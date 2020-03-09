 Глава ОП Богдан і "слуга народу" Сольський вчинили рейдерське захоплення агрофірми і перерахували гроші в касу партії Зеленського. ВIДЕО

Про це йдеться в розслідуванні Антона Столярова та Анастасії Усенко для Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.
Щоб це провернути, зібрали звільнених працівників, які вибрали собі "директора" Наталію Войтенко. Протокол відразу завірила нотаріус (в Києві) і державний реєстратор (в Ірпені). Войтенко отримала 1000 га землі, всю техніку кооперативу і доступ до понад 11 млн грн на рахунках агрокомпанії.
Як з'ясували журналісти, селяни зібралися самі, оскільки юрист із Києва повідомив їм, що тодішній керівник кооперативу не доплачував за оренду землі і виключав зі списку членів. Але такі збори незаконні.
Зерносховища і техніку відразу взяли під контроль люди в камуфляжі без розпізнавальних знаків. На половину отриманої суми Войтенко купує півтори тисячі тонн цементу.
Інформація про рейдерське захоплення кооперативу на Київщині з'явилася навесні 2019 року, жителі села Вільшанська Новоселиця Київської області влаштовували пікети під парламентом, зверталися до всіх владних структур.
Рейдернули агробізнес люди, пов'язані з нардепом від "Слуги народу" Миколою Сольським і ексглавою Офісу президента Андрієм Богданом.
На зборах була людина, яка не має ніякого відношення до того, що відбувається, - юрист Олексій Оленченко. За місяць до зборів він зареєстрував клон захопленого кооперативу. Юрист працював на компанію Сольського.
Скріншот Bihus.info
Журналісти нагадали, що аграрні інтереси об'єднують нардепа з Богданом і Ігорем Пукшиним.
Нова директорка видає від кооперативу три довіреності на юридичне представництво. Юристами захопленого підприємства призначають Юрія Козака, Андрія Рубашка та Сергія Матієвського. Одночасно всі троє стають щедрими спонсорами партії "Слуга народу". Разом вносять 5 млн грн - стільки ж, скільки Войтенко вивела з підприємства.
Скріншот Bihus.info
Нагадаємо, у квітні 2019 року Нацполіція повідомляла про те, що в Київській області невідомі в балаклавах зробили спробу захопити аграрний кооператив і зняти з посади главу Вільшанської сільради.
Що тут дійсні факти, а що він придумав - ще потрібно буде розбиратися.
Ще раз: якійсь факти там є, це навряд чи можна заперечити (судячи з того, що я пригадую, як селяни того кооперативу справді, весною перед парламентом кіпішували). Наскільки глибоко факти відповідають дійсності - інше питання.
Просто отрубают воду, свет, закрывают дорогу и адью - фермер сам продает свою землю. Ну или садится в бульдозер, равняет полгородка с землей и кончает жизнь самоубийством.
Давно эта тема ходит что спонсировали Зе не очень чистые деньги и в спосорах не ангелы
Даниил Монин
7 ч. ·
Ну что. Все что было скрытым теперь стало явным. Слуги народа таки решили опубликовать свое безумие. Но Марьян Заболоцкий как автор решил не нести одиночную ответственность за тотальное убийство сельхоз производителей и подписал ещё 36 слуг.
Все что написано было в моем посте - все осталось в этом законопроекте . ...встречаем 3131 на сайте ВР... Атомная бомба от Слуг народа сельскому хозяйству!
Даниил МонинПодписаться
19 февраля в 19:57
Атомная бомба сельскохозяйственным производителям. Лонгрид.
Как я вчера говорил, Министерство Финансов записало себе в план цели 6.2 , которая звучит как Уменьшения налогового давления и уменьшения времени на администрирование налогов - задачу Усовершенствование процедур оплаты за землю. (смотри вчерашний мой пост). И вот мне пересылают подготавливаемый в режиме совершенной секретности Проект Закона как раз по этой теме, с названием, в стиле текущей власти : щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції.
Хотите понимать как выглядит усовершенствование процедур по оплате на землю? Рассказываю.
Слуги народа решили ввести новый налог под названием Поставленное налоговое обязательство, которое регламентирует что Каждый Производитель или владелец земли обязан будет платить минимум 8% от нормативной стоимости своей сельхозземли!!! Более того это обязательство даже не отменяет земельный налог, который сейчас по нормам текущего налогового кодекса устанавливается местными советами и должен быть в пределе от 0.3% до 1% от нормативной стоимости земли. Таким образом базовое повышение налоговой нагрузки на землю составляет от 8 до 25 раз!!!
Таким образом при средней нормативной стоимости земли в 25-30 тыс гривен и имея сельхозземель в размере 40 млн гектаров, Слуги народа хотят собирать не мало ни много 100 млрд гривен обязательных к уплате Налогов на землю. Фактически это 2.5% ВВП по ВВП 2019 года. Огромное увеличение налоговой нагрузки проводимое конечно в рамках цели Уменьшение Налогового давления по Минфиновски )))))
Но это еще не все… Слуги Народа подумали еще и об самых мелких селянах имеющих до 2-х гектаров земли… Ранее выращивание продукции самых мелких имели льготы… Теперь эту льготу хотят сократить до 0.5 га… или 50 соток!!!
Да Слуги конечно предложили что налог можно уменьшить через вычет других оплаченных налогов, но мы же все понимаем, что фермеры и самые мелкие пострадают в первую очередь. Ведь там работа обычно проводится в виде всего домохозяйства и конечно нет выплат Налогов в виде зарплат своим родственникам.
Но это еще не все… Я специально вчера пообщался по поводу животноводства и мне сообщили что в среднем животноводство требует на одну корову от 0.5 до 1га земли с учетом заготовки кормов и выпаса животных. Что это означает? Что при средней стоимости поставленного налогового обязательства в 2500 гривен за гектар, получение дотаций на корову в 1500 гривен выглядит как надсмешка идиотов. Все это приведет только либо к еще большему уменьшению поголовья скота, либо же увеличению себестоимости молока… а значит и сыров, которые уже итак не выдерживают конкуренцию, с учетом завышенного курса гривны и наличия дотаций в странах Европы!! Таким образом Слуги Народа хотят уничтожить своими действиями еще одну отрасль, наивно думая, собрать побольше денег в свой бюджет…
Ну а что с упрощением администрирования? Вы представляете эффект когда 7 млн владельцев паев получат письма счастья с расчетом сколько они должны будут заплатить за свой пай?. В тоже время Законопроект предполагает , что если ты продал землю или сдал в аренду, то платить обязательство будет тот кому ты сдал.
Как Вы думаете что будет со стоимость сельхозземли когда огромное количество паев или мелких участков с 0.5 до 2 га выставят на продажу, нежелая платить огромнейшие аппетиты государства? Конечно же цена вместо того чтобы вырасти - Просядет причем серьезно!!!
Но вероятно это и есть цель авторов этого законопроекта … Надо же както заставить продать свои паи… или сдать паи в аренду за бесценок (ведь если не сдашь то получишь огромный налог)… Вот придумали как вместо того чтобы развивать фермерство за земле - его уничтожить и оставить исключительно крупно товарное производство!!!
Или может это подготовка к Голодомору 2.0?
К тому же юристом даже высококлассным в Украине на особняк, яхту, и Теслу как у Богдана, честно не заработаешь.
Мабуть у Питра Параші віджали земельку?😁