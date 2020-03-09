 У ВООЗ визнали - існує реальна загроза пандемії коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це на пресконференції заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
"Тепер, коли вірус закріпився у такій великій кількості країн, загроза пандемії стала цілком реальною", - сказав він.
Водночас глава ВООЗ поспішив заспокоїти всіх, зазначивши, що навіть якщо ситуація справді перетвориться в пандемію, це буде "контрольована пандемія".
Гебреєсус додав, що поки тільки в декількох країнах можна говорити про постійне поширення коронавірусу, тоді як в інших країнах це спорадичні випадки.
Він уточнив, що зі 110 тисяч випадків інфікування 93% припадають на 4 країни: Китай, Італію, Іран і Південну Корею.
Незважаючи на можливість пандемії, глава ВООЗ оптимістично налаштований, він запевняє, що люди не опинилися "у владі вірусу".
"Нехай надія стане протиотрутою для страху, а людяність, яку поділяємо всі ми, стане протиотрутою для загрози, яка є спільною для всіх нас", - заявив Гебреєсус.
Пандемією вважається надзвичайно сильна епідемія, яка поширюється на території всієї країни, сусідніх держав і багатьох країн світу. Йдеться про поширення захворювання, яке має глобальний вплив на все суспільство і супроводжується неконтрольованим поширенням збудника. Це також супроводжується масштабними важкими захворюваннями і численними смертями людей.
5 марта в 09:07 ·
На наших очах світ занурюється в безпрецедентну освітню кризу. New York Times повідомляє, що через стрімке поширення нового коронавірусу 300 мільйонів (!) дітей по всьому світу змушені пропускати заняття - їх школи закриті на карантин. Більш чи менш масштабні шкільні карантини введено у 22 країнах: Китаї, Японії, Південній Кореї, Ірані, Пакистані, Італії та багатьох інших. Навіть в США, куди вірус прийшов з запізненням, шкільні округи починають закривати двері для учнів. Сьогодні карантин було оголошено і в навчальних закладах Чернівецької області.
Карантин проти нового коронавірусу може радикально відрізнятися від звичайного шкільного карантину під час епідемії грипу - в першу чергу, своєю тривалістю. Наприклад, оголошений кілька тижнів тому карантин в школах Гонконгу триватиме, щонайменше, до 20 квітня. В цих умовах карантин не вийде перетворити на додаткові канікули - діти не можуть просто припинити навчання на два місяці посеред навчального року.
Уряди країн світу розуміють це та імпровізують. В Італії міністерство освіти створило спеціальну сторінку для вчителів, на якій надало їм безкоштовний доступ до засобів групового відеозв'язку і готових навчальних планів в умовах карантину. Монгольське телебачення транслює шкільні лекції. Іран зробив інтернет-доступ до всіх навчальних ресурсів для школярів безкоштовним. В Гонконзі онлайн перенесли навіть уроки фізичної культури - діти виконують вправи вдома, повторюючи за вчителем, який використовує веб-камеру. Японія фінансово підтримує компанії, працівники яких змушені залишатися вдома, щоб наглядати за дітьми.
1) Контент, за допомогою якого школярі зможуть вчитися вдома: цифрові підручники, відео, завдання, доступ до спілкування з викладачем і однокласниками.
2) Онлайн-інструменти, які мають забезпечити весь необхідний функціонал: від групових відеоконференцій і онлайн-тестів до систем, в яких вчителі зможуть гнучко планувати і втілювати дистанційне навчання.
3) Навчання вчителів найкращим методикам та інструментам дистанційного навчання - без чого два перших пункти не мають жодного сенсу.
4) І, нарешті, державна політика підтримки батьків, які будуть змушені залишатися вдома з дітьми.
Хто б не став новим міністром освіти, йому чи їй доведеться оперативно формулювати відповіді на ці виклики. І від швидкості та якості цієї роботи буде залежати чому навчаться чи не навчаться українські школярі та студенти у 2020 році.
По факту ******* можливості інтернету легко дозволяють перевести навчання в онлайн.
Та що тут говорити навіть наших учителів (в основному інформатиків) зараз в універах вчать як використовувати ці засоби та методи. Тобто поширити цю практику на всю систему освіти достатньо просто і навіть не сильно затратно. Но для цього ж треба думати...
ЧУМА
Чума з лопатою ходила,
Та гробовища рила, рила,
Та трупом, трупом начиняла
І со святими не співала,
Чи городом, чи то селом
Мете собі, як помелом.
Весна, садочки зацвіли;
Неначе полотном укриті,
Росою Божою умиті,
Біліють. Весело землі,
Цвіте, красується цвітами,
Садами темними, лугами.
А люди біднії в селі,
Неначе злякані ягнята,
Позамикалися у хатах
Та й мруть. По улицях воли
Ревуть голодні, на городі
Пасуться коні, не виходить
Ніхто загнать, нагодувать,
Неначе люди тії сплять.
Заснули, добре, знать, заснули,
Святу неділеньку забули,
Бо дзвона вже давно не чуть.
Сумують комини́ без диму,
А за городами, за тином
Могили чорнії ростуть.
Під хатами поміж садами,
Зашиті в шкуру і в смолі,
Гробокопателі в селі
Волочать трупи ланцюгами
За царину - і засипають
Без домовини. Дні минають,
Минають місяці - село
Навік замовкло, оніміло
І кропивою поросло.
Гробокопателі ходили,
Та й ті під хатами лягли.
Ніхто не вийшов вранці з хати,
Щоб їх, сердешних, поховати,
Під хатами і погнили.
Мов оазис, в чистім полі
Село зеленіє.
Ніхто в його не заходить,
Тілько вітер віє
Та розносить жовте листя
По жовтому полю.
Довго воно зеленіло,
Поки люди з поля
Пожарище не пустили
Та не запалили
Села того зеленого.
Згоріло, зотліло,
Попіл вітром розмахало,
І сліду не стало.
Отаке-то людям горе
Чума виробляла.
1848
"а за нами, мир символов немых
следит со всех сторон"
Менее двухсот лет назад чума и холера ргулярно косила чуть ли не целыми населенными пунктами и ничего, жили! А в те времена в армиях потери от болезней в десятки раз превышали боевые потери.
Всё новое, хорошо забытое старое!