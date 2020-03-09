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Все про:Швейцарія (104) Разумков Дмитро (403)

 Вивчали досвід прямої демократії, - Разумков приїхав із візитом до Швейцарії

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запевнив голову Національної ради Федеральних зборів Швейцарської Конфедерації Ізабель Море і її заступницю Ірен Келін в тому, що Україна готова до всебічного співробітництва зі Швейцарією для розвитку двосторонніх відносин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВР.

"Мені дуже приємно, що саме наша делегація є першою іноземною для Федеральних Зборів нового скликання. Хочу побажати вам успіхів у подальшій роботі й запевнити, що Україна та Верховна Рада готові всіляко співпрацювати зі Швейцарією задля розвитку двосторонніх відносин", - зазначив голова парламенту.

Він розповів співрозмовницям, що у Верховній Раді України вже сформовано депутатську групу з питань міжпарламентських зв’язків із Швейцарією. "Важливо, що зараз розпочалась активна взаємодія і на рівні посольств, і на рівні парламентських груп дружби. Ми маємо багато перспективних напрямів для спільної роботи, зокрема у сфері імплементації реформ", - зауважив  Разумков.

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Голова Верховної Ради також висловив вдячність Швейцарії за ефективну економічну співпрацю, яка наразі є між державами. "Ви є локомотивом залучення інвестицій в Україну. Ми раді, що Швейцарія входить до п’ятірки найбільших наших країн-інвесторів, і сподіваємося, що дружні парламентські відносини посилять економічні, і, як наслідок, збільшать обсяг інвестицій", - підкреслив він.

Також під час зустрічі було обговорено питання щодо забезпечення прав людини на окупованих територіях, шляхи врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та повернення анексованого Криму, надання підтримки з боку Швейцарії на міжнародних майданчиках, а також можливості вивчення швейцарського досвіду прямої демократії.

Голова Верховної Ради запросив представників парламенту Швейцарії відвідати Україну, а також відвідав засідання Національної Ради й Ради Кантонів Федеральних Зборів Швейцарської Конфедерації.

Як повідомлялося, голова ВР Дмитро Разумков 9-10 березня перебуває у Швейцарії з офіційним візитом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180313
 
 
 Топ коментарі
 
Эти товарищи учитывают, что на Швейцарию уже лет 200 никто не нападал? )
Понимаю, что рядом со Швейцарией уже лет 75 нет никакой враждебной, агрессивной империи, которая нападает на соседей? В каком мире живут эти зеленые люди?
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Кто выпустил этих недоучен...с обезьянника...?
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Эти товарищи учитывают, что на Швейцарию уже лет 200 никто не нападал? )
Понимаю, что рядом со Швейцарией уже лет 75 нет никакой враждебной, агрессивной империи, которая нападает на соседей? В каком мире живут эти зеленые люди?
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кривой спикер поехал за прямым опытом

думаете поможет ? Вивчали досвід прямої демократії, - Разумков приїхав із візитом до Швейцарії - Цензор.НЕТ 728

Где это Видано?

Где это Слыхано? -
Старый Осел

Молодого Везет!
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Пцікався, що таке Швейцарська Армія, і тоді, зрозумієш, чому на неї не нападали.
Навіть Гітлер обісрався.
От з чим повинен ознайомитись Разумков.
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Разумков повинен ознайомитись?
а шо воно йому дасть?
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Ну а шо Швейцария?Сьон-Сион.Там все бабки пархатых.Даже Гитлер Швейцарию обошол.Хотя они Гитлера спонсировпли.
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___«Немецкий истребитель Мессершмитт Bf.110C-1 (W. Nr. 2831) 5-й эскадрильи 1-й эскадры тяжелых истребителй (5.ZG1), сбитый 08.06.1940 г. силами швейцарской ПВО. 08.06.1940 г. немецкая авиация совершила открытый рейд на швейцарскую территорию. Целью налета являлись аэродромы ВВС Швейцарии. Группа бомбардировщиков He.111 под прикрытием 32-х истребителей Bf.110 были перехвачены двенадцатью швейцарскими истребителями Bf.109. В результате воздушного боя были сбиты один швейцарский и три немецких истребителя.
Несмотря её малые размеры (площадь Швейцарии примерно равна площади Крыма), вооруженное вторжение в горную страну, испещренную тоннелями, укреплениями и высеченными в скалах огневыми точками, при 100% мобилизации её населения (прекрасно обученной и хорошо оснащенной народной милиции) делало захват Швейцарии крайне длительным и затратным мероприятием. 40-дневное противостояние Люфтваффе и «Швайцер люфтваффе» стоило немцам 11 самолетов. Потери швейцарцев оказались заметно ниже - всего 2 истребителя Bf.109E и один патрульный С-35. С середины 1940 года на германско-швейцарской границе восстановилось хрупкое перемирие.».
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Вони все врахували.Певно,чотиримовну конфедерацію збираються робити.
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Михайло Демків@demkiv_m 5 ч

