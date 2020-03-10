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Матеріали за темою:
Все про:Франція (874) COVID-19 (607)

 Міністр культури Франції заразився коронавірусом

Лікарі діагностували зараження коронавірусом COVID-19 у міністра культури Франції Франка Ріестера.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в понеділок увечері місцеве радіо.

Міністр проходив лікування вдома і почувається непогано. Передбачається, що 46-річний міністр міг заразитися минулого тижня, коли відвідав Національні збори Франції.

Там кілька людей захворіли на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від ОПЗЖ Волошин зустрічався у Франції з парламентарем Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз у реанімації

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180323
 
 
 Топ коментарі
 
СПИД приключился по причине того,что какой-то африканец трахнул мартышку.Коронавирус,говорят, потому что кто-то сожрал мышь. Однажды найдётся дебил,который засунет себе в жопу осьминога и угробит всё человечество. А вы говорите потепление. Дебилы угробят человечество раньше...
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Олександр Палій@paliy_alex 11 ч

Як я передбачив учора, московити (дані ООС) почали засилати в Україну заражених коронавірусом.
ВЛАДА ПОВИННА терміново ЗАКРИТИ КОРДОН для громадян Росії і її сателітів, а також перетин лінії розмежування на Донбасі.
Знаючи Мордор, рознощики коронавірусу вже їдуть в Україну.
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Пусть Макрона поцелует, а тот поедет на обнимашки с ху"лом
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СПИД приключился по причине того,что какой-то африканец трахнул мартышку.Коронавирус,говорят, потому что кто-то сожрал мышь. Однажды найдётся дебил,который засунет себе в жопу осьминога и угробит всё человечество. А вы говорите потепление. Дебилы угробят человечество раньше...
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А про це в Біблії є попередження.
Правда, не прямо, типу : «не суй собі в сраку октопуса», а щось типу, «да не стій під віслюком, з голою сракою...»
Атеїсти Біблію не читають. Отож таке й творять.
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Мужеложество и педофелию в церквях тоже никто не отменял
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Е, батінька. Не плутай фінгер з піською.
У християн, це вважається ГРІХОМ.
А у атеїстів НІ.
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У атеїстів за педофілію є стаття кримінального кодексу, яка стосується і християн, у яких з цим ділом періодично гучні скандали виникають...
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Это ты на параде ********* расскажи, спонсируемом властью и охраняемом тысячами мусоров...
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One Reader Саме християни жили завжди в антисанітарії.
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До речі, в середні віки у французьких королівських палацах не було туалетів і "освічені" панове на балах справляли нужду в абсолютно не призначених для цього місцях.
Роботи прибиральницям хватало))
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Не несите ереси

в чужом глазу пилинку увидели, а в своем и бревно рассмотреть не можете
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Это лишь застольные тории не подкрепленные фактами. Но плотность дебилов отрицать сложно.
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ДНК октопуса складніше ніж в людини. Ну ї 7 чи 8 мізків теж фактор. Так що тут хто кого...
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все так, просто уточнение - черножопые обезьян ипут массово (там биологическое расстояние между видами очень невелико).
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...и угробит всё человечество и нанесет осьминогу тяжелую психическую травму.
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Олександр Палій@paliy_alex 11 ч

Як я передбачив учора, московити (дані ООС) почали засилати в Україну заражених коронавірусом.
ВЛАДА ПОВИННА терміново ЗАКРИТИ КОРДОН для громадян Росії і її сателітів, а також перетин лінії розмежування на Донбасі.
Знаючи Мордор, рознощики коронавірусу вже їдуть в Україну.
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100% закрыть границу... в Белгороде уже есть заражение...а так же закрыть кпп с ОРДЛО.
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В лазні, у морзі - всі однакові. Чого публікувати кожного такого, шановного? Він такий же смерний, як і всі.
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А наш Премьер министр как себя чувствует ?)
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То ли Шмаль, то ли Шваль. Никак не могу запомнить.
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таки они себя всегда будут чувствовать вполне неплохо. и на какие-то собрания с народом ходить, спрашивать, как там живет, этот народ, чего хочет, скорее всего стремаются и без коронавирусов.
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В Британии ищут добровольцем, которые за 3500 фунтов ($4500) будут готовы заразиться коронавирусом, чтобы помочь найти вакцину от новой болезни.

