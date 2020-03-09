 Люди повертатимуться з Італії на Великдень, через це проникнення в країну коронавірусу може збільшитися, - імунолог Лапій

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій.

"Італія – досить популярна в туристичному плані країна. Україна тут у вигіднішому становищі, оскільки не є економічною Меккою. У нас не так багато зустрічей, конференцій, виставок тощо. До того ж у нас немає великих громад вихідців із Південно-Східної Азії. Цей момент теж має значення. Але взагалі потрапляння вірусу у країну – це було лише питання часу. Тим паче, що люди повертатимуться з Італії в Україну на той самий Великдень. Отже, імовірність проникнення коронавірусу у країну може зрости. Вірус не визнає кордонів. У сучасному світі цілковито закрити кордони просто неможливо. Очевидно, деякі випадки захворювання пропускатимуть. Жодна система у світі не зможе запобігти всім загрозам. Ну, хіба що за винятком закритих країн на кшталт Туркменістану і Північної Кореї", – зазначив імунолог.

Він не відкидає, що після спаду в літній період восени коронавірус може повернутися з більшою силою.

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"Ще одне запитання – чи готові наші громадяни заявляти про наявність симптомів, які схожі на ті, що з'являються у випадку зараження коронавірусом? З огляду на те, як у нас люди ставляться до тих, хто потенційно заражений або кого евакуювали з Китаю. Люди прибувають в Україну не тільки з Італії та Китаю, але й з інших країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом. Як вірус поводитиметься надалі – сказати складно. Ми бачимо, що він мутував. Можна припустити, що в літній період у Північній півкулі вірус нікуди не дінеться. А восени повернеться з іще більшою силою. Китай ужив безпрецедентних заходів, щоб запобігти передаванню вірусу. Вони дали результат. Але не можна відкидати, що вірус міг піти на спад якраз на час проведення цих заходів. У Китаї відсоток померлих з-поміж тих, хто захворів, становить 2%, в Італії – приблизно 4%. Теоретично це можна пояснити тим, що в Італії більше людей похилого віку. Але поки що це лише гіпотеза", – резюмував Лапій.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.