 Люди дуже бояться, там реально 1937-й, - звільнений з полону боєць Пантюшенко про Донецьк

Таку впевненість висловив танкіст 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ Богдан Пантюшенко, який потрапив у полон "ДНР" в січні 2015 року і був звільнений у грудні 2019 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На тих територіях навіть якщо почати говорити про Україну, можна пропасти на кілька років – і з’явитися через декілька років у списку обміну. Люди дуже бояться. Там реально 37-й рік – це що стосується політики, розмов про Україну чи розмов про рух "республіки" в той чи інший бік", - заявив колишній полонений.

Він пояснив, що на окупованих територіях процвітає стукацтво, перевага силових структур над усіма сферами життя.

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"Люди загнані в кут за межею бідності. Ми виїжджали на "робочці", тобто своїми очами бачили, що в Донецьку. В центрі підтримують чистоту, показують людям картинку, що все добре, що у них мирний час, що вони живуть, як і жили. Але дуже багато закритих магазинів й інших об’єктів. Зарплата продавця на базарі у 2017 році була 5 тисяч рублів. Якщо переводити на наші гроші, навіть не буде 2 тисяч гривень. Низькі комунальні тарифи – це міна сповільненої дії, тому що це – те, що повинно було платитися в Україну. Люди жили "на халяву", але ж вона підсумовується і треба буде виплатити, або відріжуть. Зараз тарифи потрошку, щоб людей не злякати, піднімаються. Їздять мікроавтобуси в певний час по мікрорайонах, де можна заплатити. Тобто раніше взагалі можна було не платити, зараз нав’язливо просять", - повідомив Пантюшенко.

Він пояснив, як отримував інформацію: "І охоронці, і вертухай, коли з хлопцями сидів в "казаках" і в приміщенні СБУ, і в пенітенціарній системі, говорив з військовими, цивільними, зеками – з багатьма людьми: мене завжди цікавила думка людей про всю цю ситуацію.".

Думки були різні, підкреслив звільнений.

"До того, як Захарченко взяв під себе владу, було по-іншому. Люди спочатку були обдурені пропагандою, брали участь у становленні цієї "республіки", потім розчарувалися. Тих, хто спочатку брав зброю і служив в ополченні, з 2016-го майже немає: всі розчарувались, пішли. Служать ті, хто не може себе знайти в якомусь іншому напрямку. Рядовий отримує у них 17-19 тисяч рублів, і це досить висока зарплата на тих територіях, більше ти ніде просто не заробиш. Доводиться по нужді брати зброю в руки і воювати чи хоча би просто служити. Я їх розумію, але не виправдовую", - зазначив він.

Пантюшенко уточнив, що ті, що живуть у Донецькій області найчастіше не виїжджали звідти, а якщо десь і були, то в російському Ростові.

"Вони собі так розуміли: в Донецьку, може, не зовсім добре живуть, але по телевізору в Москві – дуже добре. Мабуть, думали, як зроблять "республіку", будуть жити, як в Москві, або не гірше. Коли вбили Захарченка і прийшов до влади Пушилін, нам вертухаї казали, що на 2 місяці вперед їхній центр заброньовано – по вихідним будуть концерти. Вони дуже обурювалися, що їх змушують іти із служби на концерти в обов’язковому порядку. Це такий для людей пил в очі, щоб не казали, наскільки все погано", - повідомив він.

Водночас, на його думку реінтеграція можлива. "Думаю, все залежить від того, як поставиться до цього Росія. Якщо Росія відпустить Донбас - ми його реінтегруємо. Якщо не відпустить, цей конфлікт триватиме ще дуже довго", - підсумував Пантюшенко.

Нагадаємо, український воїн Богдан Пантюшенко перебував у полоні окупанта 5 років, з січня 2015 року. За версією "слідства", яке нібито провели терористи, він підірвав міст на дорозі Донецьк - Авдіївка.

У жовтні 2019 його "засудили" до 18 років ув'язнення.

Пізніше пропагандистський телеканал "Росія 1" показав сюжет за участю трьох українських військових, які перебувають у полоні "ДНР", серед яких був і Пантюшенко.

29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернулися 76 осіб, зокрема Пантюшенко.