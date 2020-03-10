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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Ізраїль (387) COVID-19 (607)

 Ізраїль запроваджує 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає

Ізраїль у межах боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 вводить 14-денну ізоляцію для всіх, хто приїжджає в країну з-за кордону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні в понеділок.

Він зазначив: "Кожен, хто прибуває до Ізраїлю з-за кордону, потрапить у 14-денну ізоляцію".

"Це важке рішення. Але це важливо для охорони громадського здоров'я, і ​​охорона громадського здоров'я на першому місці".

Рішення набуває чинності негайно для ізраїльтян, які повертаються в країну. З четверга всі іноземці, які бажають в'їхати в країну, мусять довести, що в них є кошти для самостійного карантину.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що вжиті заходи означатимуть карантин для 300 тисяч громадян у країні з населенням близько 9 мільйонів осіб. Міністерство охорони здоров'я заявило, що в Ізраїлі нині зареєстровано 42 підтверджені випадки коронавірусу.

Читайте також: Ізраїль заборонив в'їзд у країну іноземцям з Італії через спалах коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180324
 
 
 Топ коментарі
 
И это грамотно.
А наше стадо умудрилось в такое смутное время, когда в стране война, когда в мире бушует эпидемия коронавируса, когда начинается мировой финансовый кризис выбрать президентом страны человека с интеллектом шимпанзе с командой придурков-скоморохов.
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тут можно только поехидничать над нашей еврейской шоблой, которая в случае чего - всегда валит в Израиль. Короче, их там ни за какие бабки не примут. Сначала карантин, а как узнают, что возможно зараженный - в кубе не примут. И так во всем мире.

И тогда эти дегенераты поймут, до чего они убили местную медицину, и им реально станет страшно.
Зарплата у врачей 5 тыс, медсестер - 4 тыс.

Дефицит кадров, медикаментов, койко-мест, аппаратуры, мозгов и готовности.

Ибо никакая феофания и никакие частные клиники не спасут такое количество упырей.

Вот уж воистину, карающий меч Господний!
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А далі буде все як має бути, допоки не навчитись жити

----

Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих - Цензор.НЕТ 1062 IN UA 7395a7cc Ви визначіться на рахуно президента, а то якого не оберете то Тиран, то Бджоляр то Бандит то Барига то Клоун

Отримуєте те на що гідні

Спочатку перестаньте дертися між собою ділити те що нема і обкрадати один одного Бо справді як Клоуни
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Молдова с завтрашнего дня тоже отказывается пускать иностранцев, в том числе и Украинцев.
Грядет череда банкротств туроператоров и авиакомпаний...
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А далі буде все як має бути, допоки не навчитись жити

----

Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих - Цензор.НЕТ 1062 IN UA 7395a7cc Ви визначіться на рахуно президента, а то якого не оберете то Тиран, то Бджоляр то Бандит то Барига то Клоун

Отримуєте те на що гідні

Спочатку перестаньте дертися між собою ділити те що нема і обкрадати один одного Бо справді як Клоуни
 показати весь коментар
 
 
И это грамотно.
А наше стадо умудрилось в такое смутное время, когда в стране война, когда в мире бушует эпидемия коронавируса, когда начинается мировой финансовый кризис выбрать президентом страны человека с интеллектом шимпанзе с командой придурков-скоморохов.
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Я не знаю ты с Молдовы или с Украины, но твой пост, как по мне, подходит и для одной и для другой страны...
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тут можно только поехидничать над нашей еврейской шоблой, которая в случае чего - всегда валит в Израиль. Короче, их там ни за какие бабки не примут. Сначала карантин, а как узнают, что возможно зараженный - в кубе не примут. И так во всем мире.

И тогда эти дегенераты поймут, до чего они убили местную медицину, и им реально станет страшно.
Зарплата у врачей 5 тыс, медсестер - 4 тыс.

Дефицит кадров, медикаментов, койко-мест, аппаратуры, мозгов и готовности.

Ибо никакая феофания и никакие частные клиники не спасут такое количество упырей.