Об этом сообщает издание USA.one.

Как отмечается, добровольцам придется жить в карантине в лаборатории в восточном Лондоне, где они будут заражены двумя распространенными - но гораздо менее серьезными - штаммами вируса, который на сегодняшний день убил более 3500 человек во всем мире.

Hvivo, компания, которой принадлежит лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле на востоке Лондона, заразит группу из 24 добровольцев штаммами вируса 0C43 и 229E.

Считается, что они вызывают очень легкие респираторные симптомы и гораздо менее серьезны, чем "убийца" Covid-19. Ожидается, что вакцина, которая может бороться с этими штаммами, сможет и остановить коронавирус, что положит конец глобальной панике.

Волонтеры будут находиться в изоляции в течение двух недель. Их диета также будет ограничена. Наиболее эффективные лекарства и вакцины будут затем применяться на реальных пациентах.

Планы Hvivo должны быть согласованы с Агентством по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании до начала тестирования.

Этот эксперимент является частью всемирной гонки за $2 миллиарда по поиску вакцины от смертельно опасного вируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в разработке находится более 20 вакцин против Covid-19. Эксперимент Hvivo привлек внимание китайских фармацевтических фирм, которые будут вкладывать деньги в исследование.
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Нарешті британські вчені взялись за справу! Министр культуры Франции заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 2701
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Вы знаете,шо з панекерами во время войны делают?
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Тогда будем считать что словацкое правительство паникеры , т к из-за 8 случаев вируса ввели во всей стране карантин
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Я от помню,такая херня была и з Курячим грипом,и з Свынячим,и з СПИДом.А прошлый год всех корью стращали.Ну и шо-все живы,все здоровы.
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стращают, нихрена не делают и рассказывают сказки - только у нас, а в более экономически развитых странах с немного адекватно работающими госструктурами таки раньше карантина - не было, а сейчас - есть. да и Китай просто так вряд ли бы пару бюджетов Украины решил угрохать "по-приколу" чисто из-за репутационных потерь.
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"Ну и шо-все живы,все здоровы." Від ускладнень кору в Україні в 2019 офіційно померло 7 людей, скільки насправді - тільки гадати. Від СНІД за 2019 померло приблизно 2,5 тис.
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Пусть Макрона поцелует, а тот поедет на обнимашки с ху"лом
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Никогда бы не подумал, что жабы тоже болеют этим вирусом и могут быть заразными Министр культуры Франции заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 3381
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4500 мало как то ..Хоть в Украине такое бабло за 3 года насобирать можна
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Менше цілуватись треба цим французам. Поцілунки у них - це національний вид спорту.
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Точніше, це лайт-версія іншого французького виду спорту (сексом трахатися) Министр культуры Франции заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 5925
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Кто-нибудь мониторил какая расса от короновируса более устойчива...европейцы азиаты или африканцы
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Пока что не видно зараженых негров, монголов, тюрков. Соответсвенно вируса почти нет в Монголии, Средней Азии, Турции, Африке , рашке
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Монголия уже фсе, там тоже карантин.
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В Италии 463 умерших от короновируса ....а на той неделе начинали с 7 погибших
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В Рашке которая с Китаем граничит только 3 на карантине ...слабо верится
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Альтернативные исследователи утверждают,шо США граничит з Китаем,и отгорожена от них забором,как и Мексика.
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Ну ему конечно аппарат по вентиляции легких предоставят .
В Италии их не хватает
А в Украине вообще жопа
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Министр культуры Франции выругался матом узнав, что министр здравоохранения заразился коронавирусом
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... возможно, от министра здравоохранения
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Министр культуры оказался не культурным - поэтому заразился.
Да нет никакого корона - вируса, это так назвали трипер китайских летучих мышей, которыми торгуют на рынке в Ухани и которых жрут китайцы.
Триперу летучих мышей - дали красив-ОЕ название корона_вирус /маркет-ход/










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Меньше бы шлялся по Булонскому лесу в поисках приключений. А в ответ на "красавчик,не желаете ли весело провести время?" ехал бы к своей супружнице в бигудях..Целее был бы.
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О времена, о нравы!), для лягушатника переболеть триппером честь!, а короновирусом- это просто позор какой-то!!!))
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Чем же его лечат, если пока ничего нет?
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