 Перші дві смерті від COVID-19 зафіксовано в Німеччині

Представник міністерства охорони здоров'я в західному штаті Північний Рейн-Вестфалія сказав, що в Ессені від COVID-19 померла 89-річна жінка і ще один пацієнт - у регіоні Хайнсберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Видання Bild повідомляє, що також 8 березня 59-річний пожежник із Гамбурга помер від ускладнень коронавірусу, перебуваючи у відпустці в Єгипті.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.