 Найманці РФ із гранатометів прицільно обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Внаслідок обстрілу ушкоджень зазнали 8 будинків, у будинках ударною хвилею вибито вікна і посічено уламками покрівлю дахів.

Крім того, в одному з приміщень унаслідок потрапляння палаючих уламків гранат виникла пожежа. Військовослужбовці ООС спільно з представниками ДСНС пожежу вчасно локалізували і ліквідували.

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На щастя, ніхто з мешканців пошкоджених будинків не постраждав.





"Російські окупанти свідомо вели вогонь на ураження по мирних будинках мирного населення. Їхня мета - знищити не тільки цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів, а й демонстративно вбивати українських громадян, які живуть поблизу лінії розмежування", - сказано в повідомленні.