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Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1147) дезінформація (87) Росія (26646) США (6334) фейк (228) COVID-19 (577)

 Британський уряд створив спецпідрозділ для боротьби з російськими фейками про COVID-19

Велика Британія створила спеціальний підрозділ для боротьби з дезінформацією про новий коронавірус після того, як США звинуватили Росію в поширенні низки теорій змови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.

Чиновники Білого дому звинуватили РФ у створенні тисяч фальшивих акаунтів на Twitter, Facebook і Instagram, щоб поширювати теорії змови про те, що США якимось чином були причиною виникнення вірусу.

У повідомленнях містилися заяви про те, що цей вірус був спробою США "вести економічну війну з Китаєм", що це було біологічною зброєю, розробленою ЦРУ, і що її заохочували, "щоб просувати антикитайські повідомлення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія поширює фейк, що коронавірус запущений ЦРУ для економічної війни з Китаєм, - Держдепартамент США

Кампанія була вперше виявлена ​​в середині січня, коли в декількох тисячах облікових записів, багато з яких раніше були пов'язані з діяльністю в Росії, були опубліковані "майже ідентичні" повідомлення про коронавірус, згідно зі звітом Центру глобальної взаємодії Державного департаменту.

8 березня уряд Великої Британії оголосив, що створено підрозділ у боротьбі з дезінформацією, який працюватиме з соціальними медіа для "виявлення і реагування" на ці та інші теорії змови, поширювані іноземними державами.

Нагадаємо, згідно зі звітом Держдепу США, оприлюдненим наприкінці лютого, тисячі акаунтів у соціальних мережах, що мають відношення до Росії, могли використовуватися для тиражування дезінформації про те, що за поширенням коронавірусу COVID-19 стоїть ЦРУ. За даними чиновників Державного департаменту США, фейкові акаунти використовують у Twitter, Facebook і Instagram. Повідомлення розміщують декількома мовами. Зокрема, з акаунтів розміщують інформацію, що вірус, який викликає COVID-19, був біологічною зброєю, розробленою Центральним розвідувальним управлінням США щоб вести економічну війну з Китаєм. Багато з цих акаунтів раніше використовувалися, щоб поширювати дружні Росії повідомлення про війну в Сирії і протести "жовтих жилетів" у Франції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180311
 
   
 Топ коментарі
 
Ты считаешь Дубинского, Зеленского, Василевскую-Смаглюк, Данилова и прочих слуг порохоботами?
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Любишь своего фюрера, русский?
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Ихтамнев хлебом не корми, дай посфиздеть.
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Що його придумали в Ухані?
Хіба то порохоботи?
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Интересно , а кто виноват в дикарском позорище в Н. Санжарах, по-Вашему? Случайно, не те, кто через дупу организовывал эвакуацию? Случайно, не говорящая жопа Бени Дубинский разгонял зраду и панику?
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Нет, виноваты те кто раздувал панику о неподготовленности и через дупу организованной эвакуации.
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Угу. Бородатая жопа пишет, шо оно героически отстояло свой округ от предполагаемого размещения там жутко опасных эвакуированных. Это читают люди в Н.Санжарах. А через пару дней узнают, шо этих самых ужасных эвакуированных везут к ним. Так кто раздул панику????
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А разве бородатая жопа не состоит в монобольшинстве Моники? Получается, шо член моновласти разгонял панику и , по крайней мере, косвенно виноват в происшедшем в Н.Санжарах.А вовсе не мифические "порохоботы". Кстати, маленькие зелененькие порохоботики скоро уже начнут скакать по кухням зебилов, судя по всему
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что обратился к министру здравоохранения с требованием не размещать эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев в частном санатории Обуховского района. Об этом он написал на своей странице в Fаcebook.

