією, підписаною Вашингтоном з Ісламською республікою Афганістан, американське угруповання в Афганістані почало виведення своїх військових. Завдання - зменшити контингент до 8,6 тис. осіб за 135 днів", - заявив представник командування силами США в Афганістані Сонні Леджетт.
Він запевнив, що на афганській території залишається достатньо американських військовослужбовців, щоб виконувати всі поставлені завдання, зокрема - боротися проти тероризму.
Наприкінці лютого США і таліби підписали угоду, згідно з якою американський військовий контингент буде зменшений до рівня в 8,6 тис. осіб за 135 днів. Потім протягом 14 місяців США повністю виведуть свої сили з афганської території. Це буде зроблено тільки за умови, що таліби виконуватимуть свою частину угоди. Зокрема, від них очікують активної боротьби проти тероризму і діалогу з Кабулом щодо врегулювання конфлікту в країні.
Вся эта долбаная проклятая Богом страна не стоит волоса с головы нашего солдата.
Президент- молодец.
Выполняет свои предвыборные обещания.
И Трамп молодец, что ушел оттуда и сберег жизни ваших солдат.
"В президентском дворце присягу принес действующий глава государства Ашраф Гани. В соседнем дворце одновременно происходила инаугурация премьер-министра Абдуллы Абдуллы, который объявил о своей победе на президентских выборах", - говорится в сообщении.
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября прошлого года, однако результаты объявили через пять месяцев - 18 февраля 2020-го.
Перебили б ще стільки ж,так нафтодолари скінчились.