 Борець Беленюк і дзюдоїстка Білодід стали спортсменами року в Україні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Департаменту спорту вищих досягнень Міністерства культури, молоді і спорту.

Найкращим спортсменом 2019 року визнано народного депутата від фракції "Слуга народу" Жана Беленюка - чемпіона світу і Європи з греко-римської боротьби, срібного призера Олімпійських ігор 2016 року в Ріо.

Найкращою спортсменкою України стала Дар'я Білодід - дворазова чемпіонка світу з дзюдо (2018, 2019), чемпіонка Європи 2017 року.

Найращими тренерами року визнані батьки і тренери Дар'ї Білодід - Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід.

Найкраща команда року - чоловіча збірна з фехтування на шпагах, срібний призер чемпіонату світу з фехтування в Будапешті.

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Найраща команда з ігрових видів спорту - юнацька збірна з футболу - чемпіони світу U-20.

У номінації "Сильні духом" перемогла Марина Піддубна - дворазова чемпіонка світу з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору та фізичного розвитку.

Сенсацією року визнано чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного.

У номінації "Разом з олімпійцями" переміг чемпіон світу з пауерліфтингу Олексій Бичков.

Нагороду "Олімпійська надія України" отримала стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, срібна призерка чемпіонату світу 2019 року.

Переможцем у номінації "Зірка, що сходить" став Олексій Середа - чемпіон і срібний призер чемпіонату Європи зі стрибків у воду.

Нагороду в номінації "Народний вибір" отримала олімпійська чемпіонка 2008 року шаблістка Ольга Харлан.