За день готівковий курс пройшов 1₴.
В онлайн обмінниках підтягнувся і Приватбанк.
А от деякі інші банки поки сплять.
А ваш банк поскільки продає валюту в даний момент?

Изучали опыт прямой демократии, - Разумков приехал с визитом в Швейцарию - Цензор.НЕТ 8127
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А чого ж не спитали скільки у них коштує земля? І як її придбати? І які Закони?
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Потому что дебилы. Им что в лоб, что полбу. Для них один выход - скопировать европейские законы под копирку. Но они и этого не могут сделать, извилин не хватает и желания. В Европе власть служит людям, а наши зеленые рептилии служат олигархам.
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Та які европейські? Там кацапія, під кальку, з часів міколи капустяного, під прикриттям потороченого керманича і сивочолого гетьмана.
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Розумков решил ездить с визитами , шоб как-то исправить впечатление в мире о Зеленском ?
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о зеленском уже не исправит, вот чть поправить об Украине пробует, но что то не очень.
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ему на зелю насрать.... они автономные попутчики
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Зеля и так уже ,,впечатлил,, весь мир своим идиотизмом
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Где это Видано?
Где это Слыхано? -
Старый Осел Молодого Везет! Вивчали досвід прямої демократії, - Разумков приїхав із візитом до Швейцарії - Цензор.НЕТ 5765
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Разумков: "поблагодарил Швейцарию за эффективное экономическое сотрудничество. Вы являетесь локомотивом для привлечения инвестиций в Украину" - забудь.
Інвестори вже мажуть лижі. Причому сьогодні рвонули ті, хто розуміли, і давно намазав. Долар - по 27...

Разумков! Тобі пора повертатись в Україну і оголошувати розачергове засідання Верховної Ради з порядком денним "Про подолання наслідків обрання... призначення..." і т.д.
Разумков! Не затримуйся!
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Кто выпустил этих недоучен...с обезьянника...?
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«Каких вам еще сигналов не хватает?»: новый глобальный кризис стартовал - эксперт Март 9, 2020Без рубрикиКомментарии
Изучали опыт прямой демократии, - Разумков приехал с визитом в Швейцарию - Цензор.НЕТ 5811Вдруг кого заинтересует - просто одновременное совпадение нескольких маловероятных событий на одном временном этапе…
Изучали опыт прямой демократии, - Разумков приехал с визитом в Швейцарию - Цензор.НЕТ 1182

