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Все про:Слов'янськ (213) Муженко (192) Гіркін (86)

 Нам невідомий склад колони, яка виходила зі Слов'янська, - Муженко про вихід Гіркіна з міста в липні 2014 року. ВIДЕО

Ексглава Генерального штабу Віктор Муженко заявив про те, що терорист Гіркін вийшов зі Слов'янська без бойової техніки, але йому і досі не відомий кількісний склад терористів, які вийшли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу UATV.

Муженко зазначив: "Я тоді був керівником антитерористичної операції. Нам не відомий склад колони, яка виходила зі Слов'янська. Те, що вихід був - так. Те, що вогонь вівся по угрупованню. Яке це було угруповання ми не розуміємо до сьогодні, скільки це було людей".

Читайте також: Муженко: головна помилка Іловайська - те, що повірили Путіну, який обіцяв "зелений коридор"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180320
 
 
 Топ коментарі
 
Бідолаха, нічого він не розумів. І це говорить керівник АТО.
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Мова була, що у тій колонні Гіркин, перемішав місцеве населення, яке «спасалось о бєндєровцев і нациков» з терористами.
Але ж. Можна заголовок подати і так.
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Про це відомо з самого початку.
Але комусь потрібні спекуляції і фальсифікації.
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Украина это не раша с Бесланом и Норд-Остом, где заложников положили в разы больше, чем террористов

Гиркин прикрывался мирными ватниками - женщинами и детьми
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Бідолаха, нічого він не розумів. І це говорить керівник АТО.
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Так! Керівник АТО країни в якій кожен другий - зрадник!
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в то время, как в кресле президента - был главвор страны - поросенко))
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Ну хоть не предатель как клоун глава всех зебилоидов!
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поросенко предатель циничный, потому, что прикрываясь лозунгами - грабил народ Украины в тылу, наваривал свой доход на поставках контрабанды на фронт, торговал интересами Украины с оккупантом, вспомнить надо поросенке Иловайск, Дебальцево, его офшоры в обход налогов Украины и тд..
поросенко только на словах был патриот Украины, а на деле - поросенко - это лжец и мародер))
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Грабил? а шо украл? а то у меня все на месте!
Разве что у казламордых ****** как ты что то пропало)))
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поросенко украинцев из бедных, сделал нищими..
80% украинцев стали нищими, отношение к поросенко люди продемонстрировали на выборах в 2019, когда послали главвора поросенко подальше))
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Полудурок это ты сам такое придумал? Нам невідомий склад колони, яка виходила зі Слов'янська, - Муженко про вихід Гіркіна з міста в липні 2014 року - Цензор.НЕТ 2086
Ты вообще в курсе что все украинци замерзли без кацапского газа еще в далеком 2014году!?
Так что, все...
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полный дурок, что не правда?
то, что украинцы послали вора поросенко в 2019 и поросенко позорно проиграло, несмотря на многочисленные фальсификации и админресурс?
это оценка украинцев - 5 годам постоянной лжи и воровства на посту президента этого соевого мародерища ))
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Позорно проиграл? Кому? клоуну? Как такой человек как Порошенко может проиграть сцикуну который даже в баночку посцать не смог???
Кацап иди уже спать там доллар уже 75+ и это тоже виноват Порошенко))
Кацапы еще никогда так плохо не жили как при Порошенку!
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во первых, кацап - это жена лолиты поросенко))
поросенко в 2019 проиграл бы любому конкуренту, потому, что украинцы ни при каких условиях не хотели голосовать за это мародерище..
кстати, поросенко, украл победу у тимошенко, во второй тур должны были выйти тимошенко и зеленский..
в третьих, меня, в отличие от тебя, вальцманоид, - не интересуют курс *****))
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а ты зачем, пропукинец, оно же вальцманоид, сменил флажок? стесняешься триколора?))
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главная задача кацапского троля всё обосрать и поставить с собой на один уровень чем ты и еще тел 10 ( думаю что это ты и есть) пытаетесь тут заниматься!
Вот вы ******** кацапские никак не уймётесь
саудиты скоро вас научат уважать договора!
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самокритично троллина касабская, оно же вальцманоид)) продолжай в том же духе))
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Мова була, що у тій колонні Гіркин, перемішав місцеве населення, яке «спасалось о бєндєровцев і нациков» з терористами.
Але ж. Можна заголовок подати і так.
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Про це відомо з самого початку.
Але комусь потрібні спекуляції і фальсифікації.
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А оно вони вже тут, сокочуть пєтушкі.
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если раздолбать этот кагал, то никакой брехни про распятого мальчика не надо было бы - кадры с разорванными мирными машинами и жителями облетели бы весь мир.
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Из воспоминания Хуго Шмайсера: О том, как Калашников «изобрел» автомат

