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Все про:Донецьк (623) окупація (2193) Пантюшенко Богдан (1)

 Люди дуже бояться, там реально 1937-й, - звільнений з полону боєць Пантюшенко про Донецьк

Якщо Росія відпустить Донбас, Україна його реінтегрує.

Таку впевненість висловив танкіст 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ Богдан Пантюшенко, який потрапив у полон "ДНР" в січні 2015 року і був звільнений у грудні 2019 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На тих територіях навіть якщо почати говорити про Україну, можна пропасти на кілька років – і з’явитися через декілька років у списку обміну. Люди дуже бояться. Там реально 37-й рік – це що стосується політики, розмов про Україну чи розмов про рух "республіки" в той чи інший бік", - заявив колишній полонений.

Він пояснив, що на окупованих територіях процвітає стукацтво, перевага силових структур над усіма сферами життя.

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"Люди загнані в кут за межею бідності. Ми виїжджали на "робочці", тобто своїми очами бачили, що в Донецьку. В центрі підтримують чистоту, показують людям картинку, що все добре, що у них мирний час, що вони живуть, як і жили. Але дуже багато закритих магазинів й інших об’єктів. Зарплата продавця на базарі у 2017 році була 5 тисяч рублів. Якщо переводити на наші гроші, навіть не буде 2 тисяч гривень. Низькі комунальні тарифи – це міна сповільненої дії, тому що це – те, що повинно було платитися в Україну. Люди жили "на халяву", але ж вона підсумовується і треба буде виплатити, або відріжуть. Зараз тарифи потрошку, щоб людей не злякати, піднімаються. Їздять мікроавтобуси в певний час по мікрорайонах, де можна заплатити. Тобто раніше взагалі можна було не платити, зараз нав’язливо просять", - повідомив Пантюшенко.

Він пояснив, як отримував інформацію: "І охоронці, і вертухай, коли з хлопцями сидів в "казаках" і в приміщенні СБУ, і в пенітенціарній системі, говорив з військовими, цивільними, зеками – з багатьма людьми: мене завжди цікавила думка людей про всю цю ситуацію.".

Думки були різні, підкреслив звільнений.

"До того, як Захарченко взяв під себе владу, було по-іншому. Люди спочатку були обдурені пропагандою, брали участь у становленні цієї "республіки", потім розчарувалися. Тих, хто спочатку брав зброю і служив в ополченні, з 2016-го майже немає: всі розчарувались, пішли. Служать ті, хто не може себе знайти в якомусь іншому напрямку. Рядовий отримує у них 17-19 тисяч рублів, і це досить висока зарплата на тих територіях, більше ти ніде просто не заробиш. Доводиться по нужді брати зброю в руки і воювати чи хоча би просто служити. Я їх розумію, але не виправдовую", - зазначив він.

Пантюшенко уточнив, що ті, що живуть у Донецькій області найчастіше не виїжджали звідти, а якщо десь і були, то в російському Ростові.

"Вони собі так розуміли: в Донецьку, може, не зовсім добре живуть, але по телевізору в Москві – дуже добре. Мабуть, думали, як зроблять "республіку", будуть жити, як в Москві, або не гірше. Коли вбили Захарченка і прийшов до влади Пушилін, нам вертухаї казали, що на 2 місяці вперед їхній центр заброньовано – по вихідним будуть концерти. Вони дуже обурювалися, що їх змушують іти із служби на концерти в обов’язковому порядку. Це такий для людей пил в очі, щоб не казали, наскільки все погано", - повідомив він.

Водночас, на його думку реінтеграція можлива. "Думаю, все залежить від того, як поставиться до цього Росія. Якщо Росія відпустить Донбас - ми його реінтегруємо. Якщо не відпустить, цей конфлікт триватиме ще дуже довго", - підсумував Пантюшенко.

Нагадаємо, український воїн Богдан Пантюшенко перебував у полоні окупанта 5 років, з січня 2015 року. За версією "слідства", яке нібито провели терористи, він підірвав міст на дорозі Донецьк - Авдіївка.

У жовтні 2019 його "засудили" до 18 років ув'язнення.

Пізніше пропагандистський телеканал "Росія 1" показав сюжет за участю трьох українських військових, які перебувають у полоні "ДНР", серед яких був і Пантюшенко.