Об этом написал сегодня в ФБ заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.
1. В прошлый понедельник аналитики OECD снизили прогноз темпов роста мирового ВВП в 2020 г. на 0,5 пп до 2,4%. ЕЦБ должен выпустить прогноз на этой неделе. МВФ и Мировой банке - в апреле, но уже понятно, что прогнозы будут в сторону ухудшения.
Вопрос стоит лишь в том, будет ли выход из кризиса V-образным, или бизнесу надо вспоминать другие буквы алфавита.
2. В четверг Саудовская Аравия и РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) не смогли договориться по поводу продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, и Саудовская Аравия начала ценовую войну, в результате которой за weekend нефть марки Brent зафиксировала падение на 30% - до $34 -- это худшая динамика с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.
Стоимость US crude oil упала до 28 долл. Да, РФ будет не просто, но это еще один шок для мировой экономики, и нет - снижения цен на заправках в Украине не будет.
И да, в долгосрочной перспективе это еще и риск для зеленой энергетики (а значит, и для климата).
3. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 0.5% - исторически рекордно низкая цена - инвесторы с разных стран побежали в «тихую гавань» американских ценных бумаг.
Чтобы вы понимали, насколько это «рекордно низкая цена», стоит сказать, что в начале прошлой недели исторический минимум был на уровне … 1,3-1,4%.
4. Еще одна гавань - стоимость золота. На фоне распространения COVID-19 и падения доходности облигаций цена на золото показала самый существенный недельный рост с кризиса 2009 года и зафиксировалась на максимуме за последние семь лет.
5. ФРС первый раз со времен кризиса 2008 года провел снижение ставки (на 50 bps) между плановыми заседаниями.
6. Несмотря на экстраординарное решение ФРС и смягчение монетарной политики уровень волатильности на американском рынке зашкаливал на прошлой неделе. Фактически это были самые сильные «качели» с 2011 года - в начале недели рынок увидел рост на 5.1% (+1294 bps - лучший результат с 2009 года), затем во вторник падение на 800bps. В среду - опять рост на 1200 bps, и снова падаем в четверг.
И это уже после прошлой недели, когда биржевые индексы США и Европы упали более чем на 10% - тогда это стало самым сильным падением с 2008 года.
7. Выглядит так, что на фоне падения на азиатских рынках (Nikkei уже упал на 6% сегодня, гонконгский HSI - 4%) понедельник Dow может открыться на 1200 пунктов ниже. Нам предстоит еще одна турбулентная неделя.
8. По последним данным, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в более чем 100 странах, количество заразившихся по всему миру превысило 108,5 тыс. человек.
Во многих странах существенно нарушены экономические процессы, замедляется международная торговля, авиакомпании отменяют рейсы, государственные организации тестируют варианты удаленной работы.
9. А еще дефолт в Ливане - недавней Швейцарии Ближнего востока…
- Ливан объявил дефолт. Украина на очереди?
Каких вам … еще сигналов не хватает, чтобы понять, что в такой ситуации нельзя быть хрупкими…
***
Отмечу, что этот текст Владислав Рашкован написал сегодня утром.
Позднее его худшие ожидания подтвердились.
Фондовые биржи Европы грандиозно обрушились:
- Обвал на европейских биржах составил 7-11%
Также мощнейшим обвалом начались торги на биржах США…
Картинка от Рашкована
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А по документам изучить не могли? Обязательно кучу государственных денег потратить?
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Швейцарія ще не підозрює, що "імплементація реформ" для Зекоманди це всього лише віддіти Бені "приватбанк" )))))
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а де виставлена та пряма дімакратія для вивчення? В якому музєуму?
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какой там опыт? о чем? зачем? а коронвирус? летаешь за наш счет свои банковские справы поправлять? слуги вы просто упыри какие то........!
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Это в Швейцарии Плейшнер выпал с третьего этажа?
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Чтобы играть в "прямую демократию", нужно научить людей мыслить логически, составлять собственное мнение на основе собственной аналитики, а не повторять за говорящими головами. Также, не стоит давать право голосовать идиотам.
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уся українська демократія основана баблом кількох олігархів і 2ма-4ма "незалежними" агенствами з соціологічних досліджень типу центра Разумкова. Як ти думаєш - є в тому демократія, чи українська демократія - це просто фікція, а насправді процвітає какократія?
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Думаю что так и есть - использование инструментов демократии для управления оболваненным телевизором (и не только) большинством населения, в интересах группы лиц.
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Було б дивно, якщо б то було не так. В Україні усі вихідні умови для какократії, навіть спрятливіші, ніж у цій статті:
https://zbruc.eu/node/81633
