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 Події, За кордоном
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 Обвинувачені хотіли збити літак ЗСУ, а поцілили в пасажирський, але це не знімає з них вини, - прокурор Фердінандуссе

Під час розгляду нідерландським судом справи про збитий літак MH17 над Донбасом прокурор Вард Фердінандуссе заявив, що обвинувачені планували збити військовий літак ЗСУ.

Як зазначив прокурор, це не звільняє винних від відповідальності за злочин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал. Мовляв, те, що насправді мета була іншою, не виправдовує злочину.

"Цілком очевидно, що справжні наміри бойовиків полягали в тому, щоб збити літак українських Збройних сил. Кілька доказів вказують на цей сценарій", - заявив прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший день процесу у справі про збитий МН17 завершився

Прокуратура Нідерландів не вважає, ніби підозрювані особисто натиснули кнопку, але вони зіграли ключову роль у трагедії, зазначив Фердінадуссе під час засідання.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180296
 
 
 Топ коментарі
 
а мне каЭтся, что это уже пошло выгораживание кацапстана... Обвиняемые хотели сбить самолет ВСУ, а попали в пассажирский, но это не снимает с них вину, - прокурор Фердинандуссе - Цензор.НЕТ 1760
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І якого пеніса кацапи (яких там нєтуті) хотіли збити літак ЗСУ?
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Хотят ли руцкие войны? Спросите вы у тишины - давно похороненных прямых исполнителей
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Вычитал в *Однокласниках*----*Спросите вы у Сатаны---хотят ли русские войны? И вам ответит Сатана----везде где русские---война!*
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Это не факт. Например могли преднамеренно сбить гражданский самолет, чтобы заблокировать воздушный коридор над Украиной и перевести траффик в воздушное пространство рашки. ( Просто бизнес, ничего личного). Тогда это чистый теракт, а не военная ошибка.
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Ну, що ж. Ключові слова сказані. Далі цирк без коней.
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_Кажись мямли вместо настоящего судебного процесса над слугами путлера решили сохранить людоеду "лицо". В лучших традициях умиротворителей гитлера перед Второй Всемирной.
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Иран недавно сбивший украинский самолет из РАБссиянского комплекса признал ошибку.Но беда в том что по самолету было выпущено не одна, а две ракеты,причем с разных торчек базирования и с разницей в несколько секунд.А это значит сбили НЕ СЛУЧАЙНО...
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Коронавирус поразил нефть,марка брэнд 35 за бочку,когда будет 20 и меньше...РАБссии кирдык..
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пьяный кацап издохнет но позже чем отреформированый мыролюбно украинец.
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Дурака включил...
Разница в том, что хотели бахнуть пассажирский самолёт с Моксвы - об этом говорил тогдашний нач. СБУ Наливайченко.
И это было бы началом открытой войны Украины.
Это чмо что, не знает этого?
гейРопейские продажные шлюхи.

РФ планировала сбить самолет "Аэрофлота" для оправдания вторжения в Украине - СБУ.

Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко.
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и что, не нашлось ни одной журнашлюхи чтобы задать этот вопрос?

Ведь подводят к тому что причина трагедии - война на Украине...
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Видимо Наливайченко не обеспечил прокурора Фердинандуссе доказательствами своей версии. А просто слова к делу не пришьёшь.
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из информации из инета это уже понятно - не говоря уже о том, что на пресс.конференцию такого уровня и с таким утверждением без доказательств нач.СБУ не выйдет.

Даже из открытых источников известно что только один самолёт с жертвенными пассажирами шёл из Моксвы через тот район...

так что не нужно...
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как уважительно: "прокурора Фердинандуссе"
гавно тот прокурор...
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если ты гражданин, то и будешь выплачивать страдающим материально гейРопейским родственникам погибших...

А Путин чуть не прошёл на Премию Мира...
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пУтлер - есть сегодняшний кАцапский фашизм и терроризм ...ферштейн...
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я то - ферштейн, а вот Меркельша и прочая гейРопейская срань жаюоедская - нихт ферштейн...
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"Обвиняемые хотели сбить самолет ВСУ, а попали в пассажирский, но это не снимает с них вину, - прокурор Фердинандуссе" - интересный Фердинандус. Притащить "Бук" из РФ в Украину и сбить украинский самолёт, это не преступление, а всё то же самое и сбить малайзийский самолёт, это уже преступление.
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На решительные действия способны десятки если не единицы.
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а кто из сои может напомнить. какое по номеру винницкое перемирие тогда действовало?
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это было 17 июля 2014 . еще до первых прекращений огня . как раз тогда когда Зеля в первый раз от мобилизации прятался Обвинувачені хотіли збити літак ЗСУ, а поцілили в пасажирський, але це не знімає з них вини, - прокурор Фердінандуссе - Цензор.НЕТ 5549
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Прокурор заявил, что " обвиняемые планировали сбить военный самолет "ВСУ.Источник: https://censor.net.ua/n3180296 Откуда он знает , что они планировали на самом деле ? Почему не рассматриваются другие варианты : сбили то , что хотели или хотели сбить другой пассажирский самолет ? Понятно в этой ситуации только то , что отброссия может купить любого прокурора или всех прокуроров вместе взятых , сколько бы их ни было...
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Это ему обвиняемые на допросе рассказали?Нидерландский пророк какой то,а не прокурор.
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Нідергланди не витягнете ви кацапів з лайна, і не скаль зуби на Україну як клятий москаль.
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Так при наличии такого существенного смягчающего обстоятельства надо соответственно смягчить и приговор - не давать по три пожизненных заключения, а только по одному.
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ничего плохого сделать не планировали . всего лишь хотели сбить украинский самолет . видимо это по мнению прокурора можно считать неким оправданием для подозреваемых Обвинувачені хотіли збити літак ЗСУ, а поцілили в пасажирський, але це не знімає з них вини, - прокурор Фердінандуссе - Цензор.НЕТ 1495
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Важливо доказати що *********** є державою терористом,це найголовніше.
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Це найбільш вірогідний розвиток подій. Принаймні на 90% так.10% залишається на те що свсобаки умисно цілили в пасажирський заради провокації повномасштабної війни. Принаймні нам хочеться щоб так і було але ж голандці не дарма копали 5 років. Мабуть доказів на другу версію катма. Нам головне щоб було доведено що все то зробили вссобаки, мотиви то вже другорядне.
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