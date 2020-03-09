 Процес у справі МН17 триватиме довго, але сподіваємося на здійснення правосуддя, - адвокат сімей загиблих Лангстраат

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Виступаючи в перший день процесу в Нідерландах над першими чотирма обвинуваченими у причетності до збиття авіалайнера, адвокат Петер Ланґстраат звернув увагу, що серед матеріалів цього процесу дуже багато мультимедійних.

"Ми хочемо залучити експертів, техніків, щоб перевірити мультимедійні дані. Це може зайняти якийсь час. Я сподіваюся на якнайшвидший результат, бо чим швидше це буде зроблено, тим швидше буде ясність, тим буде краще. Але навіть родичі загиблих розуміють, що процес не завершиться за кілька місяців", – сказав адвокат.

На запитання про те, чи розраховуєте він, що після завершення судового процесу винні потраплять за ґрати, Ланґстраат заявив: "Зараз вони під захистом режиму Росії. Але ми не знаємо, як довго цей режим триватиме. І навіть один із відповідачів, наскільки я зрозумів, сказав про це публічно. Чесно кажучи, я не впевнений у цьому. Проте у правосуддя довгі руки. Друге – це обмеження їхніх можливостей подорожувати. Вони мусять залишатися на місці".

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"І якщо подивитися на справу Локербі, то врешті правосуддя здійснилося", – додав адвокат, маючи на увазі підрив американського пасажирського літака над шотландським містечком Локербі 1988 року, влаштований спецслужбами Лівії – тоді загинули 270 людей у літаку й на землі; суд у цій справі, що відбувся в Шотландії 2000–2001 року, визнав винним і засудив до довічного ув’язнення громадянина Лівії, ймовірного працівника спецслужб, якого лівійський режим під міжнародним тиском видав для цього суду.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама, за якою названий міжнародний аеропорт, почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17. Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько "Стрєлков", який у час збиття літака називав себе "міністром оборони" угруповання "ДНР", Сергій Дубинський, відомий на прізвисько "Хмурий", відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій "генерал-майор" в угрупованні "ДНР", що очолював його власне "ГРУ", Олег Пулатов, відомий на прізвисько "Гюрза", полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованому Донбасі був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько "Крот", перебував у той час у лавах угруповання "ДНР" під командуванням Дубинського. Всі вони на процес не з’явилися.

За деякими оцінками, нинішній процес протриває не менш ніж рік, а можливо, й кілька років.

Імена цих перших чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування і застосування ракетного комплексу "Бук" 53-ї зенітної ракетної бригади ППО Збройних сил Росії, з якого збили літак, міжнародна Спільна слідча група назвала 19 червня 2019 року.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.