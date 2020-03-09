 У ВООЗ визнали - існує реальна загроза пандемії коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це на пресконференції заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Тепер, коли вірус закріпився у такій великій кількості країн, загроза пандемії стала цілком реальною", - сказав він.

Водночас глава ВООЗ поспішив заспокоїти всіх, зазначивши, що навіть якщо ситуація справді перетвориться в пандемію, це буде "контрольована пандемія".

Гебреєсус додав, що поки тільки в декількох країнах можна говорити про постійне поширення коронавірусу, тоді як в інших країнах це спорадичні випадки.

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Він уточнив, що зі 110 тисяч випадків інфікування 93% припадають на 4 країни: Китай, Італію, Іран і Південну Корею.

Незважаючи на можливість пандемії, глава ВООЗ оптимістично налаштований, він запевняє, що люди не опинилися "у владі вірусу".

"Нехай надія стане протиотрутою для страху, а людяність, яку поділяємо всі ми, стане протиотрутою для загрози, яка є спільною для всіх нас", - заявив Гебреєсус.

Пандемією вважається надзвичайно сильна епідемія, яка поширюється на території всієї країни, сусідніх держав і багатьох країн світу. Йдеться про поширення захворювання, яке має глобальний вплив на все суспільство і супроводжується неконтрольованим поширенням збудника. Це також супроводжується масштабними важкими захворюваннями і численними смертями людей.

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