http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/09/24/115500/iz-vospominaniya-khugo-shmajsera-o-tom-kak-kalashnikov-izobrel-avtomat.shtml
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под дыбила косит??
эта падаль завтра еще справку принесет и скажет - я вообще не при делах!
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почитай откровения безлера и гиркина - может поумнеет... вы же ему и дали выйти с оружием БЕСПРЕПЯТСТВЕННО! ты - новый претендент на скамью подсудимых. и это Иловайск еще никто не трогал....
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некомпетентность галиматеев, предательство муженками добробатов и жадность поросенко на фоне ужасов начала украино-рашистской войны..
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Что вы, у нас за некомпетентность наоборот награждают.
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Ага. несколько недель рассказывал что Славянск в полном окружении а потом вдруг колона Гиркина вышла и оказалась в Донецке. Все было договорено и дураку понятно. Боевикам сдали город миллионник Донецк, а натоместь нам отдали сраный Славянск
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тебе- так номер вч поведай где ты в Донецке сидел а
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В тому мільйоннику було 90% вати яка хотіла на расєю де великі пензії. Довелось уважити.
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ALEX SUROVV -Ты дурачёк врождённый, военную технику шедшую колонной раздолбали на блокпосту, остальные колоны шли по полевым дорогам легковыми машинами, бусами и т.д. , когда они объединились на трассе за Краматорском - это обычное движение легковушек, бусов и частично военной техники по трассе, там была куча боевиков с семьями, если раздолбать этот кагал, то никакой брехни про распятого мальчика не надо было бы - кадры с разорванными мирными машинами и жителями облетели бы весь мир.
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ха. чё ты так распинаешься перед казламордыми тролями? Там вон нефть уже по 30... пусть думают что завтра жрать будут, а не Порошенко с Муженком им надо.
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Должен сидеть вместе с тем, кто на тот момент был главнокомандующим.
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Так ото ж бо. Мабуть смаженим запахло. Петя цього довбня здасть по любасіку.
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А еще Мудэнко не знал что под Иловайском уже неделю стояли росийские окопаные войска, хотя об етом добровольцы кричали не один день.
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Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма... оно и понятно, что всё это спец операция ФСБ по заданию кремлёвского Фюрера,чтобы украинцы забыли о своём Крыме им навязали ,как говорит наш Президент Зеленский, Россия на Донбассе создала замороженный конфликт,ректорату Президента надоела война и они хотят опять без войны в объятьях с московским стойлом,как раньше было стадо баранов спокойно пасётся при московской конюшне, а потом Кремль выдёргивает баранов по понемногу с каждого стойла(колонии) на бойню, а всё стадо молчит
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Фейсбук был главным информатором у этого "хенерала"
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Детский лепет на лужайке. Что он будет ляпать за решеткой - можно уже не представлять..
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Якщо почне говорити, - довго не проживе.
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Чому, тому що може вивести на чисту воду вафельного царя парашенка?
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Да хватит пока что "чистой воды" вон уже Форбс клоуна вывел на чистую воду... про платежки в два раза я вообще молчу. Такого даже при Порошенко не было!
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Коментируют (в большинстве рашистские боты) или коллаборанты из ЛуганДонии!
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Сєрьйозно? Це так у твоїй методичці написано?