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плейшнеры к недвижимости присматриваются... нужно же монетизировать власть как-то...
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Он бы лучче в США съездил, про суды Линча разузнал. Перья себе б там повыбирал, что ли
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Изучали опыт прямой демократии/ Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./ Открывать рынок земли нужно(Коломойскому), - Разумков о земельной реформе. /Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Поехала козлина виллу покупать или счёт в банке открывать для не ворованных денег?
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А опыт хранения автоматического оружия в каждом доме они изучать в Швейцарии не хотят? А что так?
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Він виконує вказівки Мертветчука-Путлєра про пряму демократію в Україні?
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Не хочу нічого прогнозувати, але тільки розгляд "Земельної Реформи" дійде до кінця - тут вам і звіздець прилетить.
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алоизыч тоже был большой поклонник прямой демократии. помнится Парубий как-то на сей счёт высказался... Вивчали досвід прямої демократії, - Разумков приїхав із візитом до Швейцарії - Цензор.НЕТ 3866
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По примитивному варианту пройдусь. А не бабло ли отвезли пристроить? Жареным ведь пахнет.
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Розумков і пряма демократія?Це щось нове!Не було і не буде прямої демократії в Україні!Навіть запуск ринку землі в Україні МВФові не світить через 29-и річну жадобську мафію, яка замість справжнього ринку землі з десятками га землі в одні руки, включаючи іноземців, хоче розвести народ черговим нахабним рейдерством тис.га землі в одні руки без будь-якого викупу землі державою у народу для запуску ринку продажi права оренди (93%) і перепродажу (7%), як в Ізраїлі, або викупу землі державою у народу для передачі права розпорядження земельним ринком (право оренди, право продажу) - провінціям, як в Канаді (не більше 8 га.В одні руки).Євреї мають свою державу,а укри(унокиєроди)-навіть не нація-дивляться,мов барани,як їх стрижуть.Як казав Шевченко:"Німії,подлії раби"-які "дивились і мовчали,та мовчки чухали чуби",коли їх обстригали.А це чмошне типу розумко всі поправки по ринку землі жере тисячами в гнилому парламенті.
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Швейцарские банки воров сдают с потрохами.
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Блин, чувствую, впереди у нас очередная волна ,,реформ в турборежиме,,
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Він мені чомусь нагадує пупса. Такого совєцького і пластикового для дітей. На свого батька він зовсім не схожий. Вчені вже довели що інтелект передається виключно по жіночій лінії. Якщо згадати що старший Разумков розлучився з його матір'ю і саме вона займалася його вихованням то наслідки не тільки на лиці... Вивчали досвід прямої демократії, - Разумков приїхав із візитом до Швейцарії - Цензор.НЕТ 6572
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Вам надо в Северную Корею и в вашу Россию ехать,куда нас и ведете вы,зеленые ироды! Ломбардист и скупщик краденого уже считает себя государственным "деятелем"!
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Медведчук с молодыми рыгами спят и видят, как принять закон о референдуме, который позволит манипулировать гласом народа, как угодно ху#лу.
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Чепуха. Швейцария - страна среднего класса. Граждане ответственны, и потому могут решать вопросы на референдумах. Украина - страна нищих людей,в подавляющем большинстве, которые за два кило гречки выберут козу с барабаном, если Беня про неё сериал снимет.
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Не надоело унижаться?Опять же получишь ссаной тряпкой по свинособачему иплу🌷×××
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Лапоть, ты ошибся и забрёл не туда. Тебе на русвесну.
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Конфедеративное устройство изучает значит , ну ну .
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В Швейцарии самое основное это банки, ну и все остальное, которое в Украине никогда не будет, менталитет не тот.
Наши не хотят бороться, они тупо уезжают в эмиграцию, укрепляя другие страны.
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А с кем бороться ? С режимом монобольшинства, который выбрала самая тупая часть населения ? И как бороться ? Для борьбы для начала нужно $$аными тряпками выгнать с Банковой засевших там шнырей, и вернуть туда Гетьмана.
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конечно сотрудничать... они нам деньги, а мы им нашу любовь и уважение
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Там богдан со товарищи кассу партийную наполняет. Дабы конверты животворящие не опустели. А этот шляется по Европам, демократию изучает. Интеллигент.
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