 Люди в Ірані повірили, що метанол врятує від коронавірусу: 7 померли, 4 осліпли

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє іранське агентство IRNA із посиланням на прокуратуру міста Ахваз.
Саме в цьому місті близько 50 осіб вирішили захиститися від коронавірусу таким екстравагантним способом. Результат виявився передбачуваним - сім осіб померло, четверо осліпли.
Прокуратура очікує, що кількість жертв отруєння метанолом зросте. Правоохоронці розслідують цей інцидент і шукають тих, хто поширює подібні чутки.
Нагадаємо, ВООЗ оприлюднила список поширених міфів про коронавірус і розвінчала їх. У ньому, зокрема міф про те, що в боротьбі з вірусом допоможе обробка всього тіла етанолом або хлорним вапном.
Наголошуємо, це НЕ ДОПОМОЖЕ вам захиститися від китайського коронавірусу.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
«О, те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее - быть может, вы преуспеете. Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» (сура «Аль-Маида;90-91)
Исходя из приведенного аята Священного Корана, употребление спиртного является для мусульманина большим грехом. Человек, отрицающий запретность употребления спиртного, является неверным (кяфиром).
Протиотрутою (антидотом ) проти метанолу, є етанол.
Тобто ЕТИЛОВИЙ СПИРТ.
При отруєнні метиловим спиртом, слід кожні півгодини приймати 50 грамм ЕТИЛОВОГО СПИРТУ. А можна й частіше.
Як відрізнити метиловий від етилового.
Берете мідний дротик діаметром десь 1 мм, довжиною 10 см, нагріваєте кінчик (краще там зробити петельку, або типу пружинки ) до червого кольору над запальничкою, і суєте в налитий гранчак, потім коли зашипіло, витягуєте і нюхаєте.
Якщо запах яблучний, то спирт етиловий, якщо смердючий, хімічний, то метиловий.
Нє благодарітє.
Израиль из-за нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну. Об этом сообщил в понедельник в Twitter по итогам совещания с представителями министерства здравоохранения исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.
"После целого дня сложных дискуссий мы приняли решение, что любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти 14-дневную изоляцию. Это было сложное решение, но оно необходимо для охраны общественного здоровья, а эта задача - превыше всех", - написал он.
Коронавирус?
Выживший в уме
@Hlopak_48 мин
Травляться в основному метілом, бо легальний алкоголь у країні заборонений.
сбивать гражданские борты, а и жрать стекломой, а заодно и этих несчастных персов.
руский мир во всей красе.
Выживший в уме@Hlopak_6 мин
Ого.
Уряд Італії вводить повний карантин на всій територіїї країни.
Зачиняються всі освітні та розважалтні заклади.
Призупиняють усі спортивні події включно з чемпіонатом по футболу.
Рекомендовано усім сидіти вдома й виходити лише на роботу та за харчами.
Італія категорично не рекомендує іноземцям (забороняє туристам) відвідувати свою країну, якщо це не важливе відрядження чи форс-мажор.
Leonid Volkov@leonidvolkov 16 ч
Италия: гражданам, попавшим в карантин, предоставляются каникулы и отсрочки по уплате кредитов и налоговых платежей
Россия: гражданам, попавшим в карантин, предоставляется ознакомиться со ст.236 УК РФ, до пяти лет лишения свободы
кто-то выпил метанол -
чтобы вирус иноземный
в морг не уложил на стол.
Думаю, что мудрый простой нарид скоро тоже нас чем-то удивит. По крайней мере, крестный ход Московского патриорхата в Виннице уже был.