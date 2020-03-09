 Через коронавірус Італія ввела карантинні заходи на території всієї країни

Про посилення антикоронавірусних заходів оголосив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Таке рішення італійський уряд ухвалив 9 березня, коли кількість померлих в країні від коронавірусу зросла майже на 100 осіб за добу - до 463. Нові правила не відрізняються від тих, які були раніше введені в регіоні Ломбардія і ще в 11 провінціях на півночі країни.
Нові обмежувальні заходи набудуть чинності з 10 березня. Так, переміщатися всередині Італії можна буде тільки з поважної причини - на роботу, за станом здоров'я або у зв'язку із сімейними обставинами. Також діятиме заборона на публічні збори, щоб не допустити великого скупчення людей.
Конте також уточнив, що тимчасово скасовано всі спортивні змагання на території країни.
За інформацією Італійського олімпійського комітету, всі спортивні змагання в країні припинено до 3 квітня. Італійські футбольні клуби і далі виступатимуть в єврокубках, але їхні домашні матчі відбуватимуться з порожніми трибунами.
Мабуть, хтось таки тестував у реалі...
Leonid Volkov@leonidvolkov 16 ч
Италия: гражданам, попавшим в карантин, предоставляются каникулы и отсрочки по уплате кредитов и налоговых платежей
Россия: гражданам, попавшим в карантин, предоставляется ознакомиться со ст.236 УК РФ, до пяти лет лишения свободы
Короче , как Словакия объявила карантин по всей стране с 10 марта
Школы, университеты, театры, зоопарки и т д - закрыты на 14 дней
Объявлена ответственность за сокрытия факты посещения инфицированных стран Китая Италии и др - 1650 евро штраф
Созданы штабы по всем областям ( краям)
По телевизору бегущая строка постоянно про короновирус - куда звонить, где смотреть, что делать
По телевизору периодически большой текст про карантин в стране
Пресс конференция большая , где рекомендовали закрывать производства кроме ПРЕДПРИЯТИЙ жизнеобеспечения- ТЭЦ
А в Украине их просто нет ?
Моя подруга из Турина говорит, что не хватает , и думают кого подключать , чтобы выжил
Якось мав справу із замовленням специфічного препарату, що виготовляється в Штатах. Але саме в Європі він був доступний в запланованій кількості фактично в кожній лікарні більшості країн, хоча вартість партії доходить до мільйона доларів.
Но боялись нести убытки - а теперь кризис просто все разрушит
Надо было сразу понять , что вирус - жто как чума . И значит методы такие борьбы
Депутаты должны пойти на каникулы и разъехаться по своим округам , создавая штабы по борьбе с заразой
А заодно и увидеть воочию состояние медицины
На Украину нацелены ТАДЖИКИ ТУРКМЕНЫ УЗБЕКИ И ВЕСЬ БЫВШИЙ СОВОК, бо они знают руцкой язык
И припрут они в Украину свои аулы
Як я передбачив учора, московити (дані ООС) почали засилати в Україну заражених коронавірусом.
ВЛАДА ПОВИННА терміново ЗАКРИТИ КОРДОН для громадян Росії і її сателітів, а також перетин лінії розмежування на Донбасі.
Знаючи Мордор, рознощики коронавірусу вже їдуть в Україну.