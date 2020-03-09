 Нам невідомий склад колони, яка виходила зі Слов'янська, - Муженко про вихід Гіркіна з міста в липні 2014 року. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу UATV.

Муженко зазначив: "Я тоді був керівником антитерористичної операції. Нам не відомий склад колони, яка виходила зі Слов'янська. Те, що вихід був - так. Те, що вогонь вівся по угрупованню. Яке це було угруповання ми не розуміємо до сьогодні, скільки це було людей".

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