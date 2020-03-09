 Суд Болгарії переніс розгляд скарги про екстрадицію підозрюваного в убивстві Гандзюк Левіна в Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондентка hromadske із зали суду.
Підозрюваний спочатку просив присутності на засіданні українського адвоката, а згодом відмовився від болгарського.
"Я хочу, щоб він (болгарський адвокат — ред.) зробив для мене все, але я не хочу аби на нього лягала така відповідальність. Я підтримую його скаргу, але відмовляюся від нього. Нехай держава (Болгарія - ред.) надасть мені іншого", — сказав Олексій Левін.
Болгарський адвокат Олексія Левіна Кирил Топалов підтримав підзахисного та зауважив, що він недостатньо компетентний у даній справі та правильніше було б, якби на засіданні був присутній український захисник. Прокурор апеляційної прокуратури Йовіта Грігорова просила розглянути скаргу.
В суді наголосили, що наразі такої можливості немає, оскільки відсутня відповідна домовленість між українською та болгарською сторонами. Також було зазначено, що болгарська сторона направила до Міністерства юстиції України відповідний запит і наразі чекає відповіді.
Судді вислухали усі сторони та перенесли засідання на 11 березня. Тоді Олексію Левіну мають надати нового болгарського захисника.
Зазначимо, що наприкінці січні Районний суд Бургасу взяв під варту Левіна (Москаленка) на 40 днів. Відтак з дня на день цей термін завершується.
В Офісі генерального прокурора України зазначили, що роблять усе можливе для найшвидшої екстрадиції Левіна до України.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. /253/
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Т.Г. Шевченко