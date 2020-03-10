 Міністр культури Франції заразився коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в понеділок увечері місцеве радіо.

Міністр проходив лікування вдома і почувається непогано. Передбачається, що 46-річний міністр міг заразитися минулого тижня, коли відвідав Національні збори Франції.

Там кілька людей захворіли на коронавірус.

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