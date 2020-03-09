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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Італія (392) Великдень (88) COVID-19 (577) Лапій (1)

 Люди повертатимуться з Італії на Великдень, через це проникнення в країну коронавірусу може збільшитися, - імунолог Лапій

Українці повертатимуться з Італії в Україну на Великдень, тому потрапляння коронавірусу у країну може зрости.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій.

"Італія – досить популярна в туристичному плані країна. Україна тут у вигіднішому становищі, оскільки не є економічною Меккою. У нас не так багато зустрічей, конференцій, виставок тощо. До того ж у нас немає великих громад вихідців із Південно-Східної Азії. Цей момент теж має значення. Але взагалі потрапляння вірусу у країну – це було лише питання часу. Тим паче, що люди повертатимуться з Італії в Україну на той самий Великдень. Отже, імовірність проникнення коронавірусу у країну може зрости. Вірус не визнає кордонів. У сучасному світі цілковито закрити кордони просто неможливо. Очевидно, деякі випадки захворювання пропускатимуть. Жодна система у світі не зможе запобігти всім загрозам. Ну, хіба що за винятком закритих країн на кшталт Туркменістану і Північної Кореї", – зазначив імунолог.

Він не відкидає, що після спаду в літній період восени коронавірус може повернутися з більшою силою.

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"Ще одне запитання – чи готові наші громадяни заявляти про наявність симптомів, які схожі на ті, що з'являються у випадку зараження коронавірусом? З огляду на те, як у нас люди ставляться до тих, хто потенційно заражений або кого евакуювали з Китаю. Люди прибувають в Україну не тільки з Італії та Китаю, але й з інших країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом. Як вірус поводитиметься надалі – сказати складно. Ми бачимо, що він мутував. Можна припустити, що в літній період у Північній півкулі вірус нікуди не дінеться. А восени повернеться з іще більшою силою. Китай ужив безпрецедентних заходів, щоб запобігти передаванню вірусу. Вони дали результат. Але не можна відкидати, що вірус міг піти на спад якраз на час проведення цих заходів. У Китаї відсоток померлих з-поміж тих, хто захворів, становить 2%, в Італії – приблизно 4%. Теоретично це можна пояснити тим, що в Італії більше людей похилого віку. Але поки що це лише гіпотеза", – резюмував Лапій.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180303
 
 
 Топ коментарі
 
Веселье только начинается ....
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обычные прогнозы для пандемии...к сожалению
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Прогноз подкрался незаметно Люди будут возвращаться из Италии на Пасху, от этого проникновение в страну коронавируса может увеличиться, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 7499
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Коротше кажучи, всі прогнози невтішні...
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обычные прогнозы для пандемии...к сожалению
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На Пасху лобызать потные руки Попов в храмах в тесной толпе,это уже не коронвирус...а дебилизм..
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Обїявляется посадка на рейс Милан - Карантин. М не говорите потом, что я вас не предупреждал.
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К тому времени тут своего коронавируса столько разведём - хватит на весь Евросоюз.
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правильно,пусть продолжают сраки и очки драять в Италии пенсам,нефиг домой ехать !
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дались вам ті сраки...
прям ні про що інше і думати не можете...
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Цены на нефть на мировом рынке упали из за коронвируса - газета "Мордовский Моряк" Люди будут возвращаться из Италии на Пасху, от этого проникновение в страну коронавируса может увеличиться, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 7078
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Який Великдень?Эта зараза уже у нас.Нужно срочно Раду собирать, и Давать Авакову,врачам чрезвычайные полномочия,вводить уголовку за неподчинение требованиям врачей и полный карантин всем клерикалам.Как православным ,так и сектам.Раду нужно переводить на круглосуточный дистанционный график работы.Тут нужно крутиться,как белка в колесе.
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К середине апреля мухи и тараканы разведут новый вид пандемии-Тараканмухавирус
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Тем временем нефть Брэнд упала до 34 за бочку...коронавирус валит даже нефть с газом Люди будут возвращаться из Италии на Пасху, от этого проникновение в страну коронавируса может увеличиться, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 8071
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Китайские учёные установили, что 99% все заболевших в Китае употребляли соевый соус в больших количествах.
Местным соевым самое время задуматься о своём невесёлом будущем.
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А в Италии они Пасху не могут отпраздновать? Зачем же подставлять родных и знакомых? Люди повертатимуться з Італії на Великдень, через це проникнення в країну коронавірусу може збільшитися, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 7985
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Если бы зебилы не были еще и до..л..*******,то давно закрыли бы границу. И с всранным лугандоном в том числе.
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Завтра на РАБсси паника..падение рубля до 100 за бакс.а нефть до 25...Путлер всех переиграл...
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Завтра как раз посмотрим по курсу гривни насколько украинская економика связана с кацапской за 6 лет войны
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"В современном мире полностью закрыть границы просто невозможно" - ну прям гири на руках и ногах. К сожалению "Неспроможність" - это второе имя любой украинской власти.
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Всем гастерам на вьезде в Украину ставить на лоб печать чтобы люди их сторонились
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Китайские мобильники заражены коронвирусом,это капец...на мусорник понесу китайское дерьмо...
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