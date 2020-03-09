 Британський уряд створив спецпідрозділ для боротьби з російськими фейками про COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.
Чиновники Білого дому звинуватили РФ у створенні тисяч фальшивих акаунтів на Twitter, Facebook і Instagram, щоб поширювати теорії змови про те, що США якимось чином були причиною виникнення вірусу.
У повідомленнях містилися заяви про те, що цей вірус був спробою США "вести економічну війну з Китаєм", що це було біологічною зброєю, розробленою ЦРУ, і що її заохочували, "щоб просувати антикитайські повідомлення".
Кампанія була вперше виявлена в середині січня, коли в декількох тисячах облікових записів, багато з яких раніше були пов'язані з діяльністю в Росії, були опубліковані "майже ідентичні" повідомлення про коронавірус, згідно зі звітом Центру глобальної взаємодії Державного департаменту.
8 березня уряд Великої Британії оголосив, що створено підрозділ у боротьбі з дезінформацією, який працюватиме з соціальними медіа для "виявлення і реагування" на ці та інші теорії змови, поширювані іноземними державами.
Нагадаємо, згідно зі звітом Держдепу США, оприлюдненим наприкінці лютого, тисячі акаунтів у соціальних мережах, що мають відношення до Росії, могли використовуватися для тиражування дезінформації про те, що за поширенням коронавірусу COVID-19 стоїть ЦРУ. За даними чиновників Державного департаменту США, фейкові акаунти використовують у Twitter, Facebook і Instagram. Повідомлення розміщують декількома мовами. Зокрема, з акаунтів розміщують інформацію, що вірус, який викликає COVID-19, був біологічною зброєю, розробленою Центральним розвідувальним управлінням США щоб вести економічну війну з Китаєм. Багато з цих акаунтів раніше використовувалися, щоб поширювати дружні Росії повідомлення про війну в Сирії і протести "жовтих жилетів" у Франції.
Хіба то порохоботи?
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что обратился к министру здравоохранения с требованием не размещать эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев в частном санатории Обуховского района. Об этом он написал на своей странице в Fаcebook.
Я не вполне в курсе, а 94-й округ - это таки где?
Источник: https://censor.net.ua/n3180311»
Так у нас, вже хтось сказав, що вірус придумали в Китаї?
Чи це теж русскій фейк?
Тебе це сильно вразило?
Ти ніколи не чекав такого від Россіі?
Мова про те, що саме Россія розповсюджує такі фейки про США і Англію.
В. Бланк.
Нажаль, не кіноман. У рік, може пару фільмів. У минулому - «Донбасс» Сергія Лозниці. Там правда, я передивився у нього все, після того, як випадково побачив тізер «Счастьє мое».
Мова взагалі, що Россія розповсюджує фейки про США, Англію, Україну.
Над цим працюють RT, Sputnik, і масса прикормлених нафтодолларами медіапроституток.
І про це всі повинні знати.
чтобы распространять теории заговора
о том, что США каким-то образом были причиной возникновения вируса"
слишком однобокое видение фэйков , тиражирования дезинформации и
массовой деструктивной деятельности рашизма в социальных сетях .
Украинская сторона считает, что эпидемия коронавируса произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в Ухани (Китай).
Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
совершенно колоссальные .
в отчете "Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019"
(Отчет Совместной миссии ВОЗ-Китай по коронавирусной болезни 2019)
за период 16-24 February 2020
отмечено что в Китае летально завершались 13,4%% .
в тоже время при сопоставлении этой инфы с данными на сайте
наблюдается следующая динамика летальности :
20.02.20 13,0% - всего 74,5k инфицированных в Китае
21.02.20 12,2%
22.02.20 11,3%
23.02.20 10,6
24.02.20 10,4
25.02.20 9,7
26.02.20 9,1
27.02.20 8,4
28.02.20 7,7
29.02.20 7,2
01.03.20 6,8
02.03.20 6,5
03.03.20 6,2
04.03.20 5,9
05.03.20 5,7
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных в Китае
то есть всего за 18 дней летальность "уронили" в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;
читателям данной темы на censor.net
со своей стороны могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ и
них.ра не-ше-ве-ли своими извилинами
наблюдается следующая динамика летальности :
20.02.20 13,0% - всего 74,5k инфицированных в Китае
21.02.20 12,2%
... ...
03.03.20 6,2%
04.03.20 5,9%
05.03.20 5,7%
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных в Китае
то есть всего за 18 дней летальность "уронили" в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;
читателям данной темы на censor.netсо своей стороны могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ и
них.ра не-ше-ве-ли своими извилинами
а скільки просто від грипа помирає ? , якщо порівняти ??
Viktor Turchanikov (04.03.2020 07:52)
В сотни и тысячи раз меньше. Не ищите точного ответа,
слишком много лиц заинтересованных в искажении правды,
и слишком много возможностей для манипуляции.