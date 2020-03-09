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 Події, Фоторепортаж
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Все про:обстріл (6055) Донбас (15495)

 Найманці РФ із гранатометів прицільно обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

На Донбасі російські окупанти прицільним вогнем із гранатометів різних систем обстріляли будинки мирних жителів населеного пункту Верхньоторецьке.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ із гранатометів прицільно обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому, - пресцентр ОС 01

Внаслідок обстрілу ушкоджень зазнали 8 будинків, у будинках ударною хвилею вибито вікна і посічено уламками покрівлю дахів.

Крім того, в одному з приміщень унаслідок потрапляння палаючих уламків гранат виникла пожежа. Військовослужбовці ООС спільно з представниками ДСНС пожежу вчасно локалізували і ліквідували.

Найманці РФ із гранатометів прицільно обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому, - пресцентр ОС 02

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Найманці РФ із гранатометів прицільно обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому, - пресцентр ОС 03

На щастя, ніхто з мешканців пошкоджених будинків не постраждав.

Найманці РФ із гранатометів прицільно обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому, - пресцентр ОС 04
Найманці РФ із гранатометів прицільно обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому, - пресцентр ОС 05

"Російські окупанти свідомо вели вогонь на ураження по мирних будинках мирного населення. Їхня мета - знищити не тільки цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів, а й демонстративно вбивати українських громадян, які живуть поблизу лінії розмежування", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180307
 
 
 Топ коментарі
 
Надо просто отвести войска, тогда братухи зебилов займут Верхнеторецкое и перестанут его обстреливать.
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И ещё предлагаю все ремонты таких обстрелянных домов ЗА СЧЁТ ЕРМАКА И СИВОХИ , а не за счёт украинцев
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В трущебе живешь ты, кацап, а это сельские дома.
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Потрібно ввести воєнний стан і провести евакуацію населення з зони бойових дій!
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В трущебе живешь ты, кацап, а это сельские дома.
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)))) Промукав хахол кацапською мовою ) Довбню ! Це не будинки ! Це реальні трущоби , образився бо сам жівешь там ?)
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Надо просто отвести войска, тогда братухи зебилов займут Верхнеторецкое и перестанут его обстреливать.
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ПЕРЕСТАЛИ СТРЕЛЯТЬ ???
Хотя ты КП перекрывали доя прохода людей за нарушение тишины, зелёные придурки
И гнать Сивоха из ОП под жирный зад
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И ещё предлагаю все ремонты таких обстрелянных домов ЗА СЧЁТ ЕРМАКА И СИВОХИ , а не за счёт украинцев
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ты ещё скажи что лугандонцам воду и электроэнергию мы не должны оплачивать...
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Ну никак не соглашаются на совместное патрулирование. Что еще им надо? И войска отводят и в глаза заглядывают и мосты строят и КПВВ новые открывают и платформы готовят, а им все не ймётся. Может метод Эрдогана применить?
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Абсолютно не цікаво, що там власівські наймити прицільним вогнем натворили в Верхньоторецькому... Але, на жмурів тих, хто це наробив і жмурів інших покидьків, які стріляють в бік українських військових і мирних мешканців, подивився б із задоволенням. І чим більше, тим було б цікавіше. Проте, замість цього нам майже щодня показують черговий власівсько-бандитський беспредел, за який ніхто не несе відповідальності, і який саме тому і не припиняється вже 6 років.
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Нептун,Квітник,турецькі БПЛА,Верба та й ще ****** для захисту країни,та тільки на балачках.
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у главнокомандующего мир в голове... и каждый день начинается с провокации. Только кровь защитников Украины уже на совести президента
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