29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернулися 76 осіб, зокрема Пантюшенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180308
 
 
 Топ коментарі
 
просили ввести. им ввели. пусть кайфуют и ждут оргазЬму. Люди очень боятся, там реально 1937-й, - освобожденный из плена боец Пантюшенко о Донецке - Цензор.НЕТ 2975
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40 рядів колючої проволоки, 7 км завглибшки мінні поля. От і вся реінтеграція.
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Львовский метрополитен@natohawks 2 ч

А тем временем в Ленинграде вата ломанулась в обменники скупать госдеповские зелёные бумажки, то есть лизать сапоги Дяде Сэму.
Никто уже не орет "На Киев!" и лица такие печальные-печальные.
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просили ввести. им ввели. пусть кайфуют и ждут оргазЬму.
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40 рядів колючої проволоки, 7 км завглибшки мінні поля. От і вся реінтеграція.
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Это как от тараканов мелками круги рисовать...
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Так они этого и хотят. Они тебя видеть не хотят.
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Закрыть те резервации колючей проволокой. Не платить не пенсии, ни пособия, кто остался там. Не торговать, не давать шастать туда-сюда. Захотели выехать - собрались выехали, получаем тут пенсию. Но уехал туда - всё! Сиди без пенсии или пособия.
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Не так все просто...
Пенсию, допустим, получат.
А жить где?
Вы лично в свою собственную квартиру пустите?
Государство ведь ни шиша не даст. Ни квадратного метра. И там это знают.
Не все просто...
Это с дивана все легко. Захотел - выехал.
Голым, как сокол?
А что прикажите с квартирой в лугандоне делать? На которую пахал всю жизнь?
С вещами?
С мебелью?
С одеждой?
Или государство снова даст?
Оно догонит и еще раз даст.
У ура-патриотов все легко.
А если родители старые? Больные? Наплевать? Бросить?
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Ті 1,5 мільйони українців, хто дійсно, не сприйняли «русскій мір», або їх життя було під загрозою, виїхали звідти.
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Знаю людей,которые с горем пополам продали за бесценок жилье там,нашкребли что было,назанимали и в 2016 уехали. Сейчас живут в днепровской области,землей занимаются,продают фрукты-овощи и отдают долги. Люди в возрасте. Да,ситуации разные, но там нет будущего. Просто клоака с бандитами вооруженными
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об этом нужно было думать еще когда з фьодрыча голосовали...
эту муйню дамбас придумал для себя сам. ***** лишь воспользовался его писта-ватизмом.
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Мені хотілося б почути думку Богдана про "героїв-партизанів" Донеччини, зокрема, всіх тих дядьків-тьоток-бабів, яких обміняли з ним, і ******** нам, як "розвідників-диверсантів" від СБУ.

А Богдану - здоров*я і щастя. І діток. І затишку у квартирі, яку йому придбав його Головнокомандувач, Петро Порошенко. Наскільки писали, Богдан з дружиною самі її вибрали.
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Так это воплощенная мечта ватника. "Сильная рука", НКВД и ГУЛаг для врагов народа.
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Тут у них спрацьовує інстинкту самозбереження.
Бо вони таки знають, що дай їм волю, то самі себе заведуть у неволю...
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Наче на росії краще..
Взагалі, за лобіювання політиками росіского міру в Україні, я би давала терміни по 20 років.
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І цей зброд, найманці-кати нам потрібні? Нормальні люди давно виїхали. І прокацаплені з грошима, подальше від бойових дій теж, в першу чергу. Не варті одиниці сотні тисяч. Нам там тепер треба тільки Земля.
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по версии винницкого кагала - тамжынашилюди.
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так понимаю, каждый ЛДНРовец, в отличие от Северной Кореи, может уйти беженцем в Украину. Раз не идут - им там неплохо. Это же логично.
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Не може, хтось служив, хтось в адміністрації працював, когось можуть впізнати і прибити. Більшість хто хтів виїхали, майже 2 млн у нас живе.
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как не могут, если в Украине сдавшимся гарантировано прощение.
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Не всім, а тим, хто не замараний в злочинах.
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С КНДР тоже выезжают но зачем-то возвращаются. Они там Китай езят часто.
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Прадіди були кріпаками, діди будували ГУЛАГ, ща мали ці збудувати?
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...А тем временем хоп-хей, лалалей укацапов долла 75 срублЭй... Люди очень боятся, там реально 1937-й, - освобожденный из плена боец Пантюшенко о Донецке - Цензор.НЕТ 9628
Люди очень боятся, там реально 1937-й, - освобожденный из плена боец Пантюшенко о Донецке - Цензор.НЕТ 132
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Львовский метрополитен@natohawks 2 ч

