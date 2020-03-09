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Все про:грип (210) США (6334) Трамп (2572) COVID-19 (577)

 Тисячі американців помирають щороку від грипу і ніхто нічого не закриває, - Трамп порівняв смертність від грипу і коронавірусу

Президент США Дональд Трамп закликав співвітчизників замислитися над тим, що звичайний грип щороку забирає десятки тисяч життів, і при цьому ніхто не вживає якихось екстрених заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Отже, торік 37 тис. американців померло від звичайного грипу. Звичайний показник у нашій країні: від 27 тис. до 70 тис. смертей від грипу на рік. І ніхто нічого не закриває, життя й економіка йдуть своєю чергою", - написав Трамп у своєму Твіттері.

"Станом на сьогодні у нас 546 підтверджених випадків зараження коронавірусом, 22 особи померло. Подумайте про все це", - додав президент США.

Демократи часто звинувачують Трампа в неефективних заходах щодо захисту населення від коронавірусу. Президент США зобсім не згоден з такою критикою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180305
 
 
 Топ коментарі
 
Он еще и выдающийся вирусолог. А вы не знали? Тысячи американцев умирают ежегодно от гриппа и никто ничего не закрывает, - Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса - Цензор.НЕТ 7348
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Трамп похоже один из немногих вменяемых политиков, которых не захлестнула коронопаника
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С чего вы взяли, что он этим гордится?! Он констатирует факты и говорит, что не надо паниковать по поводу коронавируса.
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Так что зря Китай шухер на весь мир навел. И пароход на пристани Японии - зачем его держать? Им бы президентом Трампа - сразу бы все объяснил, никакого бы и карантина не было.
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Он еще и выдающийся вирусолог. А вы не знали? Тысячи американцев умирают ежегодно от гриппа и никто ничего не закрывает, - Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса - Цензор.НЕТ 7348
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Он всего лишь констатирует факты и уберегает от паники.
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И рассказывает, шо инфицированным короновирусом можно продолжать ходить на работу и выздороветь просто "на ногах".
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Так и с гриппом нельзя этого делать, но люди делают, а затем получают осложнения да и других заражают.

Если у человека ОРВИ, то он ходит на работу, но при этом не знает, что это ОРВИ вызвано коронавирусом, ведь у 80% всё проходит, как обычное ОРВИ. Вы прекрасно знаете, что у нас в Штатах такая культура: наглотаться лекарств и вперёд на работу.
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Угу. Верно. Но величайший вирусолог современности на всю страну говорит, шо в этом нет ничего страшного. Здорово напоминает дикарей из рпц кгб, которые призывали протестовать против отмены богослужений в Италии.
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"Ничего страшного" не есть объективная характеристика. На данном этапе ничего страшного по сравнению с заражением гриппом и количеством умерших от него. Да, смертность от коронавируса выше, но скорость распространения мизерна по сравнению с обычным гриппом.

At this point in the season, CDC estimates indicate that there have been 13 million influenza illnesses, 120,000 hospitalizations, and 6600 flu-related deaths. (https://www.contagionlive.com/news/cdc-reports-13-million-flu-cases-thus-far-in-201920-season )
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где он это рассказывает? Ссылочку можно?
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Наверно в ВОЗе не в курсе, надо им срочно к рыжему на консультацию
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Всё они знают, это - официальная статистика.
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ВОЗ - куча дорогих бюрократов, им как раз надо больше паники. Для них любая эпидемия - подарок судьбы, можно организовывать дорогие конференции, летать бизнес-класом по всему миру и жить в первоклассных отелях с черной икрой и шлюхами.
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И эта "всемирная" организация дала единственную рекомендацию, как уберечься от коронавируса: чаще мыть руки. Зачем содержать этих дармоедов?
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Это что, единственные дармоеды планетарного уровня? А ООН? А всякие Международные Олимпийские Комитеты, всякие организации по "борьбе с глобальным потеплением"...
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потому . что приходиться за деньги правительства лечить в городах объявивших чп по вирусу . а денег жалко
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И тебе от этого жить лучше станет,русский?
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Да, русскому даже под украинским флажком хорошо,главное, чтобы удобно было срать всем на головы
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Порой, Трамп не хочет думать перед тем, как что-то говорить...
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Я слышал об одном величайшем лидере современности, который в телефонном разговоре назвал Рыжего "великим учителем"
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Несовсем так, он сказал, что ему было чему поучиться у Трампа в плане побеждать на выборах. Оба не с политической тусовки, и оба победили. Это - факт.
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Угу, друг друга стоят. Рыжий клоун и мелкий клоун. Оба в сладких снах видят как они подружились с ****** Тисячі американців помирають щороку від грипу і ніхто нічого не закриває, - Трамп порівняв смертність від грипу і коронавірусу - Цензор.НЕТ 8291
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Конкретнее, что именно здесь несравнимо?
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Количество заболевших гриппом и количество заболевших корнавирусом. 42.9 million people got sick during the 2018-2019 flu season. смертность от этой херни около 5% . Пусть это дебил посчитает сколько человек умрет если оно будет как грипп.
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Так в том-то и дело, что коронавирусом заражено очень малое количество, у этого вируса нет и близко такого распространения, как у обычного гриппа.

