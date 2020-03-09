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Все про:Іран (532) COVID-19 (577)

 Люди в Ірані повірили, що метанол врятує від коронавірусу: 7 померли, 4 осліпли

В Ірані в соцмережах поширюють чутки про те, що вживання метилового спирту допоможе у боротьбі з китайським коронавірусом. Насправді це не так, і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) про це попереджала.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє іранське агентство IRNA із посиланням на прокуратуру міста Ахваз.

Саме в цьому місті близько 50 осіб вирішили захиститися від коронавірусу таким екстравагантним способом. Результат виявився передбачуваним - сім осіб померло, четверо осліпли.

Прокуратура очікує, що кількість жертв отруєння метанолом зросте. Правоохоронці розслідують цей інцидент і шукають тих, хто поширює подібні чутки.

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Нагадаємо, ВООЗ оприлюднила список поширених міфів про коронавірус і розвінчала їх. У ньому, зокрема міф про те, що в боротьбі з вірусом допоможе обробка всього тіла етанолом або хлорним вапном.

Наголошуємо, це НЕ ДОПОМОЖЕ вам захиститися від китайського коронавірусу.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180318
 
 
 Топ коментарі
 
Эти иранцы какие-то странные и самодеструктивные. Смотрите, решили нагадить американцам в Ираке, за что был убит ихний генерал, на похоронах которого они затоптали почти 90 своих же сограждан под крики про ужасную месть, потом сдуру сбли наш самолёт, на котором летели такие же иранцы, потом заразили пол-страны во время слишком тесной дружбы с китайцами, а теперь они умирают от самолечения метиловым спиртом. Господи, не дай им сделать бомбу!
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иранцы поделитесь секретом снадобья с братьями кацапами.....
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С другого же бока... теперь они точно не заразятся. Ловко придумано...
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Накрути усі ці 50 круток собі на писюна.
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Бедняги. Ну откуда непьющие мусульмане могут знать разницу между этиловым и метиловым спиртом?
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может они его нюхают) хотя, судя по муслимам Египта, на шару все пьют)
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Надо было использовать как наружное дезинфицирующе средство ..... Де...лы ... мля ( Лавров)
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В совецкое время жил в общаге . Было много узбеков , - самогонку пили и закусывали салом - аж гай шумел ... . Вроде ж тоже - мусульмане . ))
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В Коране нет прямого запрета на употребление алкоголя.
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Среди категорических запретов в Исламе - хамр - употребление спиртного. Люди в Ірані повірили, що метанол врятує від коронавірусу: 7 померли, 4 осліпли - Цензор.НЕТ 1534

«О, те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее - быть может, вы преуспеете. Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» (сура «Аль-Маида;90-91)
Исходя из приведенного аята Священного Корана, употребление спиртного является для мусульманина большим грехом. Человек, отрицающий запретность употребления спиртного, является неверным (кяфиром). Люди в Ірані повірили, що метанол врятує від коронавірусу: 7 померли, 4 осліпли - Цензор.НЕТ 9734
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Можна ще ртуть пити... Дарвінську премію ще ніхто не відмінив.
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Раньше тоже наверно так делали, но тогда не было интернета, и никто ине знал об этом.. А в росии недавно сухой лёд в бассейн бросили и -3
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Всем верно сделали, коронавирус им уже по барабану. Как, впрочем, и все остальное.
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Потому что на химию болт забили ,а наука не терпит такого неуважения Люди в Ірані повірили, що метанол врятує від коронавірусу: 7 померли, 4 осліпли - Цензор.НЕТ 2717
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Нам ещё в школе на уроке химии обьясняли что метанол это отрава
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Ну, а от це що тобі не пояснювали у школі 100%
Протиотрутою (антидотом ) проти метанолу, є етанол.
Тобто ЕТИЛОВИЙ СПИРТ.
При отруєнні метиловим спиртом, слід кожні півгодини приймати 50 грамм ЕТИЛОВОГО СПИРТУ. А можна й частіше.
Як відрізнити метиловий від етилового.
Берете мідний дротик діаметром десь 1 мм, довжиною 10 см, нагріваєте кінчик (краще там зробити петельку, або типу пружинки ) до червого кольору над запальничкою, і суєте в налитий гранчак, потім коли зашипіло, витягуєте і нюхаєте.
Якщо запах яблучний, то спирт етиловий, якщо смердючий, хімічний, то метиловий.
Нє благодарітє.
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Израиль вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну

