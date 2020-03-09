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 Події, За кордоном
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Все про:Канада (778) COVID-19 (577)

 У Канаді підтвердили першу смерть від коронавірусу

У Канаді зафіксували перший випадок смерті від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNBC.

Повідомляється, що чоловік жив у будинку для літніх людей у Північному Ванкувері.

Раніше повідомлялося, що влада Канади виділять 20 млн доларів на дослідження з вивчення коронавірусу COVID-19 і пошук відповідної вакцини. Кошти будуть виділені 47 дослідницьким групам із 19 університетів, які вивчатимуть коронавірус, встановлюватимуть усі причини захворювання пневмонією нового типу, а також способи її лікування.

Читайте також: Тисячі американців помирають щороку від грипу і ніхто нічого не закриває, - Трамп порівняв смертність від грипу і коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180314
 
 
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(с) Хорошо сформулировано. Адекватно.
"А ещё для оптимистов. Совсем упоротых.
Вероятность смерти от "русской рулетки" менее 17%. Т.е. такая же как получить тяжелое течение COVID-19. А если взять 3 револьвера, вложив 1н патрон - то и вовсе вероятность умереть будет сопоставима с рисками от COVID-19.
Это обнадеживающий факт! Идиот сделает вывод что можно раз в месяц играть в эту игру всей семьёй. И потихоньку добавлять в барабаны патронов."
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дешёвенькая манипуляция. для зебилов подходит, люди же презрительно кривят улыбку.
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самокритичненько, несчастьечко. поняло, наконец, в чём трудности перевода загадки? или у вас в лахте все дубы в языке?
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зато в Китае, забивают палками собак - они во всем виноваты!
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_Плевать им на собак! У них люди мрут как мухи. А собаки - всего лишь животные. И не для всех объект умопомешательства.
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Olduser@travel_ANDdream 11 мин

Китайські жертви коронавірусу встановлюють рекорди. Найстарший з тих, хто одужав - 101-річний дідусь, після тижня перебування в лікарні, ще три дні був під наглядом в лікарні, але відпросився додому, де без нагляду лишив 92-річну дружину Попередній рекорд належав 95-річній пані
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Если в Украине 8% дебилов голосовавших за пороха скосит, никто и не всплакнет.
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может хоть ты назовёшь один бесспорный успех зелёной власти? или ты просто из Урюпинска?
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Он тупорылый бот, срущий из методички
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А кто ж тогда здесь про зраду зрадную писать будет?
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Смешная зелёнка тявкнула. Или воду организовуй пуйлу.
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Лише крижана стіна навколо пласкої Землі.
Якщо зазирнути вниз - там крайній слін та панцир черепахи.
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И мало кто замечает, что вирус убивает в 90% случаев старших 65-ти лет...Главное - побольше паники!
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Из-за вируса Финляндия отказалась от военных учений в Норвегии...
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