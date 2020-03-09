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Все про:Київська область (1133) рейдерство (207) Богдан Андрій (267) Слуга народу (713) Сольський Микола (12)

 Глава ОП Богдан і "слуга народу" Сольський вчинили рейдерське захоплення агрофірми і перерахували гроші в касу партії Зеленського. ВIДЕО

Понад тисячу гектарів землі в Київській області більш ніж десять років обробляв кооператив "Новоселицький", поки одного разу на фіктивних зборах не обрали нового керівника.

Про це йдеться в розслідуванні Антона Столярова та Анастасії Усенко для Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

Щоб це провернути, зібрали звільнених працівників, які вибрали собі "директора" Наталію Войтенко. Протокол відразу завірила нотаріус (в Києві) і державний реєстратор (в Ірпені). Войтенко отримала 1000 га землі, всю техніку кооперативу і доступ до понад 11 млн грн на рахунках агрокомпанії.

Як з'ясували журналісти, селяни зібралися самі, оскільки юрист із Києва повідомив їм, що тодішній керівник кооперативу не доплачував за оренду землі і виключав зі списку членів. Але такі збори незаконні.

Зерносховища і техніку відразу взяли під контроль люди в камуфляжі без розпізнавальних знаків. На половину отриманої суми Войтенко купує півтори тисячі тонн цементу.

Інформація про рейдерське захоплення кооперативу на Київщині з'явилася навесні 2019 року, жителі села Вільшанська Новоселиця Київської області влаштовували пікети під парламентом, зверталися до всіх владних структур.

Рейдернули агробізнес люди, пов'язані з нардепом від "Слуги народу" Миколою Сольським і ексглавою Офісу президента Андрієм Богданом.

На зборах була людина, яка не має ніякого відношення до того, що відбувається, - юрист Олексій Оленченко. За місяць до зборів він зареєстрував клон захопленого кооперативу. Юрист працював на компанію Сольського.

Глава ОП Богдан і слуга народу Сольський вчинили рейдерське захоплення агрофірми і перерахували гроші в касу партії Зеленського 01

Скріншот Bihus.info

Журналісти нагадали, що аграрні інтереси об'єднують нардепа з Богданом і Ігорем Пукшиним.

Глава ОП Богдан і слуга народу Сольський вчинили рейдерське захоплення агрофірми і перерахували гроші в касу партії Зеленського 02
Скріншот Bihus.info

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Нова директорка видає від кооперативу три довіреності на юридичне представництво. Юристами захопленого підприємства призначають Юрія Козака, Андрія Рубашка та Сергія Матієвського. Одночасно всі троє стають щедрими спонсорами партії "Слуга народу". Разом вносять 5 млн грн - стільки ж, скільки Войтенко вивела з підприємства.

Глава ОП Богдан і слуга народу Сольський вчинили рейдерське захоплення агрофірми і перерахували гроші в касу партії Зеленського 03

Скріншот Bihus.info

Нагадаємо, у квітні 2019 року Нацполіція повідомляла про те, що в Київській області невідомі в балаклавах зробили спробу захопити аграрний кооператив і зняти з посади главу Вільшанської сільради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180315
 
 
 Топ коментарі
 
сейчас налетят зебобики отстаивать честь Шмаркли... Глава ОП Богдан и "слуга народа" Сольский совершили рейдерский захват агрофирмы и перечислили деньги в кассу партии Зеленского - Цензор.НЕТ 116
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Новиє ліца зебілів зробили разом. Глава ОП Богдан и "слуга народа" Сольский совершили рейдерский захват агрофирмы и перечислили деньги в кассу партии Зеленского - Цензор.НЕТ 2407
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сейчас налетят зебобики отстаивать честь Шмаркли...
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бигус отрабатывает заказы. Кто платит, тот его и танцует. Это сливной бачок, там может быть и реальные факты, а могут быть манипуляции на домыслах.
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Яке "опровєрженіє"? Це Васильківський район, тут всі знають про цю ситуацію. І тітушню Богдана в Гребінках ловили- прийняли півсотні озброєних бойовиків.
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Гроші вкрадено, незібраний врожай спалено (бо зібрати його хотіли і селяни, і рейдери). Зараз на землю і техніку накладено арешт (а це людські паї, за які вони отримували кошти). Розслідувати ніхто не буде, бо кінці приведуть до президентської партії.
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а не вы ли дрочили на бихуса когда он серил на пороха?
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Це було в інтернеті, допоки Омнаський не став презЕдентом, а богдаша особистим секретут- шептуньком велічайшего. Потім її підчистили. Та прибрати інформацію зі "світової павутини" неможливо
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То якійсь пісць... Ця краіна колись відштовхнеться курва від 90 х років ??? І вважаетє що іноземні інвестори просто в черзі стоятимуть щоб вкласти в укр бізнес бабло ???Забути! В Зімбабве адекватні бізнесмєни не вкладають
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без інвестняні - ніяк . Ну, і відстьогувати з бізнесу треба...
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Если инвестняня - Богдан, то как же ты ее трахать будешь?
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Если руководителем страны избирают клоуна, нужно быть готовым к тому, что страна превратится в сра...ый цирк с запредельным уровнем коррупции.
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Бігусу не довіряю. Бачу, в нього така схема: десь-щось було - інше придумає.
Що тут дійсні факти, а що він придумав - ще потрібно буде розбиратися.

Ще раз: якійсь факти там є, це навряд чи можна заперечити (судячи з того, що я пригадую, як селяни того кооперативу справді, весною перед парламентом кіпішували). Наскільки глибоко факти відповідають дійсності - інше питання.
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Это не кино а реальность Зе в кино мачо а в жизни просто Вова не брезгующий криминальными деньгами в стадии наполеона
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"Коломойский: Зеленский - "циничный бизнесмен""
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зеля не отстает! значит и зеле можно, логика зебила
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Штанці перевір. Здається Порошенко наклав тобі туди.
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Зелені так завзято взялись за землю... Вас там і прикопають . Треба бути повним і конченим імбецилом, що б не розуміти сакральну цінність такого ресурсу для українців.
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Помните фантазии Зели про каких-то инвесторов со 100 млн долларов/евро, которым он лично предоставит куратора? Всегда почему-то вспоминаю, когда такие статьи про удачные инвестиции собственных граждан в украинскую экономику читаю, вроде этой.
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Хотел бы я посмотреть на то, шо останется от рейдеров после попытки рейдерского захвата фермерского хозяйства в Штатах.
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Залежить від того, куди прилетить шротом з шотгана. Якщо у голову - буде рейдер без голови, наприклад...
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Сурйозно. Тут рейдерів доведеться збирати по фрагментах...
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Угу. Фырррр - и пара кило свинца улетела встречи искать
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Поправочка... 1 кило 600гр. 3 20-зарядных магазина 12 kaл. с пулями весом в унцию каждая.
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А ничего не происходит.
Просто отрубают воду, свет, закрывают дорогу и адью - фермер сам продает свою землю. Ну или садится в бульдозер, равняет полгородка с землей и кончает жизнь самоубийством.
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Ви думаєте, що вибрана "мудрим" нарідом монобільшість "слуг" проголосує ЗА імпічмент Янелоха Оманського?
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тануна... повырывали всего из контекста... богдасик вообще безупречен, как бубочкина ленка. При чем тут ленка и безупречность, спросите вы. А при том, что жена бубочки вне подозрений... и богдасик тоже. И что с того, что он рос асоциальным элементом, в школе курил папиросы, матерно ругался и стрелял из рогатки. Кто теперь предъявит. Тем более, бубочкину кампанию финансировал... кстати, теперь он, как покинутая третья жена в гареме. Должно быть, обидку затаил? Вот бигусу длинноносому и стали известны некоторые грешки, косвенно касающиесы бубочки... ну и ленки евоной... и этой, как ее, менделихи безнадежной...
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А в якому смислі вона =безнадьожна= ? Глава ОП Богдан і "слуга народу" Сольський зробили рейдерське захоплення агрофірми і перерахували гроші в касу партії Зеленського - Цензор.НЕТ 5714
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без надежды стать гомо сапиенс фемини ... да и сама мысль о том, что в этом недоразумении персонифицирована пресс-служба перврго лица Украины ... как бы выразить... it insults my intelligence and makes me very angry...
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Повторюю: НЕГАЙНО накрути оці 50 круток собі на писюна.
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Як тільки відкриють ринок землі такі захоплення будуть масово відбуватися по всій Україні. Сольський якраз і є головою аграрного комітету Верховної Ради, саме він активно ********** ринок землі.
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ой как неожиданно и не надо переходить на личности
Давно эта тема ходит что спонсировали Зе не очень чистые деньги и в спосорах не ангелы
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А ось ще щедре покращення для людей від ЗЕ БЛ

