EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  2922  51
Матеріали за темою:
Все про:Італія (392) карантин (107) COVID-19 (577)

 Через коронавірус Італія ввела карантинні заходи на території всієї країни

Для боротьби з поширенням коронавірусу уряд Італії ввів обмежувальні карантинні заходи на території всієї країни.

Про посилення антикоронавірусних заходів оголосив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Таке рішення італійський уряд ухвалив 9 березня, коли кількість померлих в країні від коронавірусу зросла майже на 100 осіб за добу - до 463. Нові правила не відрізняються від тих, які були раніше введені в регіоні Ломбардія і ще в 11 провінціях на півночі країни.

Нові обмежувальні заходи набудуть чинності з 10 березня. Так, переміщатися всередині Італії можна буде тільки з поважної причини - на роботу, за станом здоров'я або у зв'язку із сімейними обставинами. Також діятиме заборона на публічні збори, щоб не допустити великого скупчення людей.

Читайте також: Апеляційний процес у справі нацгвардійця Марківа в Італії заблоковано через коронавірус, - адвокат Рапетті

Конте також уточнив, що тимчасово скасовано всі спортивні змагання на території країни.

За інформацією Італійського олімпійського комітету, всі спортивні змагання в країні припинено до 3 квітня. Італійські футбольні клуби і далі виступатимуть в єврокубках, але їхні домашні матчі відбуватимуться з порожніми трибунами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180321
 
 
 Топ коментарі
 
СПИД приключился по причине того,что какой-то африканец трахнул мартышку.Коронавирус,говорят, потому что кто-то сожрал мышь. Однажды найдётся дебил,который засунет себе в жопу осьминога и угробит всё человечество. А вы говорите потепление. Дебилы угробят человечество раньше...
 показати весь коментар
 
Через коронавірус Італія ввела карантинні заходи на території всієї країни - Цензор.НЕТ 7256

Короче , как Словакия объявила карантин по всей стране с 10 марта
Школы, университеты, театры, зоопарки и т д - закрыты на 14 дней
Объявлена ответственность за сокрытия факты посещения инфицированных стран Китая Италии и др - 1650 евро штраф
Созданы штабы по всем областям ( краям)
По телевизору бегущая строка постоянно про короновирус - куда звонить, где смотреть, что делать
По телевизору периодически большой текст про карантин в стране
Пресс конференция большая , где рекомендовали закрывать производства кроме ПРЕДПРИЯТИЙ жизнеобеспечения- ТЭЦ
 показати весь коментар
 
Вспомнился сюжет по тв из Италии, конец февраля. В Италии в это время как раз был какой то там карнавал... Так вот многие посетители, участники этого карнавала были радостные, рассказывали что фигня все эти ваши коронавирусы и т.д. Мы тут год готовились к нему, нам ничто не помешает его провести. Вот и результат...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
СПИД приключился по причине того,что какой-то африканец трахнул мартышку.Коронавирус,говорят, потому что кто-то сожрал мышь. Однажды найдётся дебил,который засунет себе в жопу осьминога и угробит всё человечество. А вы говорите потепление. Дебилы угробят человечество раньше...
 показати весь коментар
 
 
видимо тебе попался здоровый осьминог Через коронавірус Італія ввела карантинні заходи на території всієї країни - Цензор.НЕТ 7294
 показати весь коментар
 
 
Дело дрянь. События, как и думал, развиваются от плохого к совсем дерьмовому. Печально.
 показати весь коментар
 
 
Все нормально.В Италии не "короновирус",а "Макароновирус"
 показати весь коментар
 
Про "всё нормально" бабуле своей расскажи. Через коронавірус Італія ввела карантинні заходи на території всієї країни - Цензор.НЕТ 3457 Хоть какие-то шансы что тебе поверит.
 показати весь коментар
 
Бабуля,царство ей небесное,была грамотная,поила разными травами,говорила-не сквернословте-это тоже как вирус.Верила,там в бога-крестик носила.Ну на нас,детвору,вечно кричала,когда баловались-"Католики чортов!,прйдете додому я вам дам."
 показати весь коментар
 


Leonid Volkov@leonidvolkov 16 ч

Италия: гражданам, попавшим в карантин, предоставляются каникулы и отсрочки по уплате кредитов и налоговых платежей
Россия: гражданам, попавшим в карантин, предоставляется ознакомиться со ст.236 УК РФ, до пяти лет лишения свободы
 показати весь коментар
 
 
В любой стране, граждане самовольно покинувшие карантин попадают под статью уголовной ответственности!
 показати весь коментар
 
Через коронавірус Італія ввела карантинні заходи на території всієї країни - Цензор.НЕТ 7256

Короче , как Словакия объявила карантин по всей стране с 10 марта
Школы, университеты, театры, зоопарки и т д - закрыты на 14 дней
Объявлена ответственность за сокрытия факты посещения инфицированных стран Китая Италии и др - 1650 евро штраф
Созданы штабы по всем областям ( краям)
По телевизору бегущая строка постоянно про короновирус - куда звонить, где смотреть, что делать
По телевизору периодически большой текст про карантин в стране
Пресс конференция большая , где рекомендовали закрывать производства кроме ПРЕДПРИЯТИЙ жизнеобеспечения- ТЭЦ
 показати весь коментар
 
 
Сколько у нас в больницах - 5 в Братиславе, 1- в Кошице , 1-в Прешове , 1 в Мартине
 показати весь коментар
 
 
Прибывшие в Словакию из инфицированных стран обязаны добровольно отсидеть дома в изоляции 14 дней, иначе штраф 1650 евро
 показати весь коментар
 
 
Школьникам уже организовали ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ - оперативно работают
 показати весь коментар
 
