 Нам невідомий склад колони, яка виходила зі Слов'янська, - Муженко про вихід Гіркіна з міста в липні 2014 року. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу UATV.
Муженко зазначив: "Я тоді був керівником антитерористичної операції. Нам не відомий склад колони, яка виходила зі Слов'янська. Те, що вихід був - так. Те, що вогонь вівся по угрупованню. Яке це було угруповання ми не розуміємо до сьогодні, скільки це було людей".
Гиркин прикрывался мирными ватниками - женщинами и детьми
поросенко только на словах был патриот Украины, а на деле - поросенко - это лжец и мародер))
Разве что у казламордых ****** как ты что то пропало)))
80% украинцев стали нищими, отношение к поросенко люди продемонстрировали на выборах в 2019, когда послали главвора поросенко подальше))
Ты вообще в курсе что все украинци замерзли без кацапского газа еще в далеком 2014году!?
Так что, все...
то, что украинцы послали вора поросенко в 2019 и поросенко позорно проиграло, несмотря на многочисленные фальсификации и админресурс?
это оценка украинцев - 5 годам постоянной лжи и воровства на посту президента этого соевого мародерища ))
Кацап иди уже спать там доллар уже 75+ и это тоже виноват Порошенко))
Кацапы еще никогда так плохо не жили как при Порошенку!
поросенко в 2019 проиграл бы любому конкуренту, потому, что украинцы ни при каких условиях не хотели голосовать за это мародерище..
кстати, поросенко, украл победу у тимошенко, во второй тур должны были выйти тимошенко и зеленский..
в третьих, меня, в отличие от тебя, вальцманоид, - не интересуют курс *****))
Вот вы ******** кацапские никак не уймётесь
саудиты скоро вас научат уважать договора!
Але ж. Можна заголовок подати і так.
Але комусь потрібні спекуляції і фальсифікації.
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/09/24/115500/iz-vospominaniya-khugo-shmajsera-o-tom-kak-kalashnikov-izobrel-avtomat.shtml
эта падаль завтра еще справку принесет и скажет - я вообще не при делах!
- ну, бред!!! город окружен. в нем террористы. открыта только одна дорога через поле.
- летчики запрашивают. военные сообщают но, по словам этого неудачника - все фейк!!!???
- "Колонна выходила через поле».«Я заехал в город по дороге, которая вообще никем не охранялась, просто никем» - рассказывает Гиркин.
- За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение. «Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с полковником Кривоносом, что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит бывший спикер АТО Дмитрашковский.
Подвела кацапа методичка
С полной конфискацией.
этого полудурка нужно судить за преступную бездеятельность и за предательство.
Ольгино подняли по тревоге