Вот уж воистину, карающий меч Господний!
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Не перебільшуйте, Архангелам в цей світ шлях заборонений
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Это - абсолютно правильно! Надо было ещё раньше.
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Это только начало ...Запасайтесь продовольствием
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Жизнеобеспечение будет работать и при карантине. Не хватало ещё выключить свет, воду и канализацию (все ж рабочие на карантине, кто работать то будет).
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Интересно,а Илон Маск на Марс тоде отложит полеты из-за короновируса?
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А де ж наші депутати та можновладці будуть лікуватись, робити обстеження, операції? Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих - Цензор.НЕТ 5259

От побачите, якщо ми всі помремо, то Ізраїль буде єдиною країною в світі де всі виживуть. Обрані!
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Плюс те, кто полетит с Маском осваивать Марс...
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Кто в шоке, так это казнокрады - сбежать в Израиль теперь так просто не получится! Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих - Цензор.НЕТ 1015
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Обычно ваше ворье бежит в кацапию, к родственным душам
В ростов там, мацкву.
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И только Украина, государство с одним из наиболее высоким уровнем медицины продолжает измерять температуру и советует делать прививки от кори...
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А шо с этим вирусом можно еще делать?
Лечения нет.
С таким же успехом можно делать клизму в колено
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главное мыть руки, сказал МОЗ..Носите мыло и тазик с водой с собою
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Еще раз для особо одаренных, "Решение вступает в силу немедленно для израильтян, возвращающихся в страну. С четверга все иностранцы, желающие въехать в страну, должны будут доказать, что у них есть средства для самостоятельного карантина." Источник: https://censor.net.ua/n3180324 Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих - Цензор.НЕТ 7486.
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У вас мабудь з почуттям гумору не все гаразд. Тут чи є, чи нема
😄
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голандцям це раніше світить. так шо ти перший готуйся і мий руки кожі 15 хвилин Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих - Цензор.НЕТ 8581
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А чё так мало? Каждому подозреваемому десять лет карантина без права переписки! Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих - Цензор.НЕТ 4698 Забавно наблюдать за пересаравшими идиотами.
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Государство Израиль создали местечковые евреи. Дух Новых Санжар витает над страной. Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих - Цензор.НЕТ 2124
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нао запускать больных пускай разносят чтоы как в италии?
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нужна разумная стратегия и законодательная база. а вижу я эффектные конвульсии на публику и много обильно увлажнённых памперсов. не вижу государственных деятелей, вижу хитрожопых политиканов.
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где там хитрость?они в отличие от зебильной власти сделали верно и надежно -всех на карантин и если здоров то милости просим
а санжары уже во вҫем мире по другому воспринимаются после того как люди стали тысями умирать тут как говорится спасай себя и родных как можешь веми средствами ведь если бы были там больне то уже в санарах была бы вспышка вируса ,ну и в чем они не правы?
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де там хитрость?
--

хитрость и хитрожопость это не совсем одно и то же... мера чрезмерная, но нравится лохторату.

ну и в чем они не правы?
--
в истеричности и паникёрстве. кто-то заразился? от эвакуированных? то-то же!
я не признаю право обосравшегося делать то, что оно посчитало нужным с перепугу.
давай тебе буй отрежем? чтоб защитить маленьких девочек от возможного изнасилования? а?
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у тебя в голове дерьмо иначе ты не нес бы такую чушь
--
дальше не читал. слив засчитан. отдыхай, лахта.
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ты за сколько взялся людей задуривать ?ҫколько зебыдло продажное берешь что спсобствовать распрастранению вируса по Украине или думаешь тебя не достанет?ты же падла потом посленее отдашь все что здесь "заработал " чтобы не подохнуть
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порося дурне, выключай истерику. Купи на базаре куринную голову и подумай ей - какой нафиг вирус истеричка? Что не видно что что-то с тем "вирусом" не то?
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и вообще каке тебе дело до евреев?не хотят они рисковать даже если там оин на десять больной то с него может вҫе начаться !так что все правильно делают и спасутся
а ты чего акой недоольный боишся что и в Украине такое сделают ?не хочешь у тебя другой интерес?
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особо умному повторяю: с лахтинским хамлом дискуссий не веду.
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МАУ Коломойского не может допустить такую роскошь и отменить и летают прямые Киев-Милан Киев-Рим никто не отменял даже и несобирается это ж его бабки а он их ооочень любит
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Короче зверек пришел в турфирму...Повезло Греции, Египту, Турции...и многим другим...
Ізраїль запроваджує 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає - Цензор.НЕТ 820
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