 
Зато в Виннице кацапские попы вывели несколько тысяч быдла на крестный ход с прикладыванием к иконам и поповским пальцам
 показати весь коментар
 
 
Теперь об Украине- говорят что пневмоний сейчас в больницах полно . Кто в курсе?
 показати весь коментар
 
 
"обычные" больницы у нас практически всегда были переполнены, а кто и от чего помер хрен скажут. с коронавирусом будет так же, пока врачи как в Китае загибаться не начнут.
 показати весь коментар
 
Инфа из Турина - больницы переполнены, вент систем для легких не хватает
А в Украине их просто нет ?
 показати весь коментар
 
 
Миїмо сало з часником і запиваєм перваком. Через коронавірус Італія ввела карантинні заходи на території всієї країни - Цензор.НЕТ 195
 показати весь коментар
 
 
Наша итальянка написала что Ломбардия закупила 5000 вент систем
Моя подруга из Турина говорит, что не хватает , и думают кого подключать , чтобы выжил
 показати весь коментар
 
Певно така кількість складає значну частину усього європейського ринку (в моменті).
 показати весь коментар
 
Я в этой теме не спец, но она врач и зачем ей врать ?
 показати весь коментар
 
Я не кажу, що це неможливо. Якраз для Європи це найменша (порівняно зі світом) проблема. Я маю на увазі, що для наступних заявок доступність буде меншою.
Якось мав справу із замовленням специфічного препарату, що виготовляється в Штатах. Але саме в Європі він був доступний в запланованій кількості фактично в кожній лікарні більшості країн, хоча вартість партії доходить до мільйона доларів.
 показати весь коментар
 
Наша итальянка - это Ленка с 25ю никами из Вероны
 показати весь коментар
 
а премьер Италии показывал какой у них вертолет чтобы больных возить? просто интересно...
 показати весь коментар
 
 
Вспомнился сюжет по тв из Италии, конец февраля. В Италии в это время как раз был какой то там карнавал... Так вот многие посетители, участники этого карнавала были радостные, рассказывали что фигня все эти ваши коронавирусы и т.д. Мы тут год готовились к нему, нам ничто не помешает его провести. Вот и результат...
 показати весь коментар
 
 
Валянок ти ,інші країни замилюють ситуацію. А в Україні ти зовсім не взнаєш який результат. В Україні все зайб.. ніяких вірусів .Що дають то і хаваєш не аналізуючи інформацію.
 показати весь коментар
 
Если бы эти дебильные политики сразу оценили угрозу и перекрыли границы- так бы заразу не разнесли
Но боялись нести убытки - а теперь кризис просто все разрушит
Надо было сразу понять , что вирус - жто как чума . И значит методы такие борьбы
 показати весь коментар
 
 
В Украине до сих пор нет тест- систем. А вирус- есть
 показати весь коментар
 
 
Считаю, что украинцы должны требовать от власти ежедневных брифингов ПО ТЕМЕ КОРОНОВИРУСА
Депутаты должны пойти на каникулы и разъехаться по своим округам , создавая штабы по борьбе с заразой
А заодно и увидеть воочию состояние медицины
 показати весь коментар
 
 
они не для того шли в депутаты чтобы что-то делать
 показати весь коментар
 
 
Что-то зелёные бандиты делают... грабят и родину продают.
 показати весь коментар
 
 
Тогда выгонять их из Рады , или пусть мозги включат - Украина - не Италия , в ней медицина уничтожена
 показати весь коментар
 
 
после пяти лет войны с ядерной страной мозги не включились, а тут коронавирус какой-то. бесплатное биологическое оружие фактически (для кого-то), для кого-то - пиар, для кого-то - распил бабла на "лечение", для кого-то - целенаправленное уничтожение населения, правда, кто сюда потом переселится - негры и арабы?
 показати весь коментар
 
У негров и арабов есть Европа
На Украину нацелены ТАДЖИКИ ТУРКМЕНЫ УЗБЕКИ И ВЕСЬ БЫВШИЙ СОВОК, бо они знают руцкой язык
И припрут они в Украину свои аулы
 показати весь коментар
 
ну то кочевые племена, сами навряд ли приедут, тут работать нужно, фактически бесплатно причем. а вот с ес в принудительном порядке выслать - почему бы и нет? те же плантации, опять же, историческая память, все дела, другой пояс просто.
 показати весь коментар
 
Олександр Палій @paliy_alex 11 ч

Як я передбачив учора, московити (дані ООС) почали засилати в Україну заражених коронавірусом.
ВЛАДА ПОВИННА терміново ЗАКРИТИ КОРДОН для громадян Росії і її сателітів, а також перетин лінії розмежування на Донбасі.
Знаючи Мордор, рознощики коронавірусу вже їдуть в Україну.
 показати весь коментар
 
 
Кто еще не осознает что он может умереть от СПИДА туберкулеза герпеса а теперь еще от короновируса ...Просто у человечества шансов все менше и менше
 показати весь коментар
 
 
А что там в Санжарах - уже всех отпустили ?
 показати весь коментар
 
 
Чудом Санжары не всплывают в новостях я 30 км от них живу и то очкую а как там людям хз
 показати весь коментар
 
Не, ну реально - ЧТО ЖУРНАЛИСТЫ знают о Санжарах ?
 показати весь коментар
 
Впечетление что зе власть думает что вирус можна армией мусоров и БТРов победить
 показати весь коментар
 
 
Им нечем думать - там сплошная тупость 😀😀😀
 показати весь коментар
 
*********** паличками його по голові, по голові.
 показати весь коментар
 
В Италии 463 умерших уже ..на той неделе с 7 жертв начиналось
 показати весь коментар
 
 
Кстати продовольствий в погребе после зимы мало а новый урожай еще далеко ща продукты важнее чем курс доллара
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору