 У Канаді підтвердили першу смерть від коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNBC.

Повідомляється, що чоловік жив у будинку для літніх людей у Північному Ванкувері.

Раніше повідомлялося, що влада Канади виділять 20 млн доларів на дослідження з вивчення коронавірусу COVID-19 і пошук відповідної вакцини. Кошти будуть виділені 47 дослідницьким групам із 19 університетів, які вивчатимуть коронавірус, встановлюватимуть усі причини захворювання пневмонією нового типу, а також способи її лікування.

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