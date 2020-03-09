 Пріоритетно обміняти тих, у кого найбільші терміни і проблеми зі здоров'ям, - Джемілєв про можливий обмін кримських татар

Про це розповів нардеп, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Нам передали список з СБУ на затвердження. І невдовзі вони будь-якою ціною все таки планують обмінювати людей. Але ми для себе визначили пріоритети: обмінювати потрібно передовсім тих, у кого найбільші терміни, наприклад, 17-18 років і по стану здоров’я. Списки вже готові, але зараз Росія просто не веде розмов про це", - зазначив він.

За словами Джемілєва, він допускає, що утримувані Росією кримські татари можуть не хотіти бути обміняними на злочинців і вбивць.

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"У нас там доволі ідейні люди. Якщо вони дізнаються, що їх обмінюють на бандитів, то вони можуть і відмовитися. От ми з допомогою Ердогана звільнили Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Ердоган нам говорив, що попросив Путіна їх звільнити, а потім з’ясувалося, що в обмін на це Туреччина була змушена видати двох терористів, які на території Туреччини вбивали чеченських дисидентів. Це професійні вбивці, співробітники ГРУ.

І от Умеров і Чийгоз говорять: "Якби ми знали, що такою ціною, то ми б не звільнялися". Тому тут можуть виникнути такі не приємні для української влади питання, що якщо люди вийдуть і скажуть: "Чого ви нас звільнили?", - пояснив депутат.