Я не вполне в курсе, а 94-й округ - это таки где?
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Ты считаешь Дубинского, Зеленского, Василевскую-Смаглюк, Данилова и прочих слуг порохоботами?
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Не надоело каждый день унижаться?Опять же получишь ссаной тряпкой по свинособачему иплу😂🌷××××
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Кацапсинка, а напомни, сколько вы в Чечне своих сограждан уничтожили? Десятки тысяч? Сотни?
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Британское правительство такие же дурачки как и евросоюз.Отключить нет и банки.И всё рашка грохнется и заткнётся.А не на грабли наступать крайнюю озабоченность включать.Рашка вам на это крайнюю плоть показывает.Нельзя с русскими свиньями договариваться.
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Я даже слышал шо Елизавета 2 и Елизавета1 -рептилоиды.
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«Чиновники Белого дома обвинили РФ в создании тысяч фальшивых аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram, чтобы распространять теории заговора о том, что США каким-то образом были причиной возникновения вируса.
Источник: https://censor.net.ua/n3180311»
Так у нас, вже хтось сказав, що вірус придумали в Китаї?
Чи це теж русскій фейк?
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Ха. Никогда не слышал такой версии, но теперь задумался. Спасибо британским спецслужбам, что качественно отрекламировали какие-то непонятные посты, которые никто бы и не заметил Британський уряд створив спецпідрозділ для боротьби з російськими фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 1974
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Задумався, чому Россія розповсюджує такі фейки про США і Англію?
Тебе це сильно вразило?
Ти ніколи не чекав такого від Россіі?
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Ну я читал версию, что это китайцы разрабатывали какой-то вирус и случайно упустили. Но чтобы США заразило китайцев - не слышал. Хотя признаю, "американская" версия логичней, чем "китайская"
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Ти трохи відволікся від теми.
Мова про те, що саме Россія розповсюджує такі фейки про США і Англію.
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«Ви повинні твердо пам'ятати, що з усіх мистецтв для нас найважливішим є кіно».
В. Бланк.
Нажаль, не кіноман. У рік, може пару фільмів. У минулому - «Донбасс» Сергія Лозниці. Там правда, я передивився у нього все, після того, як випадково побачив тізер «Счастьє мое».
Мова взагалі, що Россія розповсюджує фейки про США, Англію, Україну.
Над цим працюють RT, Sputnik, і масса прикормлених нафтодолларами медіапроституток.
І про це всі повинні знати.
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Камнями их, фейки эти.
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США "обвинили РФ в создании тысяч фальшивых аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram,
чтобы распространять теории заговора
о том, что США каким-то образом были причиной возникновения вируса"

слишком однобокое видение фэйков , тиражирования дезинформации и

массовой деструктивной деятельности рашизма в социальных сетях .
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Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории: и не надо тут на животных оглядываться, - Данилов. АУДИО
Украинская сторона считает, что эпидемия коронавируса произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в Ухани (Китай).

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
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Что за хрень непонятную я прочитал,кацапы вроде как наоборот стараются умолчать о масштабах заболевших и умерших в рашке
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манипуляции с цифирью относительно летальности короновируса
совершенно колоссальные .
в отчете "Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019"
(Отчет Совместной миссии ВОЗ-Китай по коронавирусной болезни 2019)
за период 16-24 February 2020
отмечено что в Китае летально завершались 13,4%% .

в тоже время при сопоставлении этой инфы с данными на сайте
наблюдается следующая динамика летальности :
20.02.20 13,0% - всего 74,5k инфицированных в Китае
21.02.20 12,2%
22.02.20 11,3%
23.02.20 10,6
24.02.20 10,4
25.02.20 9,7
26.02.20 9,1
27.02.20 8,4
28.02.20 7,7
29.02.20 7,2
01.03.20 6,8
02.03.20 6,5
03.03.20 6,2
04.03.20 5,9
05.03.20 5,7
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных в Китае

то есть всего за 18 дней летальность "уронили" в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;

читателям данной темы на censor.net
со своей стороны могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ и
них.ра не-ше-ве-ли своими извилинами
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в тоже время при сопоставлении этой инфы с данными на сайте
наблюдается следующая динамика летальности :
20.02.20 13,0% - всего 74,5k инфицированных в Китае
21.02.20 12,2%
... ...
03.03.20 6,2%
04.03.20 5,9%
05.03.20 5,7%
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных в Китае

то есть всего за 18 дней летальность "уронили" в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;

читателям данной темы на censor.netсо своей стороны могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ и
них.ра не-ше-ве-ли своими извилинами

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Петя тоже созда спец подразделение быстрого реагирования для борьбы со здавым смыслом называется: "Универсальный Порохобот Секьюрити" сокращенно УПС, занимается разгоном фейков, порчей имиджа Украины, саботажем, работой на Рассею, и прикрытием оного пятой точки...англичане нервно курят в сторонке))
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Roman Ivanovich (04.03.2020 07:45)

а скільки просто від грипа помирає ? , якщо порівняти ??

Viktor Turchanikov (04.03.2020 07:52)

В сотни и тысячи раз меньше. Не ищите точного ответа,

слишком много лиц заинтересованных в искажении правды,

и слишком много возможностей для манипуляции.


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