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Взагалі, не знаю, що це й таке. Уявлення, про «методичку», як у Чапаєва, про квадратний трьохчлен.

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Ти знаєш, шо твої предки лайно збирали, як і ти. Погугли, шо означає золотарь
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Это он в Гааге выступил на суде ..Так быстро
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І тут Олексійович раптом вкрився холодним липким потом
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Ти ето, відпочинь. А то зовсім здрочишся на Олексійовича.

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Нагадаю. Що порошенко був головнокомандуючим в ті часи. Це для порохоботів. Для зеботів, ця тварина взагалі Україну здає кацапам.
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- изворачивается, как вьюн. порошенко уже не сможет прикрыть. но, ложь уже достала, пожалуй своими интервью он пополнит ряды свидетелей, желающих дать показания на суде против говнокомандущего АТО.
- ну, бред!!! город окружен. в нем террористы. открыта только одна дорога через поле.
- летчики запрашивают. военные сообщают но, по словам этого неудачника - все фейк!!!???
- "Колонна выходила через поле».«Я заехал в город по дороге, которая вообще никем не охранялась, просто никем» - рассказывает Гиркин.
- За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение. «Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с полковником Кривоносом, что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит бывший спикер АТО Дмитрашковский.
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Конечно же казламордые будут верить Гиркину (террористу и преступнику) чем украинской армии!
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Во у казламордых в этой теме жестко подгорело...!
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Во всех странах с террористами не панькаются, даже если они идут под прикрытием нескольких десятков гражданских. Пожалели несколько десятков получили несколько тысяч убитыми плюс потерю целого региона. Это еще раз доказывает что у руля в Украине дегенераты-непрофессионалы!
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Так кому как не кацапам знать как расстреливать колоны с белым флагом?!
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кстати, то что у руля дегенераты-непрофессионалы, тут думаю он прав! Нам невідомий склад колони, яка виходила зі Слов'янська, - Муженко про вихід Гіркіна з міста в липні 2014 року - Цензор.НЕТ 9471
Подвела кацапа методичка
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Victor Bublik - если раздолбать этот кагал, то никакой брехни про распятого мальчика не надо было бы - кадры с разорванными мирными машинами и жителями облетели бы весь мир.
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у тебя "все страны" это раша с Бесланом и Норд-Остом - заложников положили в разы больше, чем террористов
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Чому мужеложенко на волі? При парашенко ця тварина накоїла лиха більше а ніж путєн
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Оо еще один свидетель секты "Порошенко все украл, а Муженко хуэе х**й*а"!
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Эта гнида должна сидеть рядом с Зеленским, Пораженко и ******.
С полной конфискацией.
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Ну да, Рафик не виноват. Все знали состав колонны, а он не знал. Это как с окружением в Иловайске, журналисты знали, что зашли российские войска, а этот "начальник генштаба" 3 дня не знал, а если ему про это докладывали посылал всех матом.
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а если и знал то что? Надо было как кацапы, - солдат не жалеть бабы еще нарожают???
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Дать приказ на выход из окружение, пока кольцо не за замкнулось, а не посылать потом в походных колоннах на расстрел по "зеленому коридору".
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ух ты какой умный)) Пойди к зеленскому он тебя главным назначит))
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Но если бы на самом деле был умным, а то что на переговорах Иловайск должен был остаться за Украиной ты конечно же не слышал?
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"Нам неизвестен состав колонны, которая выходила из Славянска" - было извесно что это враг , а значит подлежала уничтожению !
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Та то да июль...Война пол-года идет Гитлер уже под Смоленском был. Кто такой Гиркин - Стрелков? Он ни дня в армии не служил. Заблудшие овцы
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если бы тогда было адекватное командование, то войну можно было закончить за пару дней.

этого полудурка нужно судить за преступную бездеятельность и за предательство.
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где был тогда ты, аленей пас в Нарьян-Маре, запаребриковый, или "трактористом" был на Дамбасе ?
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