Израиль из-за нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну. Об этом сообщил в понедельник в Twitter по итогам совещания с представителями министерства здравоохранения исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

"После целого дня сложных дискуссий мы приняли решение, что любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти 14-дневную изоляцию. Это было сложное решение, но оно необходимо для охраны общественного здоровья, а эта задача - превыше всех", - написал он.
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О то типа приехал в отпуск на неделю проторчал три ? А можно карантинную зону в районе мертвого моря ?
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идиоты... Аятолы и попы до добра не доведут..
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иранцы поделитесь секретом снадобья с братьями кацапами.....
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Это скорее братья - кацапы поделились с ними. Это еще те ,,братья,, ,могут и ,,новичком,, поделиться...
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Эти иранцы какие-то странные и самодеструктивные. Смотрите, решили нагадить американцам в Ираке, за что был убит ихний генерал, на похоронах которого они затоптали почти 90 своих же сограждан под крики про ужасную месть, потом сдуру сбли наш самолёт, на котором летели такие же иранцы, потом заразили пол-страны во время слишком тесной дружбы с китайцами, а теперь они умирают от самолечения метиловым спиртом. Господи, не дай им сделать бомбу!
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Выживший в уме

@Hlopak_48 мин

Травляться в основному метілом, бо легальний алкоголь у країні заборонений.
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Вообще как утверждает ВОЗ есть только один способ гарантированно обезопасить себя от любого вируса, нужно просто повеситься...но в Иране пипл лёгких путей не ищут
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Нажаль це вже нє прокатіт . У них стійкий імунітет на генному рівні після горбачовського сухого закону . ))
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рашистские советники научили персидских зенитчиков не только
сбивать гражданские борты, а и жрать стекломой, а заодно и этих несчастных персов.
руский мир во всей красе.
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Ну а що??? Вони жне від вірусу загинули, значить допомогло...
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Жаль что не на расеюшке...хотя шмурдяк кацапский из опилок содержит процент метанола, но действует он не сразу ((((
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Без сала и чеснока метанол не лечит , иранцам не подсказали .
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Выживший в уме@Hlopak_6 мин

Ого.
Уряд Італії вводить повний карантин на всій територіїї країни.
Зачиняються всі освітні та розважалтні заклади.
Призупиняють усі спортивні події включно з чемпіонатом по футболу.
Рекомендовано усім сидіти вдома й виходити лише на роботу та за харчами.

Італія категорично не рекомендує іноземцям (забороняє туристам) відвідувати свою країну, якщо це не важливе відрядження чи форс-мажор.
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Leonid Volkov@leonidvolkov 16 ч

Италия: гражданам, попавшим в карантин, предоставляются каникулы и отсрочки по уплате кредитов и налоговых платежей
Россия: гражданам, попавшим в карантин, предоставляется ознакомиться со ст.236 УК РФ, до пяти лет лишения свободы
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Тепер зрозуміло чому московити й іранці воюють пліч-о-пліч в Сирії - це братні народи, які дуже близькі по ментальності.
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Надо теже запостить и в рашке , тож диструктивный народишко
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По завету аятолл
кто-то выпил метанол -
чтобы вирус иноземный
в морг не уложил на стол. Люди в Ірані повірили, що метанол врятує від коронавірусу: 7 померли, 4 осліпли - Цензор.НЕТ 1866
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Действие метанола известно издавна, поэтому не трудно понять насколько опасен исламский фундаментализм
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Метанол слепит или отправляет на тот свет всё зависит от дозы и от иммунной системы один хрен пипец здоровью как минимум
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Метанол - это следующая стадия после излечения молитвами.
Думаю, что мудрый простой нарид скоро тоже нас чем-то удивит. По крайней мере, крестный ход Московского патриорхата в Виннице уже был.
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Вот неучи, метанол только русских лечит, незамерзайка по ломику в стакан на морозе - вот самое эффективное средство.
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Если бы вирусы вели аккаунты в соцсетях то они были бы самыми популярными. Ещё и названия им дают такие хайповые, Эбола, Коронавирус. Их медицго раскрутили круче самых топовых звёзд. Ото и истерия такая по всему миру.
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