Даниил Монин
7 ч. ·

Ну что. Все что было скрытым теперь стало явным. Слуги народа таки решили опубликовать свое безумие. Но Марьян Заболоцкий как автор решил не нести одиночную ответственность за тотальное убийство сельхоз производителей и подписал ещё 36 слуг.
Все что написано было в моем посте - все осталось в этом законопроекте . ...встречаем 3131 на сайте ВР... Атомная бомба от Слуг народа сельскому хозяйству!



Даниил МонинПодписаться

19 февраля в 19:57

Атомная бомба сельскохозяйственным производителям. Лонгрид.
Как я вчера говорил, Министерство Финансов записало себе в план цели 6.2 , которая звучит как Уменьшения налогового давления и уменьшения времени на администрирование налогов - задачу Усовершенствование процедур оплаты за землю. (смотри вчерашний мой пост). И вот мне пересылают подготавливаемый в режиме совершенной секретности Проект Закона как раз по этой теме, с названием, в стиле текущей власти : щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції.
Хотите понимать как выглядит усовершенствование процедур по оплате на землю? Рассказываю.
Слуги народа решили ввести новый налог под названием Поставленное налоговое обязательство, которое регламентирует что Каждый Производитель или владелец земли обязан будет платить минимум 8% от нормативной стоимости своей сельхозземли!!! Более того это обязательство даже не отменяет земельный налог, который сейчас по нормам текущего налогового кодекса устанавливается местными советами и должен быть в пределе от 0.3% до 1% от нормативной стоимости земли. Таким образом базовое повышение налоговой нагрузки на землю составляет от 8 до 25 раз!!!
Таким образом при средней нормативной стоимости земли в 25-30 тыс гривен и имея сельхозземель в размере 40 млн гектаров, Слуги народа хотят собирать не мало ни много 100 млрд гривен обязательных к уплате Налогов на землю. Фактически это 2.5% ВВП по ВВП 2019 года. Огромное увеличение налоговой нагрузки проводимое конечно в рамках цели Уменьшение Налогового давления по Минфиновски Глава ОП Богдан і "слуга народу" Сольський зробили рейдерське захоплення агрофірми і перерахували гроші в касу партії Зеленського - Цензор.НЕТ 5991)))))
Но это еще не все… Слуги Народа подумали еще и об самых мелких селянах имеющих до 2-х гектаров земли… Ранее выращивание продукции самых мелких имели льготы… Теперь эту льготу хотят сократить до 0.5 га… или 50 соток!!!
Да Слуги конечно предложили что налог можно уменьшить через вычет других оплаченных налогов, но мы же все понимаем, что фермеры и самые мелкие пострадают в первую очередь. Ведь там работа обычно проводится в виде всего домохозяйства и конечно нет выплат Налогов в виде зарплат своим родственникам.
Но это еще не все… Я специально вчера пообщался по поводу животноводства и мне сообщили что в среднем животноводство требует на одну корову от 0.5 до 1га земли с учетом заготовки кормов и выпаса животных. Что это означает? Что при средней стоимости поставленного налогового обязательства в 2500 гривен за гектар, получение дотаций на корову в 1500 гривен выглядит как надсмешка идиотов. Все это приведет только либо к еще большему уменьшению поголовья скота, либо же увеличению себестоимости молока… а значит и сыров, которые уже итак не выдерживают конкуренцию, с учетом завышенного курса гривны и наличия дотаций в странах Европы!! Таким образом Слуги Народа хотят уничтожить своими действиями еще одну отрасль, наивно думая, собрать побольше денег в свой бюджет…
Ну а что с упрощением администрирования? Вы представляете эффект когда 7 млн владельцев паев получат письма счастья с расчетом сколько они должны будут заплатить за свой пай?. В тоже время Законопроект предполагает , что если ты продал землю или сдал в аренду, то платить обязательство будет тот кому ты сдал.
Как Вы думаете что будет со стоимость сельхозземли когда огромное количество паев или мелких участков с 0.5 до 2 га выставят на продажу, нежелая платить огромнейшие аппетиты государства? Конечно же цена вместо того чтобы вырасти - Просядет причем серьезно!!!
