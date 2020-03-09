 Два випадки коронавірусу підтверджено на Кіпрі

Про це заявив сьогодні, 9 березня міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Обоє чоловіків нещодавно повернулися з подорожей. 25-річний був у північній Італії, 64-річний - у Великій Британії.

Міністр охорони здоров'я сказав, що "на жаль", другий пацієнт, симптоми захворювання у якого з'явилися ще 3 березня, повідомив владі тільки в неділю.

При цьому 64-річний кіпріот працює у державній медичній установі в Нікосії і до звернення по медичну допомогу спілкувався з пацієнтами.

"Це ускладнює зусилля міністерства з відстеження того, що нам потрібно зробити для контактів, які він мав за останні п'ять днів", - сказав він.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.