At this point in the season, CDC estimates indicate that there have been 13 million influenza illnesses, 120,000 hospitalizations, and 6600 flu-related deaths. (https://www.contagionlive.com/news/cdc-reports-13-million-flu-cases-thus-far-in-201920-season )
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Эпоха клоунов... К счастью ее конец близок.
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Все эпохи были эпохами клоунов, просто клоунады были разные.
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Трамп похоже один из немногих вменяемых политиков, которых не захлестнула коронопаника
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та не...еще вся кацапня в полном составе...от рядового бухаря до последнего ***** Тисячі американців помирають щороку від грипу і ніхто нічого не закриває, - Трамп порівняв смертність від грипу і коронавірусу - Цензор.НЕТ 8349
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Вот, и глава ВОЗ о том же, "пандамия будет не страшной". В то же время глава ВОЗ поспешил успокоить всех, отметив, что даже если ситуация действительно превратится в пандемию, это будет "контролируемая пандемия". "Пусть надежда станет противоядием для страха, а человечность, которую разделяем все мы, станет противоядием для угрозы, которая является общей для всех нас", - заявил Гебреесус. Источник: https://censor.net.ua/n3180306
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Гебрееуса надо заразить вирусом а потом повесить. Шоб не биздел ротом.
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Трампушка готов на все чтоб остановить падение на рынках, "бедные американцы" которые потеряют бабло за него не прголосуют...
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И зачемь он дымов на трамп свой посылает?
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Трамп всего лишь ознакомил людей с официальной статистикой.
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насколько помню по статистике в США в прошлом году от гриппа умерло 16 000 а не 27 000 и по этой же статистике при таком же количестве заболевших вирусом умрёт не 16 000 . а 1 000 000
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Лохматое Чмо - стабильный гений! Лохматое Чмо - 2020!
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Трамп прямо порохобот якийсь-курс гривні 28-м за долар замість 8-м,а в них "епоха покращення!"
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Весь вопрос в том - будет ли он мутировать дальше. Так же, настораживает что есть случаи повторного заражения. Ну и последнее - это не сезонный вирус, летом он никуда не денется
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Як не крути, а тут трамп правий.
Щороку звичайний грип забирає десятки тисяч людей...
Медична мафія безсмертна...
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Если не запускать грип, а сразу лечить то будешь жив, а если этот короновирус схлопочешь то тут как в русской рулетке, и никто ничем уже не поможет, будь ты хоть миллиардер или нищеброб. Вот чего я боюсь! ИМХО
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Чувак просёк тему что вся шумиха от производителей медицинских масок. На самом деле он прав на все 100%
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вроде не молодой а мозгов мало, уже все сказали что маски которые носят 95% людей бесполезны
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Думаю, что обоссаное Лохматое Чмо до ноября не досидит. Как только число жертв перевалит за тысячу, рыжего дебила вынесут из овального кабинета и повесят.
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