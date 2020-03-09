 Тисячі американців помирають щороку від грипу і ніхто нічого не закриває, - Трамп порівняв смертність від грипу і коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Отже, торік 37 тис. американців померло від звичайного грипу. Звичайний показник у нашій країні: від 27 тис. до 70 тис. смертей від грипу на рік. І ніхто нічого не закриває, життя й економіка йдуть своєю чергою", - написав Трамп у своєму Твіттері.
"Станом на сьогодні у нас 546 підтверджених випадків зараження коронавірусом, 22 особи померло. Подумайте про все це", - додав президент США.
Демократи часто звинувачують Трампа в неефективних заходах щодо захисту населення від коронавірусу. Президент США зобсім не згоден з такою критикою.
Если у человека ОРВИ, то он ходит на работу, но при этом не знает, что это ОРВИ вызвано коронавирусом, ведь у 80% всё проходит, как обычное ОРВИ. Вы прекрасно знаете, что у нас в Штатах такая культура: наглотаться лекарств и вперёд на работу.
At this point in the season, CDC estimates indicate that there have been 13 million influenza illnesses, 120,000 hospitalizations, and 6600 flu-related deaths. (https://www.contagionlive.com/news/cdc-reports-13-million-flu-cases-thus-far-in-201920-season )
At this point in the season, CDC estimates indicate that there have been 13 million influenza illnesses, 120,000 hospitalizations, and 6600 flu-related deaths. (https://www.contagionlive.com/news/cdc-reports-13-million-flu-cases-thus-far-in-201920-season )
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