А тем временем в Ленинграде вата ломанулась в обменники скупать госдеповские зелёные бумажки, то есть лизать сапоги Дяде Сэму.
Никто уже не орет "На Киев!" и лица такие печальные-печальные.
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у курицыных там праздник и сёдня будут танцы. за доляр начали давать больше рублей.
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Та забувай вже потрохи, ми після Петра вже епоху 40-відсоткового зростання ВВП пройшли, йдемо далі.
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конечно забудем. но только после наказания реформистов.
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Мы тоже таких кремлевских тварей как ты- не забудем, можешь, урод, даже не сомневаться! Будешь лизать, дрянь, ***** за такие рехформы, как тебе, падаль, нравится
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Но и нынешнего не посадишь, пока предыдущий не сидит.
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Оце нанотехнології! Висить прапор і самостійно росте!
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І що "цікаво" ... Зеленський, єрмак, сівоха, східняки при владі, намагається нас прогнути під них. Виправдати садистів- терористів. Амністувати. "Примирити"
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Та їм то що. Це будуть наші проблеми.
А вони здриснуть у Сруль в екзилю.
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если заглянуть в глаза донбасу, то там можно увидеть, как под одеялом, горят аки у кота глаза сивухи, жрущего где-то добытую пиццу.
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"Люди загнаны в угол за чертой бедности.Разве это не про Украину после потужного мыролбьства и безальтернативных винницких "реформ" сказано?
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"Если Россия отпустит Донбасс - мы его реинтегрируем."

Можно отпустить Донбасс из параши. Но нельзя отпустить парашу из Донбасса. Только колючая проволока, минные поля и огнемёты их "отпустят". Люди очень боятся, там реально 1937-й, - освобожденный из плена боец Пантюшенко о Донецке - Цензор.НЕТ 4440
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какой там курс у жителей дылыныры ихней псевдокацапской валюты к гривне ? ..чуток уровень жизни прогнулся ...но это еще не все
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за что боролись... на то и ... нехай щастить им всем....
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...там реально 1937-й рік.
- І ета фсьо сдєлалі ані - такіє же люді, как і ми с вамі. Такіє же прєзідєнти Украіни, как я. ©
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натолий Штирлиц

@Shtirlitz53

·13 ч

#200_бригада 09.03.20 Левашов "Егерь" Станислав сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения

Люди очень боятся, там реально 1937-й, - освобожденный из плена боец Пантюшенко о Донецке - Цензор.НЕТ 4059
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Оставьте уже их в покое. Ну хотят жить сами, ну пусть живут. Лет через 50 Донбас вернется в Украину и все будет хорошо. 50 лет для истории - это не срок. Это миг.
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Корея уже 75 лет как разделилась и объединения пока не предвидится.
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Ну и что. Германия тоже сколько лет была разделена, но объединилась. Ну пусть через 200 лет. Это вообще ничто для мировой истории.
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Переведу текст. Когда живот урчит,хочется кушать,то принципы исчезают. Когда дырявый из Даунецка поел мивины из укропии,запил водочкой,то он сразу вспоминает свои республиканские корни. Нет,господа дырявые, это ваш выбор, сидите в своем совковом раю с 9 мая, гейоргиевскими лентами,сралиным,стукачами и страхом попасть в подвал. Уверен что попытки зедебила интегрировать ЭТО без арестов,пожизненных сроков для боевиков вызовет в обществе реакцию негодования. Будет зе президентом днр
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КНДР, ГДР, ДНР, ЛНР, всё один хер. Везде где такие названия жопа, тоталитарный режим и замалчивание правды.
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Люди очень боятся, там реально 1937-й, - освобожденный из плена боец Пантюшенко о Донецке



что за укр танкисты такие, которые жалеют дамбасятинуу??

пока он сидел 4 года в плену, данецкие бедные убили 5 тыс укр салдат

енто ваабще укртанкист??

или он уже расеско-данеций??

укр армия баранов

танкисты-бараны...
камандующие бараны..

ахахаха


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Этот регион самоочиститься зато от ватанов,, а если реинтегрировать их сейчас то эта вся вата будет якорем, как чиряк на жопе Украины..
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А Пантюшенко в плену был, или интервью у жителей брал?
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