Но вероятно это и есть цель авторов этого законопроекта … Надо же както заставить продать свои паи… или сдать паи в аренду за бесценок (ведь если не сдашь то получишь огромный налог)… Вот придумали как вместо того чтобы развивать фермерство за земле - его уничтожить и оставить исключительно крупно товарное производство!!!
Или может это подготовка к Голодомору 2.0?
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дотации в 1500 грн на корову получают только крупные агрохолдинги, селяне никаких дотаций на коров не получают и не получали ни при одном презеденте.
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За групове ..., повинен відповісти кожний хто відав свій голос за піратство
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Гопники дорвались к власти! То ли еще будет!
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Не здивуюся, якщо завтра випливуть факти відчавлення ними смартфонів...
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Пора Цензору новий розділ робити: "Зашквари Вєлічайшего"
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а вот когда землю будут продавать .... - наверное сразу убивать станут, там деньги то побольше... а тут культурно, по согласованию с Офисом, ради блага народа, наверное.
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наверное для спасения людей так сделали - а то были привязаны к земле, а тут Х#йло вдруг бомбить начал бы... а так - свободные люди, езжай в теплые страны, живи за у.е., Мальдивы там, Оман, Италия, хотя коронавирус, конечно, но это детали...
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Вот тебе и "честные" не коррупционеры. Да понятно же если Бондан работал на Коломойского то он занимался рейдерскими захватами. Коломойский со своей группой Приват на этом и поднялся.
К тому же юристом даже высококлассным в Украине на особняк, яхту, и Теслу как у Богдана, честно не заработаешь.
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Как так? Главный диджитализатор Дубилет, клялся-божился, что рейдерские захваты уже невозможны.
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Засираюць чат сторонней информацией. Короче, Зеленые еще те бандиы.
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Чи понесуть ці злочинці справедливе покарання?? А Шмаркля? Чи ти своїх друзів не садиш? Уроди, останні покидьки ви!!!
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А прошло то всего ничего, ща они отмазыватся будут, молв не для себя же, для партии!
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Ничего не изменилось со времен парашенко и януковоща, Украина уганда2
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Бандитські розборки
Мабуть у Питра Параші віджали земельку?😁
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Земельки Парашиной не бывает, она народная даже, если распаевана, так, что не надо упрощать проблему рейдества бандитствующих чиновников и депутатов, один уже в Ростове , история ни чему не учит.
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бігуси? двієчники-другорічники які не знають таблички множення? розслідувачі? ну-ну)
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а йовбакам тільки кинь кісту - відкоментують залюбки...
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Тю-У Педро б віджали 122 тис.га під Вінницею-ото смороду було б!
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Неудивительно, что закон рынке Земли в одни руки по 10 ты.га готовят рейдерующая, бандитствующая власть, глава Земельного комитета и глава АП, а в одни руки, одной семьи в которой с детьми, женами, мамами, тещами наберется человек 10, то и 100 тыс.га в одни рки можно провернуть, кто владеет Землей, тот на ней и зарабатывает а остальне население в пролете, если без своих активов и земли зарабатывать и получать доход, быть свободным экномически и получать конкурентную, а значит достойную зарплату население не сможет или почти невозможно, так о каком росте экономики Украины идет речь, может надо им говорить приватизация народных активов идет в интересах офшорной экономики Соросят и барыг - олигархов.
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Бэня Козломой всегда был мошенником, вором, рекетером и рейдером.
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