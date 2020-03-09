 У Канаді підтвердили першу смерть від коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNBC.
Повідомляється, що чоловік жив у будинку для літніх людей у Північному Ванкувері.
Раніше повідомлялося, що влада Канади виділять 20 млн доларів на дослідження з вивчення коронавірусу COVID-19 і пошук відповідної вакцини. Кошти будуть виділені 47 дослідницьким групам із 19 університетів, які вивчатимуть коронавірус, встановлюватимуть усі причини захворювання пневмонією нового типу, а також способи її лікування.
"А ещё для оптимистов. Совсем упоротых.
Вероятность смерти от "русской рулетки" менее 17%. Т.е. такая же как получить тяжелое течение COVID-19. А если взять 3 револьвера, вложив 1н патрон - то и вовсе вероятность умереть будет сопоставима с рисками от COVID-19.
Это обнадеживающий факт! Идиот сделает вывод что можно раз в месяц играть в эту игру всей семьёй. И потихоньку добавлять в барабаны патронов."
Olduser@travel_ANDdream 11 мин
Китайські жертви коронавірусу встановлюють рекорди. Найстарший з тих, хто одужав - 101-річний дідусь, після тижня перебування в лікарні, ще три дні був під наглядом в лікарні, але відпросився додому, де без нагляду лишив 92-річну дружину Попередній рекорд належав 95-річній пані
Якщо зазирнути вниз - там крайній слін та панцир черепахи.