 Ізраїль запроваджує 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні в понеділок.
Він зазначив: "Кожен, хто прибуває до Ізраїлю з-за кордону, потрапить у 14-денну ізоляцію".
"Це важке рішення. Але це важливо для охорони громадського здоров'я, і охорона громадського здоров'я на першому місці".
Рішення набуває чинності негайно для ізраїльтян, які повертаються в країну. З четверга всі іноземці, які бажають в'їхати в країну, мусять довести, що в них є кошти для самостійного карантину.
Ізраїльські ЗМІ повідомили, що вжиті заходи означатимуть карантин для 300 тисяч громадян у країні з населенням близько 9 мільйонів осіб. Міністерство охорони здоров'я заявило, що в Ізраїлі нині зареєстровано 42 підтверджені випадки коронавірусу.
Грядет череда банкротств туроператоров и авиакомпаний...
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IN UA 7395a7cc Ви визначіться на рахуно президента, а то якого не оберете то Тиран, то Бджоляр то Бандит то Барига то Клоун
Отримуєте те на що гідні
Спочатку перестаньте дертися між собою ділити те що нема і обкрадати один одного Бо справді як Клоуни
А наше стадо умудрилось в такое смутное время, когда в стране война, когда в мире бушует эпидемия коронавируса, когда начинается мировой финансовый кризис выбрать президентом страны человека с интеллектом шимпанзе с командой придурков-скоморохов.
И тогда эти дегенераты поймут, до чего они убили местную медицину, и им реально станет страшно.
Зарплата у врачей 5 тыс, медсестер - 4 тыс.
Дефицит кадров, медикаментов, койко-мест, аппаратуры, мозгов и готовности.
Ибо никакая феофания и никакие частные клиники не спасут такое количество упырей.
Вот уж воистину, карающий меч Господний!
От побачите, якщо ми всі помремо, то Ізраїль буде єдиною країною в світі де всі виживуть. Обрані!
В ростов там, мацкву.
Лечения нет.
С таким же успехом можно делать клизму в колено
😄
а санжары уже во вҫем мире по другому воспринимаются после того как люди стали тысями умирать тут как говорится спасай себя и родных как можешь веми средствами ведь если бы были там больне то уже в санарах была бы вспышка вируса ,ну и в чем они не правы?
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хитрость и хитрожопость это не совсем одно и то же... мера чрезмерная, но нравится лохторату.
ну и в чем они не правы?
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в истеричности и паникёрстве. кто-то заразился? от эвакуированных? то-то же!
я не признаю право обосравшегося делать то, что оно посчитало нужным с перепугу.
давай тебе буй отрежем? чтоб защитить маленьких девочек от возможного изнасилования? а?
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дальше не читал. слив засчитан. отдыхай, лахта.
а ты чего акой недоольный боишся что и в Украине такое сделают ?не хочешь у тебя другой интерес?