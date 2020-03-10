 Ізраїль запроваджує 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні в понеділок.

Він зазначив: "Кожен, хто прибуває до Ізраїлю з-за кордону, потрапить у 14-денну ізоляцію".

"Це важке рішення. Але це важливо для охорони громадського здоров'я, і ​​охорона громадського здоров'я на першому місці".

Рішення набуває чинності негайно для ізраїльтян, які повертаються в країну. З четверга всі іноземці, які бажають в'їхати в країну, мусять довести, що в них є кошти для самостійного карантину.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що вжиті заходи означатимуть карантин для 300 тисяч громадян у країні з населенням близько 9 мільйонів осіб. Міністерство охорони здоров'я заявило, що в Ізраїлі нині зареєстровано 42 підтверджені випадки коронавірусу.

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