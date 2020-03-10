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 Події, За кордоном
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Все про:Афганістан (85) США (6334) Талібан (9)

 США підтвердили, що почали виведення військ з Афганістану

В американському військовому командуванні підтвердили, що почали виведення військ з Афганістану відповідно до досягнутої з рухом "Талібан" угодою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до домовленостей США з талібами і з декларацією, підписаною Вашингтоном з Ісламською республікою Афганістан, американське угруповання в Афганістані почало виведення своїх військових. Завдання - зменшити контингент до 8,6 тис. осіб за 135 днів", - заявив представник командування силами США в Афганістані Сонні Леджетт.

Він запевнив, що на афганській території залишається достатньо американських військовослужбовців, щоб виконувати всі поставлені завдання, зокрема - боротися проти тероризму.

Наприкінці лютого США і таліби підписали угоду, згідно з якою американський військовий контингент буде зменшений до рівня в 8,6 тис. осіб за 135 днів. Потім протягом 14 місяців США повністю виведуть свої сили з афганської території. Це буде зроблено тільки за умови, що таліби виконуватимуть свою частину угоди. Зокрема, від них очікують активної боротьби проти тероризму і діалогу з Кабулом щодо врегулювання конфлікту в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край 18-річній війні в Афганістані

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180325
 
 
 Топ коментарі
 
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Вся эта долбаная проклятая Богом страна не стоит волоса с головы нашего солдата.
Президент- молодец.
Выполняет свои предвыборные обещания.
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Проклятим гівном ви (совок) звідти виходили.Півтора мільйона афганців перекосили,десяту частину населення.
Перебили б ще стільки ж,так нафтодолари скінчились.
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Отлично.
Вся эта долбаная проклятая Богом страна не стоит волоса с головы нашего солдата.
Президент- молодец.
Выполняет свои предвыборные обещания.
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Никто и никогда не завоевывал эту "долбаную" страну.
И Трамп молодец, что ушел оттуда и сберег жизни ваших солдат.
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... нада им интернациональную помощь оказать))))))
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Мужик сказал, мужик сделал, даже когда талибы сбили американский самолет... США подтвердили, что начали вывод войск из Афганистана - Цензор.НЕТ 7419
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Что то мне подсказывает шо мы на пороге грандиозного шухера.
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Афганские зарисовки - два президента:
"В президентском дворце присягу принес действующий глава государства Ашраф Гани. В соседнем дворце одновременно происходила инаугурация премьер-министра Абдуллы Абдуллы, который объявил о своей победе на президентских выборах", - говорится в сообщении.

Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября прошлого года, однако результаты объявили через пять месяцев - 18 февраля 2020-го.
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Можно ещё добавить к этому, что в момент "инаугурации" президентский дворец обстреляли... США подтвердили, что начали вывод войск из Афганистана - Цензор.НЕТ 7892
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США в свое время после Башен раздолбали талибов,преподав им наглядный урок. Незачем было вводит свои и натовские войска туда. Афганистан можно "примирить",лишь уничтожив афганцев. Никому это не удавалось со времен Македонского. А вот,если бы мозгов побольше было бы у тогдашних начальников американских штабов-оставили бы талибам путь на Север-в мягкое подбрюшье рашки. Чурез Узбекистан и Таджикистан. С миллионами беженцев через неохраняэмую,фактически, южную границу рашки. Тогда бы ей было бы совсем не до имперских амбиций,и до Крыма и Новоотсоссии. Американцы тут дали маху. ( Лучше бы ты,Сарочка ,маху дала..)
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Афганцы - Бедолаги. Сначала был СССР, затем - ушёл, Теперь США, тоже - уходят. Как же им снискать хлеб насущный?
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И что? Сбросить на них десяток-другой ядерных бомб? Потому,что обычными средствами не получается. Оставьте их,наконец в покое .
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Хлеб насущный они "снищут", если их оставят в покое. Нечего лезть в чужой монастырь(мечеть) со своим уставом. Вздумали они,пригрев Бен Ладена поучать Америку-получили примерно по зубам. Притихли.. Пусть варятся в своем азиатском котле-это уже проблема рашки-до них рукой подать.
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Терь там будут свободные выборы... интересно скоко % наберет Бабрак Кармаль. И будет ли баллотироваться сэр Ахмад Шах Максуд.???
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Тварь, Ахмад Шах Максуд был убит, и тебя,тварь убьют.
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А, Вы, товарищь ММ, видать во фраке и в пэнснэ выводите перстом в белоснежных перчатках
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Моли ботексной третьий фронт решили открыть,чтобы не расслаблялся.
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Мы (СССР) уходили людьми.

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Проклятим гівном ви (совок) звідти виходили.Півтора мільйона афганців перекосили,десяту частину населення.
Перебили б ще стільки ж,так нафтодолари скінчились.
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Массированный удар, нанесенный 24 января 1989 года по районам, контролируемым отрядами Масуда, привел к значительным жертвам среди мирного населения. "Лев Панджшера" в своем письме на имя Ю. Воронцова от 26 января с горечью отмечал: "Жестокие и позорные действия, которые ваши люди осуществили… в последние дни своего пребывания в этой стране, уничтожили весь недавно проявившийся оптимизм".
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Не понимаю, уходят по причине полного провала, бессилия, усталости, невыгодности по множеству факторам, успешности миссии вторжения?
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какая там миссия ? там вообще нечего было делать . как и в Ираке .
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Похоже там месные обязьяны не обучаемы. Не хотят жить как люди, пусть дальше сами себя убивают ...
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